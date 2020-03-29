Я хочу помогать людям, пострадавшим от коронавируса. Как стать волонтёром? 29.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Организация «Волонтеры Москвы» запустили портал мывместе.мосволонтер.рф для набора добровольцев, которые будут помогать людям в самоизоляции с покупкой продуктов и лекарств, в решении бытовых проблем, а также поучаствуют в организации работы региональных штабов в период эпидемии коронавируса.

Ранее свой сайт мывместе2020.рф для волонтёров и нуждающихся в помощи представили Общероссийский народный фронт и всероссийское движение «Волонтеры-медики». Горячая линия у всех общая — 8-800-200-34-11, по ней можно обращаться как с просьбами о помощи, так и с вопросами по волонтёрству.

Портал движения «Мосволонтёр» приглашает москвичей присоединиться к команде волонтёров и адресно помогать пожилым людям и всем, кто находится в самоизоляции, в своём районе. Для этого нужно подать заявку через сайт — на адрес электронной почты придёт подтверждение и ссылки на дистанционное обучение.

Требования к волонтёрам выездных групп:

  • возраст от 18 лет до 50 лет;
  • хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в том числе температуры (больше 37 градусов);
  • отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы.

Требования к волонтёрам штаба и онлайн-волонтёрам: возраст старше 16 лет (онлайн-волонтёры могут, например, дистанционно курировать одиноких пожилых людей и дома престарелых, общаясь по скайпу/видеозвонкам).

«Далее с добровольцем свяжется координатор штаба акции и уточнит, в каком округе удобнее оказывать помощь. Также волонтёру назначат дату, время и место инструктажа. Непосредственно на очной встрече в штабе у добровольца проверят состояние здоровья, проведут обучение по механизму оказания помощи и правилам безопасности. Затем доброволец отправится к конкретному заявителю. После волонтёр возвратится в штаб, где сдаст отчетные документы», — сообщает агентство «Москва».

Как сообщили «Зеленоград.ру» на горячей линии, для обучения и очных встреч с волонтёрами будет организовано несколько точек по Москве — вероятнее всего, одна из них будет в Зеленограде по причине его удалённости от мегаполиса, и ездить в Москву ради регистрации и прохождения обучения зеленоградским волонтёрам не придётся. Режим работы с волонтёрами будут обсуждать индивидуально — помогать смогут и те, кто в течение дня свободен только частично или, например, освобождается вечером после работы.

Каждый волонтёр получит индивидуальный номер, по которому заявитель сможет убедиться, что перед ним волонтёр акции — это должно обеспечить безопасность доставки помощи и исключить варианты мошенничества, за которые уже критиковали другие инициативы местной помощи (например, предложения mail.ru или «Яндекс.Района» повесить плакат в своём подъезде).

Что касается эпидемиологической безопасности, всех добровольцев обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты: масками и антисептиками.

Помогать можно и как специалист в своей профессии — например, переводчик, дизайнер или бухгалтер. Специально приглашают дипломированных психологов, которые смогут оказывать психологическую поддержку людям в изоляции по телефону или с использованием телемедицинских технологий. Нужны и юристы для телефонных консультаций граждан и малого бизнеса.

Оставить заявку с предложением помощи могут также организации, которые готовы предоставлять бесплатные услуги, оборудование и другие ресурсы. Все заявки от специалистов и организаций принимаются через сайт мывместе2020.рф, там же есть своя форма для волонтёрской помощи.

Приглашаем наших читателей, которые решат присоединиться к волонтёрской работе, стать нашими корреспондентами и рассказать, как устроена эта работа в Зеленограде. Пишите нам на почту info@zelenograd.ru или в группы в соцсетях: вконтакте или в фейсбуке.

В начале недели «Зеленоград.ру» обратился с вопросами в зеленоградское управление социальной защиты населения и в центр социальной защиты «Зеленоградский» о том, как зеленоградские соцслужбы будут организовывать работу соцработников и волонтёров по помощи сидящим дома пенсионерам; о том, могут ли пожилые люди и все, кто нуждается в помощи, обращаться не на единый московский номер, куда может быть трудно дозвониться, а на прямые зеленоградские телефоны; о том, как стать волонтёром прямо в Зеленограде, как волонтёров планируется обучать, готовить и оснащать на предмет профилактики заражения подопечных; а также о том, как же и где пенсионерам будут выдавать продуктовые наборы.

Ни на один из этих вопросов редакция не получила ответов ни в Зеленограде, ни в столичном департаменте труда и соцзащиты населения, куда запрос перенаправили зеленоградские соцслужбы, аргументируя это невозможностью отвечать самостоятельно — «Все запросы только через пресс-службу департамента». «Зеленоград.ру» всё еще ожидает ответа департамента на перечисленные вопросы, важные для зеленоградцев.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, карантин
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