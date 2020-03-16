Кого проверят

В департаменте здравоохранения Москвы подчеркивают, что самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена ни платно, ни бесплатно, направление должен дать врач поликлиники.

Обследованию подлежат следующие группы людей:

прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксирован случаи коронавируса лица, контактировавшие с больными коронавирусом.

«Пробу для анализа берет медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции», — подчеркивают в департаменте здравоохранения.

«Только лечащий врач на основании наблюдений принимает решение, вызывает спецбригаду, которая берет анализ. Если вы входите в группу риска, вызываете врача на дом, врач наблюдает и в течение 14 дней принимает решение. Без симптомов этот анализ бесполезен, он ничего не покажет, потому что это не кровь, он берется со слизистой оболочки, с носоглотки. Это тест-анализ, соответственно, он делается быстро — два-три часа, — но при наличии симптомов. Он делается в три этапа. За 14 дней, пока пациент находится на карантине, и если у него появились симптомы, то на первом этапе — ОРВИ, берется ответ отрицательный. Проходит три-четыре дня, ситуация в организме кардинально меняется, берется еще раз. Поэтому его самостоятельно сдать нельзя бессимптомно», — объясняли bfm.ru на горячей линии Роспотребнадзора по коронавирусу.