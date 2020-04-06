С понедельника Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Новый высокочувствительный тест на коронавирус, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии, предложили всем желающим на коммерческой основе, без назначения врача.
Действует ограничение: сдавать тест могут только лица, не имеющие признаков простудных заболеваний и не контактировавшие с людьми, инфицированными COVID-19. Обследование уже заболевших пациентов проводят поликлиники.
Это не тест на приобретенный иммунитет: «Тест показывает наличие заболевания в данный момент. Теста на определение антител еще нет, он появится немного позже», — пояснили в CMD.
Цель тестирования CMD — раннее выявление коронавируса у людей с не выраженными симптомами. «Своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции», — сообщает Роспотребнадзор.
Отправить заявку на взятие анализа можно на сайте. Потом пациенту перезвонит оператор и согласует дату и время выезда. Сотрудник лаборатории привезет набор для взятия биоматериала и документы, а потом доставит их в лабораторию. Сама процедура забора биоматериала практически бесконтактна: специалист оставит набор тестов и документы у двери — опубликована инструкция и обучающее видео на сайте CMD для того, чтобы пациенты могли взять мазок из ротоглотки самостоятельно. Результат придёт на e-mail в течение одного-двух дней по электронной почте.
Стоимость самого теста — 1250 рублей, выезда — 650 рублей (в том числе в Зеленоград, как уточнили в CMD — в Зеленограде действует лаборатория CMD, но на сайте её пока нет). Биоматериал для исследования на коронавирус принимается только по выезду, в офисах сети CMD на данный момент сдать тест невозможно. При выезде к нескольким пациентам по одному адресу услуга выезда оплачивается один раз. На лабораторное исследование действует скидка по социальной карте москвича.
Исследование не анонимно, обязательно указание паспортных данных, для ребёнка — данных родителя и свидетельства о рождении. В заявке указывается также адрес проживания, адрес регистрации, место работы или учебы, наличие контактов с больными ОРЗ/ОРВИ, путешествий за последние три недели. Все данные о положительных результат тестирования обязательно будут передаваться в Роспотребнадзор, сообщили в CMD.
«Тест проводят методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод обладает высокой чувствительностью и позволяет получить максимально точные результаты», — поясняется на сайте cmd-online-ru (подробнее об исследовании). «Тест-система соответствует всем современным европейским требованиям, она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с невыраженными симптомами. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», — добавляет Роспотребнадзор.
Получить ответы CMD на вопросы о тестировании можно ВКонтакте или по телефонам: 8(495)788-0001, 8(901)721-1079.