Что будет в санатории

Сейчас из санатория выселили всех постояльцев и не набирают новых — якобы из-за ремонта котельной, сообщили «Зеленоград.ру» в Медицинском центре управления делами мэрии Москвы (курирует в том числе санаторий имени Артема). Информации о карантинной зоне у них нет. Корреспондент «Ленты.ру», который побывал на встрече жителей Фирсановки с властями, утверждает, что по крайней мере в одном из трех корпусов санатория тепло.

К встревоженным местным жителям из числа властей приезжал только начальник территориального управления микрорайонов Сходня-Фирсановка Андрей Обухов. Он заявил, что никаких официальных данных об оборудовании в санатории карантинной зоны, нет. Он сказал, что обратился в правительство Московской области, описав территорию и состояние санатория с указанием, что местные жители не поддерживают идею с карантином.

«Эта территория принадлежит департаменту здравоохранения города Москвы. Сейчас на федеральном и субъектовом уровнях создаются комиссии по борьбе с коронавирусом. Такая создана и в столице. В рамках работы этой комиссии депздрав подготовил перечень из 50 своих объектов, расположенных в Московской области. Это еще не значит, что сюда будут завозить больных или людей, попавших в карантин. Это еще не значит, что его в принципе будут использовать для чего-либо подобного», — пытался успокоить людей Обухов.

По его словам, «без официального документа» из Москвы в адрес властей местных размещение пациентов произойти не может. Также об этом оповестят подразделения МЧС, МВД и «другие ответственные службы».

По данным «Ленты.ру», сотрудники санатория массово уходят в отпуска за свой счет или увольняются на фоне слухов о создании карантинной зоны. Мужчина, который встретился корреспонденту издания на территории санатория, не называя своего имени заявил, что опасаться нечего: «Сюда поместят людей, которые общались с теми, кто мог иметь контакты с зараженными. Они будут по несколько недель жить в номерах, не выходя даже в коридор. Им планируют привозить питание в одноразовой посуде. Если кто-то из них заболеет, его отвезут в инфекционную больницу».