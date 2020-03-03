Коронавирус в Москве

Заболевший москвич находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение, сообщил мэр Собянин. Заболевание протекает в легкой форме.

В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. 11 его родственников и знакомые госпитализированы. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

В целом в Москве продолжают контролировать людей, прибывающих из-за рубежа. У всех пассажиров международных авиарейсов измеряют температуру. Если температура повышена — пассажир приглашается на медицинский пост, где у него берут анализ, а далее — госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми он общался.

Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на корона­вирусную инфекцию. Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблаго­прият­ной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.

С 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на корона­вирусную инфекцию. Сейчас под наблюдением находятся свыше 5,5 тысяч человек.