Четверг, 2 апреля

— Ура! Наконец-то меня добавили в группу в вотсапе «ЗелАО_волонтеры_#мывместе». Координатор регионального штаба сообщает адрес штаба: улица Петрозаводская дом 18 (где это?) и пишет, что на данный момент все заявки по нашему округу закрыты. Кроме меня в группе (если судить по переписке) ещё несколько зеленоградцев (человек 5-6).

Территориальный штаб, как выяснилось, не в Зеленограде, а в Северном округе — в двух километрах от метро Ховрино. На инструктаж придётся ехать туда. Но сегодня инструктажа не будет — только завтра.

Если верить обучающему курсу на сайте, порядок действий для волонтёров такой: волонтёр приезжает в штаб, там проверяют состояние здоровья, выдают средства защиты — маски, антисептики, и задание. Затем волонтёр отправляется к конкретному заявителю и после выполнения задания возвращается в штаб, чтоб сдать отчётные документы. Если заявитель в Зеленограде, а штаб в Ховрино — мне придётся дважды съездить туда-сюда? Какова же эффективность такой работы, если большую часть времени, которую могу выделить, я буду курсировать между Зеленоградом и Ховрино?

Снова звонит девушка из центрального штаба (уже другая). Задаёт те же вопросы, что и вчера: прошла ли я онлайн-курсы, подтверждаю ли своё участие в проекте… Снова отвечаю: да, да. Зачем это спрашивать? Если на сайте мне выдали сертификаты, у них и так должна быть эта информация — нет?

Задаю девушке встречные вопросы насчёт того как будет организована работа, если штаб в Москве, а волонтёры и те, кто нуждается в их помощи — в Зеленограде. Собеседница не знает. Не может ответить ни на один мой вопрос. Остаётся ждать завтрашнего инструктажа.