Как сдать тест на коронавирус, не выходя из дома? Роспотребнадзор начал платный бесконтактный прием анализов с выездом на дом. В Зеленоград тоже выезжают 06.04.2020 ZELENOGRAD.RU

С понедельника Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Новый высокочувствительный тест на коронавирус, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии, предложили всем желающим на коммерческой основе, без назначения врача.

Действует ограничение: сдавать тест могут только лица, не имеющие признаков простудных заболеваний и не контактировавшие с людьми, инфицированными COVID-19. Обследование уже заболевших пациентов проводят поликлиники.

Это не тест на приобретенный иммунитет: «Тест показывает наличие заболевания в данный момент. Теста на определение антител еще нет, он появится немного позже», — пояснили в CMD.

Цель тестирования CMD — раннее выявление коронавируса у людей с не выраженными симптомами. «Своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции», — сообщает Роспотребнадзор.

Отправить заявку на взятие анализа можно на сайте. Потом пациенту перезвонит оператор и согласует дату и время выезда. Сотрудник лаборатории привезет набор для взятия биоматериала и документы, а потом доставит их в лабораторию. Сама процедура забора биоматериала практически бесконтактна: специалист оставит набор тестов и документы у двери — опубликована инструкция и обучающее видео на сайте CMD для того, чтобы пациенты могли взять мазок из ротоглотки самостоятельно. Результат придёт на e-mail в течение одного-двух дней по электронной почте.

Стоимость самого теста — 1250 рублей, выезда — 650 рублей (в том числе в Зеленоград, как уточнили в CMD — в Зеленограде действует лаборатория CMD, но на сайте её пока нет). Биоматериал для исследования на коронавирус принимается только по выезду, в офисах сети CMD на данный момент сдать тест невозможно. При выезде к нескольким пациентам по одному адресу услуга выезда оплачивается один раз. На лабораторное исследование действует скидка по социальной карте москвича.

Исследование не анонимно, обязательно указание паспортных данных, для ребёнка — данных родителя и свидетельства о рождении. В заявке указывается также адрес проживания, адрес регистрации, место работы или учебы, наличие контактов с больными ОРЗ/ОРВИ, путешествий за последние три недели. Все данные о положительных результат тестирования обязательно будут передаваться в Роспотребнадзор, сообщили в CMD.

«Тест проводят методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод обладает высокой чувствительностью и позволяет получить максимально точные результаты», — поясняется на сайте cmd-online-ru (подробнее об исследовании). «Тест-система соответствует всем современным европейским требованиям, она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с невыраженными симптомами. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», — добавляет Роспотребнадзор.

Получить ответы CMD на вопросы о тестировании можно ВКонтакте или по телефонам: 8(495)788-0001, 8(901)721-1079.

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Метки:
медицина, коронавирус, карантин, исследования, роспотребнадзор
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