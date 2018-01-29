В детском саду образовательного комплекса 1151 (корпус 1411) в пятницу, 26 января, объявили карантин по кори. С подозрением на эту инфекцию в больницу попала уборщица детского сада. Врачи уточняют диагноз, ожидая результаты анализов, а в детсаду и по месту жительства заболевшей уже приступили к отработке регламента, предусмотренного для таких случаев.
Во всех группах детского сада введен карантин: для обработки изолированы игрушки, изменили режим занятий, как рассказала Zelenograd.ru мама одного из воспитанников. «Тех, кто без прививок, не рекомендуют приводить в сад, — добавила она. — Или родителям предлагают подписать документ о том, что они осведомлены об опасности и берут всю ответственность на себя».
Всем соседям сотрудницы детского сада, живущим с ней в одном подъезде в корпусе 14 микрорайона, врачи предложили вакцинацию от кори и проверили наличие прививок у детей: почти у всех они сделаны, несколько семей отказались от прививок.
Случай кори в детском саду только один, других заболевших нет — в Роспотребнадзоре эти сведения подтвердили. Да и единственный случай пока не однозначен: у медиков есть подозрения на другой диагноз, узнать причины болезни позволят данные лабораторного исследования, которые поступят через пару дней. Все положенные прививки от кори у заболевшей были, вакцинация даёт 100%-ную защиту от заражения, как заявляют специалисты, но характерная сыпь заставила медиков в первую очередь заподозрить это заболевание.
В Зеленограде это первый случай кори в нынешнем сезоне, по данным Роспотребнадзора. В прошлом году таких случаев было два, один «завозной». Сейчас ситуация спокойная, в отличие от Москвы.
Ранее, в 2014 году, в начале года Зеленоград пережил вспышку кори: к февралю заболели шесть человек (трое взрослых и трое детей), а всего за год — 15. В 2013 году к апрелю кори было 20 случаев и несколько очагов инфекции, за год — 53 случая (для сравнения, в 2012 году в округе был зарегистрирован только 1 заболевший).
Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от кори в России обязательна для всего населения в возрасте до 35 лет. Детям прививку от кори делают в возрасте 1 года, затем ревакцинацию проводят в 6 лет. Взрослым, не имеющим сведений о своих детских прививках или о перенесённом заболевании также рекомендуют привиться — сделать это можно бесплатно в поликлиниках или платно в частных медцентрах. Чтобы понять, нужна ли прививка, предварительно можно сдать анализ на защитные антитела от кори, его делают только платно, в любой клинике или лаборатории, принимающей анализ крови. Считается, что у людей старше 35 лет уже выработался иммунитет к кори, однако заразиться можно (если нет прививки) в любом возрасте, и чем человек старше, тем тяжелее протекает болезнь.
В любом очаге заболевания корью, который образуют заболевшие и контактировавшие с ними люди, работают медики-эпидемиологи: в 7-дневный срок они обязаны провести вакцинацию всех, независимо от возраста, у кого нет подтвержденных сведений об уже сделанных прививках или перенесенной болезни. Основанием для отказа от прививки может стать результат анализа на антитела, который можно сделать в течение двух дней и предоставить врачам. В перечень профилактических мероприятий по предупреждению распространения кори входит и последующее медицинское наблюдение контактных жителей.
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