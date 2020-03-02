Местные сообщили о карантине для людей с подозрением на коронавирус в санатории рядом с Зеленоградом. В учреждении это отрицают 02.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Жители Фирсановки, рядом с которой расположен санаторий имени Артема, сообщают о подготовке карантинной зоны для людей, у который есть подозрение на коронавирус: якобы корпуса обследовали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора, а также инфекционисты. В самом санатории утверждают, что прием постояльцев прекратился из-за аварии в котельной.

Активисты «Экообороны Московской области» сообщили со ссылкой на жителей Фирсановки, что в начале марта в их микрорайон привезут 50 человек для обследования на наличие коронавирусной инфекции. Тех, у кого заболевание подтвердится, отправят в инфекционную больницу.

Люди такой информацией сильно напуганы: «Их поселят в плохой, неотремонтированный корпус, после чего здание планируется сжечь. Людей, у которых будет выявлен коронавирус, видимо, направят на лечение в инфекционные больницы. Вместе с тем рядом детский садик и школа, 500 метров до реки Сходни… Люди взволнованы и напуганы таким соседством».

По информации активистов, в санаторий имени Артема привезут некоторых пассажиров из аэропорта Шереметьево — 20 февраля через него добирался гражданин Ирана, у которого позднее в Китае обнаружили коронавирус. Во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D.

В департаменте здравоохранения Москвы утверждают, что лица, с которыми контактировал этот пассажир, установлены. Трое из них уже покинули Россию, пятеро были госпитализированы в инфекционную больницу №1. Каждого из них обследовали, наличие коронавируса не подтвердилось.

Что будет в санатории

Сейчас из санатория выселили всех постояльцев и не набирают новых — якобы из-за ремонта котельной, сообщили «Зеленоград.ру» в Медицинском центре управления делами мэрии Москвы (курирует в том числе санаторий имени Артема). Информации о карантинной зоне у них нет. Корреспондент «Ленты.ру», который побывал на встрече жителей Фирсановки с властями, утверждает, что по крайней мере в одном из трех корпусов санатория тепло.

К встревоженным местным жителям из числа властей приезжал только начальник территориального управления микрорайонов Сходня-Фирсановка Андрей Обухов. Он заявил, что никаких официальных данных об оборудовании в санатории карантинной зоны, нет. Он сказал, что обратился в правительство Московской области, описав территорию и состояние санатория с указанием, что местные жители не поддерживают идею с карантином.

«Эта территория принадлежит департаменту здравоохранения города Москвы. Сейчас на федеральном и субъектовом уровнях создаются комиссии по борьбе с коронавирусом. Такая создана и в столице. В рамках работы этой комиссии депздрав подготовил перечень из 50 своих объектов, расположенных в Московской области. Это еще не значит, что сюда будут завозить больных или людей, попавших в карантин. Это еще не значит, что его в принципе будут использовать для чего-либо подобного», — пытался успокоить людей Обухов.

По его словам, «без официального документа» из Москвы в адрес властей местных размещение пациентов произойти не может. Также об этом оповестят подразделения МЧС, МВД и «другие ответственные службы».

По данным «Ленты.ру», сотрудники санатория массово уходят в отпуска за свой счет или увольняются на фоне слухов о создании карантинной зоны. Мужчина, который встретился корреспонденту издания на территории санатория, не называя своего имени заявил, что опасаться нечего: «Сюда поместят людей, которые общались с теми, кто мог иметь контакты с зараженными. Они будут по несколько недель жить в номерах, не выходя даже в коридор. Им планируют привозить питание в одноразовой посуде. Если кто-то из них заболеет, его отвезут в инфекционную больницу».

Коронавирус в Москве

По данным депздрава, в инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сейчас он проходит диагностику. Это 29-летний житель Москвы, который был в Италии и еще там почувствовал себя плохо. Сначала у него были симптомы простуды, потом его состояние ухудшилось, и его доставили больницу. Позднее на карантин поместили не только его, но и тех, кто контактировал с мужчиной после его приезда с Апеннинского полуострова.

2 марта стало известно, что у мужчины обнаружен коронавирус. Он заразился 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. За все время распространения инфекции в России было двое заболевших, оба выздоровели.

Оперативно прокомментировать информацию о санатории имени Артема пресс-служба отказалась, попросив прислать официальный запрос.

В Зеленограде детей с симптомами простуды начали изолировать в школах и детсадах или отправлять домой. К официальной причине — росту заболеваемости ОРВИ — есть вопросы. Дело в том, что по данным Роспотребнадзора заболеваемость гриппом и ОРВИ с Москве снижается уже вторую неделю.

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Общее число больных в мире снижается почти две недели подряд (то есть новых заболевших появляется меньше, чем число завершенных случаев). Снижается число больных с серьезным или критическим состоянием, снижается вероятность умереть.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, рейсы между странами будут выполнять пять компаний, в том числе четыре китайские. Все они будут осуществляться только из терминала F в Шереметьево. Людей с подозрением на заболевание отправляют в местные инфекционные больницы.

На Украине жители встретили своих соотечественников, вернувшихся из Китая, крайне агрессивно. Эвакуированных отвезли в санаторий в поселке Новые Санжары (Полтавская область). Жители Новых Санжар выступили против их приезда, заявляя, что санаторий не приспособлен для их приема, а автомобилисты перекрыли дороги и мост в поселке. Протестующие пригрозили, что они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу», если у них в поселке устроят карантин по коронавирусу. В результате столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский, были задержаны 24 человека, возбуждены два уголовных дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. Чтобы успокоить людей, в карантине вместе с эвакуированными осталась глава украинского Минздрава.

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Метки:
медицина, эпидемия, коронавирус, Санаторий им.Артема
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