Пусть собака гадит, я ничего не могу сделать

— У нас очень сложная ситуация: мы не можем выйти вообще, за нами следят соседи, а у нас взрослая собака. И к друзьям, которые к нам приехали, чтобы выгулять собаку, соседи тоже пристали — им не нравится, что с нами кто-то контактирует.

Когда врачи приехали 5 апреля, я стояла и умоляла: подождите, сейчас муж сходит погуляет с собакой, и тогда мы все подпишем, будет проще решить проблему. Но нам сказали, что ничего не знают, подписывать надо прямо сейчас. Нас никто не спрашивал, готовы мы подписать или не готовы. Вынудили подписать — за дверью стояла полиция.

У нас 6 апреля была сложная ситуация, приезжала полиция, и я с ними долго разговаривала, объясняя, что нам не с кем выгулять собаку. Собака начала нервничать, потому что она не может сходить в туалет дома. Полиция говорит, что я не имею права выходить из дома. Я спрашиваю: «Что вы мне предлагаете? Я ее сейчас выпущу в коридор». И он говорит: «Выпускайте». «Она нагадит» — «Пусть гадит, я не могу ничего сделать».

Мы кое-как вчера смогли ее выгулять с помощью знакомого, потому что она с чужими не ходит, такая социопатка, такса. Как мы в дальнейшем будем справляться, я не знаю. Видимо, так же, у нас нет другого выхода. Сегодня она пошла гулять охотнее, потому что, видимо, натерпелась.

За нами не закрепили никаких волонтеров, чтобы вынести мусор или купить продукты. Памятки, как выживать в условиях карантина, нам дали, когда мы сами попросили об этом у «скорой». Мы пробовали звонить по этим памяткам, но там сказали, что эта помощь относится только к пенсионерам. У нас в семье пенсионеров нет.

С продуктами проблем нет, у нас есть друзья если что, плюс мы успели съездить закупить продукты до того, как все это началось. У нас сейчас проблема с собакой и паника от того, что мы ничего не понимаем.

Как дальше будет с деньгами, тоже непонятно. Мы с мужем не работаем, у сына и невестки официальные больничные. У сына ИП, сейчас встал магазин и интернет-магазин, но с этим ничего не поделаешь. Пока об этом не особо думали, нас очень волновал вопрос с собакой. Знаете, когда вы смотрите, как ваша собака истерит, а еще куча народа домой заходит…