На 10 дней закрыта начальная школа в корпусе 1464 — несколько школьников заболели один из другим воспалением легких. Одни — микоплазменной пневмонией, другие — «обычной», пневмококковой. Об эпидемии речь не идет, говорят в московском Роспотребнадзоре, а подмосковный предупреждает, что количество заболевших пневмонией детей выросло.

Школу закрыли по предписанию Роспотребнадзора из-за «внебольничной» пневмонии, сообщили Zelenograd.ru в школе №1151. Это значит, что болезнь развилась не в больнице. Болеют или переболели 11 школьников. Часть детей заболели микоплазменной пневмонией, вызванной инфекцией Mycoplasma Pneumoniae, это выяснилось после анализов, рассказали в Роспотребнадзоре. У других выявлена классическая пневмококковая инфекция, то есть, возбудители болезни разные, и говорить об эпидемии не приходится. Несколько детей лежали в больнице. Чтобы инфекция не распространялась, школу пришлось закрыть. Помещение будут обрабатывать специальными противовирусными средствами.

Болезнь может развиться как осложнение после перенесенного ОРВИ или гриппа, но бывает и самостоятельным заболеванием. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Подмосковное управление Роспотребнадзора отмечает значительный рост заболеваемости пневмонией у детей в этом году по сравнению с прошлым — в некоторых районах в 2,5 раза. Болезнь начинает остро, температура может подняться до 39-40 градусов, с первых часов появляется кашель с мокротой, учащенное поверхностное дыхание, иногда герпетические высыпания на губах и крыльях носа, головная боль, слабость.

Детям сначала ставили диагноз ОРВИ, рассказала Zelenograd.ru мама двух школьниц начальных классов школы №1151. У девочек была высокая температура, быстро начался резкий кашель, состояние не улучшалось. Семья решила самостоятельно сделать рентген (врач не направлял на исследованием), и только после этого диагностировали пневмонию и выписали антибиотики. Невыявленная и недолеченная пневмония — это опасно, отметила женщина, а многие родители даже не знают, чем болеет их ребенок, потому что врачи говорят только об ОРВИ.

Классическую пневмококковую пневмонию легче диагностировать на начальном этапе болезни, чем микоплазменную, пояснили в Роспотребнадзоре. Последняя начинается как обычный аденовирус, то есть с насморка и болей в горле. Врач во время прослушивания и простукивания не получает сигналов о воспалительном процессе в легких, не слышит хрипов. А через несколько дней они проявляются. Болезнь может спускаться из верхних дыхательных путей в течение 5-7 дней. Только тогда врач назначит рентген. Выявить микоплазму на раннем этапе можно только с помощью ПЦР-диагностики.



Профилактика микоплазменной инфекции такая же, как при классической пневмонии: врачи советуют соблюдать режим дня, следить за личной гигиеной, регулярно мыть полы и проветривать помещение, полноценно питаться, а в период подъема заболевания не контактировать с больными людьми. И главное, не заниматься самолечением. Существуют вакцины от других возбудителей пневмонии, но они не помогут при микоплазме. У людей, привитых от гриппа, пневмония протекает легче, чем и непривитых.

Вспышки заболевания микоплазменной пневмонией зафиксированы в октябре-ноябре в разных российских регионах, в частности, в Омской, Новгородской, Владимирской, Ленинградской областях. Болеют в большинство своем дети. Так, в Новгороде закрыли на карантин три школы, а местный Роспотребнадзор сообщил о результатах расследования: «Основной причиной возникновения массовой заболеваемости явился допуск детей к образовательному процессу (или несвоевременное отстранение от занятий) при наличии признаков инфекционного заболевания».