В период новогодних праздников число заболевших снизилось на 51%, информирует Роспотребнадзор, но сами же санитарные врачи говорят, что это связано с каникулами. Пик заболеваемости прогнозируют к концу января, в том числе гонконгским гриппом, дающим осложнения на легкие.



О резком уменьшении количества заболевших информирует столичное управление Роспотребнадзора. Это потому, что были каникулы, дети не находились в коллективах, прокомментировали Zelenograd.ru в окружном отделе ведомства. С 15 декабря приказом и.о. главного санитарного врача Зеленограда Ольги Ушаковой в округе введен карантин по гриппу и ОРВИ в больнице, а с 22 декабря закрыли все школы из-за эпидемии. Сейчас школы открыты.

Врачи предупреждают о новом вирусе, дающим серьезные осложнения, — это штамм А(H3N2) «Гонконг». Грипп, вызванный этим вирусом, не имеет особенных клинических отличий, симптомы нарастают быстро — озноб, температура выше +38, слабость, головная боль, боль в горле, затем начинается кашель. «Гонконгский грипп чаще дает осложнения на легкие, кровотечение, на носоглотку, — рассказал телеканалу „Москва 24“ педиатр Евгений Тимаков. — Он более патогенный и агрессивный по своему штамму». Заболевшие уже есть. Врачи предупреждают, что самолечением заниматься опасно, так как симптомы заболевания может распознать только специалист. Если человек уже заболел, то лечиться придется дольше обычного, а недолеченные кашель и насморк могут привести к пневмонии, бронхиту и отиту. Специфической профилактики нет, кроме прививки, а её делать уже поздно.

Что делать при гриппе — рекомендации санитарных врачей