«У 0,1 процента населения Зеленограда выявлен коронавирус, половина из этих людей болеет в легкой форме, на дому», — сказал в эфире радиокомпании «Зеленоград Сегодня» бывший глава зеленоградского Роспотребнадзора Леонид Денисов, опираясь на ведомственные данные. При этом наибольшую угрозу, по его мнению, представляют именно семейные очаги инфекции вокруг тех, кого оставили болеть дома.
По данным Росстата население Зеленограда на сентябрь 2019 года составляло 246,5 тысяч человек, таким образом, количество заболевших зеленоградцев — около 250 человек. В Москве более 13 тысяч заболевших, то есть доля заболевших в Зеленограде примерно такая же, как в целом по Москве.
Коронавирусом болеют и взрослые, и дети, и старики, рассказал Денисов: 26% заболевших зеленоградцев старше 65 лет, 10% - дети до 18 лет, остальные 64% - взрослые с 18 до 65, «Коронавирус не щадит никого». Он пояснил, что владеет этой информацией, поскольку участвовал в разработке информационно-аналитической системы санитарно-эпидемиологического надзора, которую в 90-е годы создавали в Зеленограде.
Официальных данных по количеству заболевших в Зеленограде нет — Роспотребнадзор публикует только общее число по Москве, несмотря на многочисленные запросы от «Зеленоград.ру» о предоставлении этих данных.
«Ситуация напряжённая и непростая, мы впервые с такой сталкиваемся, хотя наша служба всегда была готова к подобной работе, — рассказал бывший главный санитарный врач округа. — Эта инфекция необычна тем, что мы её не можем „ухватить“ методами лабораторного контроля — найти её во внешней среде и сказать, насколько она распространена. По законам эпидемиологии, профилактическая работа должна идти по трём направлениям: на источник инфекции, на механизм передачи и на восприимчивые контингенты…»
Источниками инфекции, по словам Денисова, стали инфицированные туристы из аэропортов, приезжающие из-за границы. Правда, первые случаи были со стороны Китая, но в Чите медики «хорошо поработали и локализовали вспышку». Далее инфекция расползалась — люди, которые были в контакте за рубежом, поначалу могли и не чувствовать никаких проявлений болезни, но инкубационный период у коронавируса до 14 дней, и они стали источниками заражения.
Медики в больницах и поликлиниках до какой-то степени защищены противоэпидемическими мерами, но и при этом заражаются. А вот то, что происходит с заболевшими на дому — это «безобразие и беда», по выражению Денисова. Принимаемые властями ограничения направлены на всё население, а надо было ужесточить их именно по отношению к уже заболевшим. Они создают вокруг себя всё новые и новые очаги заражения, находясь в окружении домочадцев и родственников, которые продолжают выходить на улицу, в магазин и т. д. На них тоже должен распространяться карантин на 14 дней, и если они его не выдерживают — инфекция расползается, поскольку она высококонтагиозная.
«Мы видим сейчас по Зеленограду именно такие очаги коронавируса — по подъезду, по соседним квартирам. Человек, находящийся в контакте с заболевшим, выходит, прикасается к дверным ручкам, замкам, кнопкам лифта. Следом за ним проходит здоровый человек, подцепил эту заразу, вытер нос, рот и заболел».
Те, кто сидит дома, должны следить и за утилизацией отходов, и за дезинфекцией. Необходимо обеспечить им не только медицинское наблюдение, но и доставку лекарств, продуктов, чтобы людям не приходилось идти на нарушения. «У нас по пальцам пересчитать таких больных — значит, надо о них подумать!» — заявил Денисов. И призвал зеленоградцев отнестись к эпидемии очень серьёзно.