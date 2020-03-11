5 марта Сергей Собянин подписал указ, вводящий в Москве режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса Covid-19. Согласно документу, работодатели обязаны измерять температуру сотрудникам — а тех, у кого она повышена, «отстранить от нахождения на рабочем месте». При появлении симптомов респираторного заболевания человек должен обратиться за медпомощью, причем на дому, без посещения поликлиники.

В разных компаниях предпринимают разные меры, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Например «Транснефть» ввела ограничения на командировки между российскими филиалами (кроме случаев крайне необходимости), а также за рубеж. Сотрудникам не запрещено уезжать в отпуск за границу, но если после возвращения человек почувствует недомогание или обнаружит у себя температуру, кашель и насморк, его не допустят на рабочее место и порекомендуют пройти обследование.

По словам советника президента компании Игоря Демина, «Транснефть» открыла в Москве пять точек сдачи анализов на коронавирус и проверки общего состояния здоровья сотрудников. Они работают с 07:30 до 21:30 без выходных, при подозрении на недомогание любой из сотрудников «Транснефти», застрахованный по системе добровольного медицинского страхования (ДМС), может обратиться в один из пунктов и пройти обследование (пункты оборудованы в поликлиниках). Точки сдачи анализов открыты по территориальному принципу близости к офисам компании.

В ближайшее время число таких пунктов увеличится: еще четыре появится в Москве и одна в Зеленограде. Демин сказал «Зеленоград.ру», что открытие точки проверки «в планах», не назвав ориентировочных сроков.

Он уточнил, что возможность сдать такие анализы есть только у сотрудников «Транснефти», которая договорилась об этом со страховой группой «Согаз».

Кроме того, в офисах компании и туалетах установлены емкости с обеззараживающей жидкостью, также предполагается установить тепловизоры на всех входах в офисы. «Сотрудники столовой работают в масках, курьерские доставки любых посылок сотрудникам, кроме рабочей корреспонденции, временно приостановлены», — сказал Демин «РБК».У центрального офиса увеличили количество парковочных мест для сотрудников, чтобы они меньше ездили в общественном транспорте.

Ранее предупреждающие меры распространение коронавируса предприняли «Газпром» и «Роснефть». Они отменили зарубежные командировки, «Роснефть» ежедневно проверяет состояние здоровья сотрудников, во всех офисах «для быстрого обследования больших групп людей» установлена «специализированная медицинская техника» и бесконтактные термометры, бесконтактные дозаторы с дезинфицирующими растворами, проводится ежедневная дезинфекция помещений.

Расскажите в комментариях или напишите на news@zelenograd.ru, как меры предпринимают в вашей компании, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции?