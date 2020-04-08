Всю семью Марины (имя изменено) посадили на карантин в их квартире в Зеленограде, потому что экспресс-тест на ковид-19, сделанный в поликлинике, оказался положительным. Теперь они жалеют, что обратились в поликлинику с температурой и рассказывают, как о болезни стало известно всему подъезду, хотя врачи сами не уверены в диагнозе, как они остались без помощи и почему полиция блокировала их собаку.
— 31 марта мой сын пошел в поликлинику, потому что у него была температура, и сдал тест. Он не ездил за границу, просто приехал с работы, ему не понравилась температура, больше ничего. Там не объясняли, почему решили взять анализ на коронавирус: подозрение, из-за температуры.
Сказали ждать анализов два дня, но ждали мы гораздо дольше. Когда мы уже расслабились, в воскресенье 5 апреля, к нам приезжает «скорая» и сообщает, что якобы тест положительный. Якобы — потому что всё очень непонятно, поэтому они приехали и берут повторный анализ. Говорят, что на следующий день придет врач.
Но врач приходит в этот же день через несколько часов. Какой-то непонятный врач, которая не представилась, а уходя от нас, сообщила вахтеру про положительный тест. И начинается маски-шоу. Приезжает полиция, врачи. Нам выдали только предписание [находиться в изоляции, от главы зеленоградского Роспотребнадзора Ольги Ушаковой — «Зеленоград.ру"] на две недели на основании будто бы положительного анализа. Подписали все члены семьи как ответственные граждане.
Девушка из поликлиники к нам действительно пришла 6 апреля, сказала, что должна взять повторный тест. Мы говорим: какой повторный, если его вчера брали? Она оказалась не в курсе, что сын его уже сдавал. Потом врач, который приходил продлевать больничный жене сына, тоже удивился: «А у вас что, положительный результат?»
Жена сына сдавала анализ самая первая, еще за неделю до этого, 16 или 17 марта, у нее тоже была температура. И когда она должна была идти выписываться 5 апреля, приехали врачи. Тогда повторно взяли анализ у нее, у сына, а на следующий день, 6 апреля, взяли у меня и у мужа. При этом ни у кого из нас симптомов нет, у сына давно уже нет температуры, она была только один день — 31 марта.
— Никакого лечения сыну [после якобы положительного теста — «Зеленоград.ру"] не предложили. Госпитализацию тоже не предлагали, вообще никаких рекомендаций не давали. Во время визита врачей 5 апреля ему выдали бумажную памятку, где надо отмечать температуру, и предложили какое-то приложение [речь идет о дневнике наблюдения за состоянием здоровья на сайте госуслуг].
У сына анализ уже взяли три раза. У невестки брали два раза, у нас тоже. Но к нам приезжают, что-то говорят, и мы, как идиоты, просто киваем: да-да-да, — и ничего не понимаем.
У нас сейчас вообще никаких документов нет. Нам непонятно, что вообще дальше будет, как дальше действовать. Мы не знаем, кто к нам приезжает, какие врачи, откуда, и они сами не понимают, зачем всё это, говорят: «Мы должны». Никто не понимает, как приезжают «Скорые» — это не мы их вызываем. К нам постоянно кто-то приходит из врачей, просто проходной двор, и мы не имеем права их не пускать. При этом официального подтверждения о заражении так и нет, нам его не предоставили. Никто ничего не может объяснить, но мы каждому должны открывать дверь.
По идее, карантин у нас заканчивается, когда будет сдан последний анализ — если он будет отрицательный. Но мы не можем даже этот результат узнать, положительный он или нет — сами врачи путаются! Мы звонили в депздрав, на горячую линию — у них нет таких сведений. И куда звонить, никто не знает. Никто не дает правильный телефон.
— У нашей двери теперь стоит вахтер и подслушивает, когда приезжают врачи. Мы очень возмущены и так просто это не оставим. Больше всего во всей этой ситуации нас взбесило именно разглашение врачебной тайны. Эта женщина [врач, которая приезжала вечером 5 апреля — «Зеленоград.ру"] поступила не как медик. Всем остальным большое спасибо, выходя от нас, они не отвечали на вопросы вахтеров, говорили, что это просто проверка, а эта поступила вот так. Зачем врач это сделала, я не знаю.
Теперь консьержка при входе каждому жителю сообщает, в какой квартире живут люди с положительным анализом на коронавирус.
— У нас очень сложная ситуация: мы не можем выйти вообще, за нами следят соседи, а у нас взрослая собака. И к друзьям, которые к нам приехали, чтобы выгулять собаку, соседи тоже пристали — им не нравится, что с нами кто-то контактирует.
Когда врачи приехали 5 апреля, я стояла и умоляла: подождите, сейчас муж сходит погуляет с собакой, и тогда мы все подпишем, будет проще решить проблему. Но нам сказали, что ничего не знают, подписывать надо прямо сейчас. Нас никто не спрашивал, готовы мы подписать или не готовы. Вынудили подписать — за дверью стояла полиция.
У нас 6 апреля была сложная ситуация, приезжала полиция, и я с ними долго разговаривала, объясняя, что нам не с кем выгулять собаку. Собака начала нервничать, потому что она не может сходить в туалет дома. Полиция говорит, что я не имею права выходить из дома. Я спрашиваю: «Что вы мне предлагаете? Я ее сейчас выпущу в коридор». И он говорит: «Выпускайте». «Она нагадит» — «Пусть гадит, я не могу ничего сделать».
