Определить, заболел ли человек новым коронавирусом, можно по специальному тесту. Однако сделать его можно только по решению врача — и только если пациент вернулся из-за границы или контактировал с уже заболевшими. Самостоятельно — ни платно, ни бесплатно — анализ сдать нельзя, а положительные результаты со всей страны еще отправляются в Новосибирск для подтверждения диагноза. При этом в Санкт-Петербурге — можно. Рассказываем, кому положена проверка на коронавирус в Москве и как объясняют, что её нельзя сделать по желанию.
В департаменте здравоохранения Москвы подчеркивают, что самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена ни платно, ни бесплатно, направление должен дать врач поликлиники.
Обследованию подлежат следующие группы людей:
- прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран)
- лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксирован случаи коронавируса
- лица, контактировавшие с больными коронавирусом.
«Пробу для анализа берет медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции», — подчеркивают в департаменте здравоохранения.
«Только лечащий врач на основании наблюдений принимает решение, вызывает спецбригаду, которая берет анализ. Если вы входите в группу риска, вызываете врача на дом, врач наблюдает и в течение 14 дней принимает решение. Без симптомов этот анализ бесполезен, он ничего не покажет, потому что это не кровь, он берется со слизистой оболочки, с носоглотки. Это тест-анализ, соответственно, он делается быстро — два-три часа, — но при наличии симптомов. Он делается в три этапа. За 14 дней, пока пациент находится на карантине, и если у него появились симптомы, то на первом этапе — ОРВИ, берется ответ отрицательный. Проходит три-четыре дня, ситуация в организме кардинально меняется, берется еще раз. Поэтому его самостоятельно сдать нельзя бессимптомно», — объясняли bfm.ru на горячей линии Роспотребнадзора по коронавирусу.
Еще в январе тесты на наличие коронавируса стало возможно пройти во всех регионах России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, изначально это было возможно только новосибирском центре «Вектор» — вирусологическиом центре Роспотребнадзора.
Несмотря на распространение тест-систем по всей стране (их делают лабораторные центры Роспотребнадзора), государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» остается единственным учреждением, в который регионы присылают результаты своих исследований на коронавирус для перепроверки и подтверждения. Естественно, это увеличивает время анализа: сам тест готов через 2-4 часа, но окончательный диагноз поставит «Вектор».
Директор по науке «Медико-биологического союза» Андрей Тронин объяснял Business FM, почему такую же лабораторию нельзя открыть в Москве и не ждать Новосибирска: «Это особенности устройства нашего Роспотребнадзора. У нас есть один федеральный центр по вирусологии, который в структуре Роспотребнадзора, он окончательно выдает подтверждение. Поскольку в России еще не запустили совсем массового производства [тест]систем, то того, что делает „Вектор“, по сути, хватает только на него самого и на какие-то крупные лаборатории в Москве, в Петербурге. „Вектор“ просто поставляет своим лабораториям Роспотребнадзора, но частные лаборатории не могут просто прийти и купить — их просто нет в достаточном количестве».
В Санкт-Петербурге ситуация иная. В понедельник городской Комитет по здравоохранению опубликовал список мест, где можно бесплатно и добровольно обследоваться на коронавирус. Почему в Питере можно, а в Москве нелья, не понятно.
В Китае, по данным издания, в день делают по 1,5 милиона тестов, США нужно около пяти миллионов таких тест-систем. Тесты массово делают в Гонконге и Южной Корее — по 20 тысяч в день. В Берлине на четыре миллиона жителей есть шесть лабораторий, тест бесплатный, рассказала изданию жительница города Ольга.
В Японии с 16 марта должны поступить в продажу тесты на коронавирус собственного производства за 250 долларов. Во Франции на тест направляют, только если есть симптомы или контакты с заболевшими. Проверка стоит 54 евро, позже они возмещаются страховкой. Израиль планирует проводить до двух тысяч тестирований в день и готов закупать тесты у крупнейшей швейцарской фармгруппы Roche.
В Москве исследования для определения коронавируса нового типа проводят три лаборатории Роспотребнадзора: «Центральный научно исследовательский институт эпидемиологии», Противочумный центр и «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Тест-системы в Москву поставляет Роспотребнадзор, он же отвечает за взятие материала для анализа у людей в аэропортах, при госпитализации в инфекционной больнице.
Как писал «Коммерсант», «вопрос о необходимости взятия проб на коронавирус после посещения тех или иных стран находится в ведении Роспотребнадзора». Если же пациент не находился в последнее время в Китае или в других странах «с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу», то с признаками ОРВИ необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления.
15 марта в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы сообщили о новом оборудовании для лаборатории в Противочумном центре, это позволит проводить больше исследований. Например, уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов. В ближайшие дни в лаборатории также появятся 15 приборов для ПЦР, которые позволяют получать результат в режиме реального времени (они называются амплификаторы).
В сообщении говорится, что установленное оборудование уменьшит срок проведения анализов и повысит их точность. В Департаменте здравоохранения Москвы и городском Роспотребнадзоре не смогли оперативно уточнить «Зеленоград.ру», будут ли московские результаты так же отправляться в Новосибирск для перепроверки после получения нового оборудования.
За 15 марта Роспотребнадзор провел почти 10 тысяч исследований на коронавирус. Всего к этому моменту в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 104 тысяч анализов. За минувшие сутки в России выявили коронавирус еще у четверых человек, трое находятся в Московской области, один — в Тюменской.
Роспотребнадзор советует обращать внимание на такие симптомы:
- высокая температура тела,
- озноб,
- головная боль,
- слабость, чувство усталости,
- заложенность носа, кашель и/или боль в горле,
- затрудненное дыхание,
- боли в мышцах, конъюнктивит,
- в некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
«Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию и прилегающие регионы)? Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска? Если ответ на эти вопросы положителен — к симптомам следует отнестись максимально внимательно», — уточняют в ведомстве.
Меры по профилактике коронавирусной инфекции:
- Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
- Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
- Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
- Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
- Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
- Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
- Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка). Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
Конечно же в РФ будет меньше всего зарегистрированных случаев по одной простой и многим понятной причине. Наша же система здравоохранения самая лучшая, лучше чем в той же Италии или Германии не говоря уже про Китай и Штаты. Ну умрет пару десятков тысяч, ну так ведь никто же не узнает от чего :(