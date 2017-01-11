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Медики ждут нового тяжелого гриппа, хотя заболевших стало вполовину меньше 11.01.2017 ZELENOGRAD.RU

В период новогодних праздников число заболевших снизилось на 51%, информирует Роспотребнадзор, но сами же санитарные врачи говорят, что это связано с каникулами. Пик заболеваемости прогнозируют к концу января, в том числе гонконгским гриппом, дающим осложнения на легкие.

О резком уменьшении количества заболевших информирует столичное управление Роспотребнадзора. Это потому, что были каникулы, дети не находились в коллективах, прокомментировали Zelenograd.ru в окружном отделе ведомства. С 15 декабря приказом и.о. главного санитарного врача Зеленограда Ольги Ушаковой в округе введен карантин по гриппу и ОРВИ в больнице, а с 22 декабря закрыли все школы из-за эпидемии. Сейчас школы открыты.

Врачи предупреждают о новом вирусе, дающим серьезные осложнения, — это штамм А(H3N2) «Гонконг». Грипп, вызванный этим вирусом, не имеет особенных клинических отличий, симптомы нарастают быстро — озноб, температура выше +38, слабость, головная боль, боль в горле, затем начинается кашель. «Гонконгский грипп чаще дает осложнения на легкие, кровотечение, на носоглотку, — рассказал телеканалу „Москва 24“ педиатр Евгений Тимаков. — Он более патогенный и агрессивный по своему штамму». Заболевшие уже есть. Врачи предупреждают, что самолечением заниматься опасно, так как симптомы заболевания может распознать только специалист. Если человек уже заболел, то лечиться придется дольше обычного, а недолеченные кашель и насморк могут привести к пневмонии, бронхиту и отиту. Специфической профилактики нет, кроме прививки, а её делать уже поздно.

Что делать при гриппе — рекомендации санитарных врачей

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Обсуждение
Барри
Вчера, 17:12
А чё они ждут-то? Может предпринять чё-нибудь? Ну, там, предупредить вспышку?
Alexey Evstifeev
Вчера, 17:26
да переболели этим грипом, симптомы описаны. врачи скрывают и ставят ОРВИ прописывают фуфломицин. есть лекарство, которое нужно выпить в первые 2 часа, могу написать в личку. если болеть по полному циклу без лечения - очень неприятно на неделю и со скорой.
Nata79 Motorina
30 минут назад
Да не ставят они грипп, спросила почему, ответ - определить можно только после анализа на вид вируса. Вот и вся эпидемия-есть указания, ставят диагноз, нет-будет ОРВИ.
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