Мы кое-как вчера смогли ее выгулять с помощью знакомого, потому что она с чужими не ходит, такая социопатка, такса. Как мы в дальнейшем будем справляться, я не знаю. Видимо, так же, у нас нет другого выхода. Сегодня она пошла гулять охотнее, потому что, видимо, натерпелась.
За нами не закрепили никаких волонтеров, чтобы вынести мусор или купить продукты. Памятки, как выживать в условиях карантина, нам дали, когда мы сами попросили об этом у «скорой». Мы пробовали звонить по этим памяткам, но там сказали, что эта помощь относится только к пенсионерам. У нас в семье пенсионеров нет.
С продуктами проблем нет, у нас есть друзья если что, плюс мы успели съездить закупить продукты до того, как все это началось. У нас сейчас проблема с собакой и паника от того, что мы ничего не понимаем.
Как дальше будет с деньгами, тоже непонятно. Мы с мужем не работаем, у сына и невестки официальные больничные. У сына ИП, сейчас встал магазин и интернет-магазин, но с этим ничего не поделаешь. Пока об этом не особо думали, нас очень волновал вопрос с собакой. Знаете, когда вы смотрите, как ваша собака истерит, а еще куча народа домой заходит…
— Самое обидное вот в чем: произошла такая ситуация, и теперь люди не будут сообщать о том, что они больны. Пока еще звонят [и сообщают о своем возвращении из-за границы или симптомах болезни — «Зеленоград.ру"], но они просто еще не знают, что их ждет. Но скоро это произойдет. Никто не захочет сидеть вот так, как мы. Если бы дали приготовиться, ведь нельзя же просто запирать людей в квартире: сдохните и всё. Сейчас молодежь очень подкована, они не будут молчать. Они не того поколения, чтобы молчать. И эта страна сама нагнетает обстановку.
Мне позвонила подруга, говорит, таких, как мы, уже много. И все говорят: да лучше бы мы никуда не звонили. Называется, хотели люди сделать добро.
Несмотря на многочисленные волонтерские объединения и обещания помощи от мэрии, в конкретной ситуации люди остались без помощи и без информации о своем здоровье. Поведение врачей, их неосведомлённость о действиях коллег вызывают вопросы. А учитывая, что такие случаи в столице уже не являются единичными, — и тревогу за то, смогут ли власти и больницы организованно справиться с ситуацией. Сложно представить, что будет, если число заболевших начнет резко расти.
Недопустимо превращать часть общества в изгоев только потому, что они заболели. Наоборот, власти должны проявлять о них особую заботу, а соседи — терпимость и понимание. Чем дальше, тем больше вероятность, что на месте семьи Марины может оказаться каждый.
Марина утверждает, что до сих пор не может получить результаты анализов. Адвокаты международной группы «Агора» советуют тем, кому не выдают результаты тестов на коронавирус, писать заявления на имя главврача медицинского учреждения, сотрудники которого брали анализы. В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», каждый имеет право на получение информации о состоянии своего здоровья, в том числе, на получение результатов анализов. Текст обращения можно найти в телеграм-канале Covid19Law.
Если вы считаете, что ваши права нарушаются медработниками, обращайтесь по телефону в Минздрав 8-495-627-24-00 и на горячую линию Росздравнадзора 8-800-550-99-03.
Важно, что в постановлении Роспотребнадзора, которое выдали семье Марины, вопрос взаимодействия с волонтерами никак не урегулирован, хотя запрет на контакты с третьими лицами четко прописан. Являются ли волонтеры «третьими лицами», неизвестно. «Зеленоград.ру» не смог дозвониться до московского управления Роспотребнадзора, в ведомство будет отправлен запрос: как те, кто на карантине, должны передавать волонтерам собаку и принимать ее обратно, а также что делать тем, к кому не могут приехать друзья и волонтеры.
Вопрос с домашними животными для тех, кто закрыт дома, предлагают решить добровольцы, а не власти. Например, в вотсапе можно связаться с проектом «Зоостанция»: 8(916)006-5863, они готовы принять собак на передержку, если хозяев забрали в больницу. Участники проекта не боятся заразиться от собак, на шерсти которых может остаться вирус, их больше беспокоит передвижение по городу: «На данный момент не никаких фактов заражений человека коронавирусом от собак и кошек. Нас куда больше интересует вопрос, что волонтерам нужно будет перемещаться по городу, контактировать с другими людьми. Было бы здорово, если бы помощь можно было бы найти в близости от дома, где сейчас находится животное. Хотя бы в пределах района. А в идеале — в пределах дома».
Бесплатно погулять с собакой 30 минут могут социальные волонтеры проекта «Я дома». Все они проходят обучение и инструктаж, каждый получает памятку по правильному выгулу собак и доставке корма. На сайте указано, что помощь предоставляется бесконтактно, волонтеры соблюдают «все необходимые меры безопасности: дезинфекция, работа в маске и медицинских перчатках».
Получить помощь с доставкой продуктов можно и в организации «Мосволонтер». Они оказывают поддержку пожилым и инвалидам, но могут помочь и запертым семьям тоже. В том числе выполнить заявку на покупку продуктов и лекарст, но при трех условиях: только онлайн-оплата, согласие самого волонтера, бесконтактная доставка — волонтёр приносит покупки, ставит пакет у двери, уходит из подъезда, звонит заявителю и просит перевести деньги на карту согласно чеку. Связаться с «Мосволонтером» можно по телефонам 8(800)200-3411, 8(495)870-4509. Волонтеры доставят на дом продукты из «Ашана», «Пятерочки» и других супермаркетов.