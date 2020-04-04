Набор добровольцев, которые будут во время эпидемии коронавируса помогать людям в самоизоляции с покупкой продуктов и лекарств, запустили на прошлой неделе. Корреспондент «Зеленоград.ру» Анна Астахова решила сама стать волонтёром и помогать своим соседям по району в свободное время. Свой опыт и организацию процесса она описывает в дневнике.
— Я зарегистрировалась на портале «Добровольцы России» для оказания помощи пожилым людям в нынешней экстренной ситуации. Нет, это не задание редакции. Никто не подталкивал меня в спину, не уговаривал: давай-давай! Я сама. Объясню почему.
По натуре я человек деятельный, это мой способ переживать стресс с минимальными потерями, если угодно. Когда наступают трудные времена, мне нужно действовать — менять ситуацию к лучшему, занять чем-нибудь полезным руки-ноги-голову. Например, помогать тем, кому приходится хуже, чем мне. Пойти в магазин, в аптеку и принести покупки тем, кому слишком рискованно выходить из дому — могу делать это хоть каждый вечер после работы: и мне разминка и людям облегчение!
— Получила письмо с одобрением моей заявки. Прежде нужно пройти обучение — в два этапа. Сначала дистанционно — на портале, потом очно — в региональном штабе, один из которых, как сообщили «Зеленоград.ру» на горячей линии, вероятнее всего, будет организован в Зеленограде из-за его удалённости, чтобы зеленоградским волонтёрам не приходилось ездить в Москву.
Дистанционное обучение состоит из двух курсов. Один посвящен собственно помощи пожилым людям, соблюдающим режим самоизоляции, и длится 30 минут, другой — для новичков, занимает 1,5 часа и рассказывает о волонтёрстве вообще. Полученные знания за каждый курс тут же тестируют и выдают сертификаты. На мой взгляд, из двухчасового обучения действительно нужных сведений набралось максимум минут на десять.
«После успешного прохождения обучения, — говорится в письме, — с вами свяжется представитель территориального волонтёрского штаба и пригласит к дальнейшему участию». Жду!
— Ни писем, ни звонков из штаба
— Снова ни писем, ни звонков. Прошло 48 часов с тех пор, как я закончила дистанционное обучение. Пишу на адрес, указанный в предыдущем письме на случай «если с вами никто не связался», объясняю ситуацию. Днём звонит девушка из центрального штаба. Спрашивает, прошла ли я онлайн-курсы, подтверждаю ли своё участие в проекте. Ответы на эти вопросы уже были в моём письме, но отвечаю снова: да, да. Девушка обещает, что вечером мне позвонят из территориального штаба.
Весь вечер жду звонка. Телефон молчит. Неужели моя помощь никому не нужна? Я уже два дня могла бы её оказывать…
Пришло письмо с портала: «если у вас проблемы с регистрацией на сайте…» Эээ?
— Ура! Наконец-то меня добавили в группу в вотсапе «ЗелАО_волонтеры_#мывместе». Координатор регионального штаба сообщает адрес штаба: улица Петрозаводская дом 18 (где это?) и пишет, что на данный момент все заявки по нашему округу закрыты. Кроме меня в группе (если судить по переписке) ещё несколько зеленоградцев (человек 5-6).
Территориальный штаб, как выяснилось, не в Зеленограде, а в Северном округе — в двух километрах от метро Ховрино. На инструктаж придётся ехать туда. Но сегодня инструктажа не будет — только завтра.
Если верить обучающему курсу на сайте, порядок действий для волонтёров такой: волонтёр приезжает в штаб, там проверяют состояние здоровья, выдают средства защиты — маски, антисептики, и задание. Затем волонтёр отправляется к конкретному заявителю и после выполнения задания возвращается в штаб, чтоб сдать отчётные документы. Если заявитель в Зеленограде, а штаб в Ховрино — мне придётся дважды съездить туда-сюда? Какова же эффективность такой работы, если большую часть времени, которую могу выделить, я буду курсировать между Зеленоградом и Ховрино?
Снова звонит девушка из центрального штаба (уже другая). Задаёт те же вопросы, что и вчера: прошла ли я онлайн-курсы, подтверждаю ли своё участие в проекте… Снова отвечаю: да, да. Зачем это спрашивать? Если на сайте мне выдали сертификаты, у них и так должна быть эта информация — нет?
Задаю девушке встречные вопросы насчёт того как будет организована работа, если штаб в Москве, а волонтёры и те, кто нуждается в их помощи — в Зеленограде. Собеседница не знает. Не может ответить ни на один мой вопрос. Остаётся ждать завтрашнего инструктажа.
— «Открытие территориального штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Зеленограде пока не планируется» — огорчила нас менеджер Юлия, проводившая инструктаж. Почему нет — неизвестно.
Огорчение существенное: тратить по три часа на дорогу и собирать заразу в транспорте, чтобы возить туда-сюда бумажки с заявками — не самое разумное занятие в условиях эпидемии. Я уж молчу о том, что собственно покупка еды и лекарств и доставка их пожилому человеку занимают куда меньше времени. Выходит, силы тратятся непродуктивно, риск возрастает. К тому же штаб в Ховрине работает до семи вечера, и в будни я просто не успею приехать туда после работы. Значит, остаются только выходные.
В три часа дня для очного обучения в коворкинге на улице Петрозаводской собралось семь человек — трое зеленоградцев, остальные жители Северного округа. Хотя по идее коллективные мероприятия, в том числе и просветительские, с любым числом участников, прямо запрещены указом мэра (пункты 3 и 3.1).
После инструктажа, заключаем договор о безвозмездном оказании услуг — на пяти листах мне понадобилось девять(!) раз написать своё имя и пять раз паспортные данные. Заполнять второй экземпляр уже ни сил, ни времени…
Разбираем заявки, получаем средства индивидуальной защиты: на каждую заявку полагаются: 1 маска, 1 перчатка, один флакончик антисептика для рук. Ещё волонтёрам выдают транспортную карту, которая действует 24 часа с момента активации и бейдж — он не именной, но на обратной стороне есть номер.
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Набор волонтеров идет: по всей стране — через портал мывместе2020.рф (Общероссийский народный фронт и движение «Волонтеры-медики»), в Москве — через портал мывместе.мосволонтер.рф («Волонтёры Москвы»). В помощи нуждаются пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, которых вынуждены оставаться дома, — они в «группе максимального риска» по заражению инфекцией, — а также многодетные семьи и другие категории люди: одинокие, заболевшие, остающиеся дома с детьми. Оказывать такую помощь по распоряжению властей должны сотрудники социальных служб, которых поддержат волонтёрские движения.
Если хочется действия, а не зарабатывание партийных очков и отчётов, то вероятно надо брать инициативу в свои руки, но велика вероятность, что те же бюрократические механизмы пресекут эту инициативу на корню...