О зеленоградцах, инфицированных новым коронавирусом, известно по меньшей мере две недели. Но только сейчас появилось первое официальное подтверждение.

«К сожалению, как и во всех округах Москвы, ковид-19 у нас есть», — сказала газете префектуры заместитель главного врача зеленоградской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Яроцкая. Также она рассказала о том, как в поликлиниках организована рабрт

Сколько выявленных случаев в Зеленограде, сколько из них в больнице, а сколько на дому, Яроцкая не сказала. По-прежнему, официально публикуются только данные по Москве в целом. Информации с разбивкой по административным округам нет.