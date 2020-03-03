В понедельник врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019 в Москве. Коронавирус нашли у москвича, прилетевшего из Италии. Помимо прочих мер, власти уделяют особое внимание тому, чтобы инфекция не распространялась через общественным транспорт: уборка, дезинфекция, чаще меняют воздушные фильтры, используют обеззараживающие лампы. Рассказываем о принятых мерах.
Все автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы выходят на маршруты чистыми каждое утро, сообщал в конце января департамент транспорта. Раз в неделю транспорт отправляют на углубленное санитарное обслуживание. Все поверхности салона обрабатывают очищающими составами, обивку сидений чистят моющих пылесосов.
В феврале речь пошла уже об усилении дезинфекционного режима по предписанию главного санитарного врача Москвы — это значит, что убираться стали чаще, тщательнее и с использованием антимикробных средств. Чем конкретно обрабатывают поверхности салона, «Мосгортранс» не уточняет: «В масках обрабатываем салон. Веществами».
В поездах, на станциях и в переходах метро ежедневно проводится влажная уборка и дезинфекция, отдельно обрабатывают поручни на эскалаторах, сиденьям и стёклам в вагонах. Воздух в поездах обеззараживают либо с помощью автоматической системы, встроенной в кондиционеры, либо с помощью УФ-ламп. Сейчас в 2700 вагонах есть встроенные УФ-лампы (всего в метро около 6000 вагонов).
«Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас», оптимистично сообщает пресс-служба метро.
Кроме того, мэр Сергей Собянин пообещал организовать на входах в метро выборочное измерение температуры дистанционным способом.
Усиленные меры касаются и пригородных поездов. Правда, пригородные пассажирские компании об этом не отчитываются, а ссылаются на общую ситуацию по РЖД. «Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции проводятся противоэпидемиологические мероприятия». А именно: поезда, станции и вокзалы моют и дезинфицируют специальными веществами, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем.
Кроме того, на основании запроса столичного департамента здравоохранения медикам обеспечен доступ в поезда для осмотра пассажиров. Проводники, кассиры и другие работники железной дороги, контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, перчатками и кожными антисептиками. Всё это касается и пригородных электричек, и поездов дальнего следования.
Водители такси и каршеринга «обязаны проводить регулярную дезинфекцию ручек дверей своих автомобилей», сообщил Собянин.
Заболевший москвич находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение, сообщил мэр Собянин. Заболевание протекает в легкой форме.
В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. 11 его родственников и знакомые госпитализированы. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.
В целом в Москве продолжают контролировать людей, прибывающих из-за рубежа. У всех пассажиров международных авиарейсов измеряют температуру. Если температура повышена — пассажир приглашается на медицинский пост, где у него берут анализ, а далее — госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми он общался.
Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию. Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.
С 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Сейчас под наблюдением находятся свыше 5,5 тысяч человек.
Роспотребнадзор сообщает о симптомах коронавируса: чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, боль в горле и (или) кашель. Словом, стандартные симптомы респираторного заболевания, похожие на обычную простуду или грипп.
Советы по профилактике стандартные: мыть руки, не касаться грязными руками лица, очищать поверхности, к которым прикасаетесь, носить с собой одноразовые салфетки, чихать и кашлять в них, не есть вместе с другими еду из одной посуды или упаковки, избегать «приветственных рукопожатий и поцелуев, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется». И главное, не ездить в Китай. А также лучше не ездить сейчас в Италию, Корею и Иран.
Общее число больных в мире снижается почти две недели подряд (то есть новых заболевших появляется меньше, чем число завершенных случаев). Снижается также число больных с серьезным или критическим состоянием, снижается вероятность умереть.