О зеленоградцах, инфицированных новым коронавирусом, известно по меньшей мере две недели. Но только сейчас появилось первое официальное подтверждение.
«К сожалению, как и во всех округах Москвы, ковид-19 у нас есть», — сказала газете префектуры заместитель главного врача зеленоградской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Яроцкая. Также она рассказала о том, как в поликлиниках организована рабрт
Сколько выявленных случаев в Зеленограде, сколько из них в больнице, а сколько на дому, Яроцкая не сказала. По-прежнему, официально публикуются только данные по Москве в целом. Информации с разбивкой по административным округам нет.
«Зеленоградцы, у которых выявлен коронавирус с клиническими проявлениями средней или высокой степени тяжести, направлены в специализированные стационары, — говорит Яроцкая. — На дому проходят лечение пациенты с незначительными симптомами — слабость, недомогание. Они находятся на карантине под наблюдением врачей, ведут дневник и выполняют предписания специалистов».
Лечение легкой формы коронавирусной инфекции мало чем отличается от лечения гриппа или ОРВИ. Невозможно, да и не нужно всех госпитализировать, так как это отвлекает силы медиков от тяжелых больных, которым действительно необходима экстренная помощь, считает Яроцкая.
В каждой поликлинике созданы бригады специально обученных медиков, работающих с заболевшими ковид-19, говорит Яроцкая. Другая группа медиков курируют жителей с сомнительными результатами тестов. А есть врачи и медсестры, которые отрабатывают плановые выезды на дом и оказывают помощь пациентам с другими заболеваниями. Эти сотрудники с ковид-бригадами не пересекаются.
Яроцкая призывает помочь врачам в борьбе с инфекцией. Для этого, по её словам, достаточно относиться к сложившейся ситуации серьезно, соблюдать режим самоизоляции, меры профилактики и выполнять рекомендации медиков.