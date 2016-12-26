Мероприятие «Новый год в ледяном королевстве» на 29 и 30 декабря отменили из-за карантина по гриппу и ОРВИ, но билеты действительны — представление состоится 31 декабря в 11:00. В «Ведогонь-театре» и ДК новогодние мероприятия не отменяют и не переносят.

Карантин ввели для всех зеленоградских школ с 22 по 30 декабря постановлением и.о. главного санитарного врача округа Ольги Ушаковой. Документ также предписывает отменить в этот период массовые спортивные и культурные мероприятия. Запрет касается в первую очередь учреждений, подведомственных департаменту образования (к которым относится и Дворец творчества на площади Колумба). Культурный центр и «Ведогонь-театр» курирует департамент культуры, поэтому переносов спектаклей и концертов из-за карантина здесь не будет.

В зеленоградском театре каждый день до окончания каникул идет детский спектакль «Чучуня и новогодние подарки», ни один не отмене, заверили Zelenograd.ru в театре. Если у родителей есть опасения, связанные с карантином, они могут сдать билет в кассу перед началом спектакля. Немногие случаи уже есть — все-таки люди испугались подъема заболеваний.