В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом и чтобы остановить распространении инфекции учащиеся переводятся на дистанционное обучение. Такие сообщения появились на сайтах некоторых школ и в родительских чатах. По сути это означает закрытие класса или целого школьного корпуса на карантин. Период карантина — с 3 по 7 февраля, а в некоторых школах детей отправили по домам уже с пятницы.



В частности, известно о карантине в школах 1151 (1-4 класс), 853 (5-7 класс, корпус 912), школа 2045 (корпус 2012), школа 854 (1-4 классы в корпусе 621А, по одному 7-му и 8-му классу в корпусе 603А), школа 852 (5-7 классы), школа 1692 (5 и 7 класс), 719 (1-7 классы и один 8-й), 1150 (1-4 классы).

Одни школы публикуют сообщения о карантине на своих сайтах, другие — нет, информация распространяется в чатах. Некоторые школы, в которых карантина пока нет, предупреждают родителей о такой возможности и просят их говорить классному руководителю, если ребенок не пришел в школу из-за простуды.

Официально такой карантин называется «приостановлением образовательного процесса». Он регулируется приказом №1063 от 19.01.2017 департамента образования «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в период эпидемического подъема заболеваемости». Закрытие класса (или группы детсада) на карантин происходит, если заболели 20% учеников. Карантин объявляется на семь дней.

Задания по предметам передают через электронный журнал. В некоторых школах для родителей, которые не смогут сидеть с детьми, школа предлагает организовать дежурную группу в другом корпусе, но без питания.

Между тем департамент образования Москвы опроверг информацию о «массовом» закрытии московских школы на карантин и подчеркнул, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом «не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции».

Роспотребнадзор сообщил, что на неделе с 20 по 26 января сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом есть, но превышения недельных эпидемических порогов не зарегистрировано. Чтобы снизить риск заболеть, Роспотребнадзор рекомендует, в частности, мыть руки, проветривать помещение и поменьше общаться с теми, кто чихает и кашляет.

Карантин по гриппу и ОРВИ объявляют в школах и детсадах регулярно. Например, в 2011 году закрыли в начале февраля закрыли все школы Москвы для 1-8 классов; в 2016 закрыли почти 60 классов и детсадовских групп; в том же году из-за карантина перенесли новогодние представления; в 2017 году карантин объявляли на неделю раньше, с 25 января. Карантин объявляют и по другим заболеваниям. Например, по кори или по пневмонии.

Родителям школьников, которых отправили на карантин больничный не дадут, объяснили «Зеленоград.ру» ранее в детской поликлинике. Предполагается, что с семи лет ребенок может побыть дома один.