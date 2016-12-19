Посторонним нельзя приходить в палату, а больным запрещено выходить к посетителям. Передачи принимаются в главном и детском корпусе ежедневно с 16:00 до 19:00. Беседы с врачами проходят в холле больницы по вторникам, средам и пятницам с 13:00 до 14:00, а в реанимации — ежедневно.

Карантин по гриппу и ОРВИ введен приказом окружного Роспотребнадзора с 15 декабря до особого распоряжения, сообщается на сайте горбольницы №3. При этом случаев гриппа в Зеленограде пока не зарегистрировано. В целом по Москве уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сегодня значительно превышает порог допустимых пределов, это «предэпидемическая» ситуация. Заболеваемость у детей дошкольного возраста на 15-20% выше, чем у взрослых. В основном циркулируют вирусы, вызывающие ОРВИ — аденовирусы, вирусы парагриппа и РС-вирусы.

Поговорить с врачами реанимации можно ежедневно: кардиореанимация — с 12:00 до 13:00, общая реанимация — с 13:00 до 14:00, нейрореанимация — с 14:00 до 15:00. Передачи в роддом принимаются в прежнем режиме. Посетителям, которые не пройдут дальше холла, все равно рекомендуется надевать медицинские маски. В случае с тяжелыми больными вопрос решается индивидуально, с заведующими отделений.

В терапевтическом отделении (на 6 этаже) выделен изолированный пост на 30 коек для больных ОРВИ и гриппом, в детском корпусе больницы выделено 20 коек. А в бывшей 65-й поликлинике (поликлиническом отделении больницы) для больных с признаками гриппа и вирусной инфекции организован отдельный вход — его можно найти по указателям; таких больных принимает врач-инфекционист в кабинете №119. Людей с высокой температурой и другими признаками ОРВИ и гриппа просят вызывать терапевта на дом, а не приходить в поликлинику. 201-я поликлиника (все остальные взрослые поликлиники Зеленограда) не сообщает о каких-то особых мерах в связи с эпидемическим подъемом.



Прививки против гриппа в поликлиниках уже не делают — нет смысла и вакцины.