Случай кори в детском саду только один, других заболевших нет — в Роспотребнадзоре эти сведения подтвердили. Да и единственный случай пока не однозначен: у медиков есть подозрения на другой диагноз, узнать причины болезни позволят данные лабораторного исследования, которые поступят через пару дней. Все положенные прививки от кори у заболевшей были, вакцинация даёт 100%-ную защиту от заражения, как заявляют специалисты, но характерная сыпь заставила медиков в первую очередь заподозрить это заболевание.

В Зеленограде это первый случай кори в нынешнем сезоне, по данным Роспотребнадзора. В прошлом году таких случаев было два, один «завозной». Сейчас ситуация спокойная, в отличие от Москвы.

Ранее, в 2014 году, в начале года Зеленоград пережил вспышку кори: к февралю заболели шесть человек (трое взрослых и трое детей), а всего за год — 15. В 2013 году к апрелю кори было 20 случаев и несколько очагов инфекции, за год — 53 случая (для сравнения, в 2012 году в округе был зарегистрирован только 1 заболевший).

Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от кори в России обязательна для всего населения в возрасте до 35 лет. Детям прививку от кори делают в возрасте 1 года, затем ревакцинацию проводят в 6 лет. Взрослым, не имеющим сведений о своих детских прививках или о перенесённом заболевании также рекомендуют привиться — сделать это можно бесплатно в поликлиниках или платно в частных медцентрах. Чтобы понять, нужна ли прививка, предварительно можно сдать анализ на защитные антитела от кори, его делают только платно, в любой клинике или лаборатории, принимающей анализ крови. Считается, что у людей старше 35 лет уже выработался иммунитет к кори, однако заразиться можно (если нет прививки) в любом возрасте, и чем человек старше, тем тяжелее протекает болезнь.

В любом очаге заболевания корью, который образуют заболевшие и контактировавшие с ними люди, работают медики-эпидемиологи: в 7-дневный срок они обязаны провести вакцинацию всех, независимо от возраста, у кого нет подтвержденных сведений об уже сделанных прививках или перенесенной болезни. Основанием для отказа от прививки может стать результат анализа на антитела, который можно сделать в течение двух дней и предоставить врачам. В перечень профилактических мероприятий по предупреждению распространения кори входит и последующее медицинское наблюдение контактных жителей.