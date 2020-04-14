«У 0,1 процента населения Зеленограда выявлен коронавирус, половина из этих людей болеет в легкой форме, на дому», — сказал в эфире радиокомпании «Зеленоград Сегодня» бывший глава зеленоградского Роспотребнадзора Леонид Денисов, опираясь на ведомственные данные. При этом наибольшую угрозу, по его мнению, представляют именно семейные очаги инфекции вокруг тех, кого оставили болеть дома.

По данным Росстата население Зеленограда на сентябрь 2019 года составляло 246,5 тысяч человек, таким образом, количество заболевших зеленоградцев — около 250 человек. В Москве более 13 тысяч заболевших, то есть доля заболевших в Зеленограде примерно такая же, как в целом по Москве.

Коронавирусом болеют и взрослые, и дети, и старики, рассказал Денисов: 26% заболевших зеленоградцев старше 65 лет, 10% - дети до 18 лет, остальные 64% - взрослые с 18 до 65, «Коронавирус не щадит никого». Он пояснил, что владеет этой информацией, поскольку участвовал в разработке информационно-аналитической системы санитарно-эпидемиологического надзора, которую в 90-е годы создавали в Зеленограде.

Официальных данных по количеству заболевших в Зеленограде нет — Роспотребнадзор публикует только общее число по Москве, несмотря на многочисленные запросы от «Зеленоград.ру» о предоставлении этих данных.