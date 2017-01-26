На неделю с 25-26 января приостановлена учёба в первых, вторых и одном третьем классе школы 854 в 6 микрорайоне Зеленограда из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Школьников на это время перевели на дистанционную форму обучения.

В здании начальной школы (корпус 621а) с 25 января введены ограничительные меры: запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, как сообщает управа Савёлки.

В зеленоградском управлении Роспотребнадзора, контролирующем эпидемиологическую обстановку по городу, Zelenograd.ru пояснили, что в Зеленограде продолжает действовать постановление об ограничительных мероприятиях, связанных с повышенной заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

По состоянию на 26 января, Роспотребнадзор не закрывал на карантин никаких образовательных учреждений города — однако, это решение могут принимать также сами директора отдельных школ в соответствии с нормами СанПИНов, с учётом сложившейся в конкретных классах или учебных корпусах ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении) рекомендуется принимать в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.

Напомним, что перед новым годом приказом и.о. главного санитарного врача Зеленограда Ольги Ушаковой в округе был введен карантин по гриппу и ОРВИ — с 15 декабря в больнице, а с 22 декабря закрыли все школы. Затем начались зимние каникулы и новогодние праздники, в период которых число заболевших снизилось на 51%. Новый пик заболеваемости медики прогнозировали к концу января, в том числе гонконгским гриппом, дающим осложнения на легкие.

Грипп, вызванный штаммом А(H3N2) «Гонконг», не имеет особенных клинических отличий, симптомы нарастают быстро — озноб, температура выше +38, слабость, головная боль, боль в горле, затем начинается кашель. «Гонконгский грипп чаще дает осложнения на легкие, кровотечение, на носоглотку, — рассказал телеканалу „Москва 24“ педиатр Евгений Тимаков. — Он более патогенный и агрессивный по своему штамму». Врачи предупреждают, что самолечением заниматься опасно, так как симптомы заболевания может распознать только специалист. Если человек уже заболел, то лечиться придется дольше обычного, а недолеченные кашель и насморк могут привести к пневмонии, бронхиту и отиту. Специфической профилактики нет, кроме прививки, а её делать уже поздно.

Что делать при гриппе — рекомендации санитарных врачей



