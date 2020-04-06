С понедельника Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Новый высокочувствительный тест на коронавирус, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии, предложили всем желающим на коммерческой основе, без назначения врача.

Действует ограничение: сдавать тест могут только лица, не имеющие признаков простудных заболеваний и не контактировавшие с людьми, инфицированными COVID-19. Обследование уже заболевших пациентов проводят поликлиники.

Это не тест на приобретенный иммунитет: «Тест показывает наличие заболевания в данный момент. Теста на определение антител еще нет, он появится немного позже», — пояснили в CMD.

Цель тестирования CMD — раннее выявление коронавируса у людей с не выраженными симптомами. «Своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции», — сообщает Роспотребнадзор.

Отправить заявку на взятие анализа можно на сайте. Потом пациенту перезвонит оператор и согласует дату и время выезда. Сотрудник лаборатории привезет набор для взятия биоматериала и документы, а потом доставит их в лабораторию. Сама процедура забора биоматериала практически бесконтактна: специалист оставит набор тестов и документы у двери — опубликована инструкция и обучающее видео на сайте CMD для того, чтобы пациенты могли взять мазок из ротоглотки самостоятельно. Результат придёт на e-mail в течение одного-двух дней по электронной почте.