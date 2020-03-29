Требования к волонтёрам выездных групп:

возраст от 18 лет до 50 лет;

хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в том числе температуры (больше 37 градусов);

отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы.

Требования к волонтёрам штаба и онлайн-волонтёрам: возраст старше 16 лет (онлайн-волонтёры могут, например, дистанционно курировать одиноких пожилых людей и дома престарелых, общаясь по скайпу/видеозвонкам).

«Далее с добровольцем свяжется координатор штаба акции и уточнит, в каком округе удобнее оказывать помощь. Также волонтёру назначат дату, время и место инструктажа. Непосредственно на очной встрече в штабе у добровольца проверят состояние здоровья, проведут обучение по механизму оказания помощи и правилам безопасности. Затем доброволец отправится к конкретному заявителю. После волонтёр возвратится в штаб, где сдаст отчетные документы», — сообщает агентство «Москва».

Как сообщили «Зеленоград.ру» на горячей линии, для обучения и очных встреч с волонтёрами будет организовано несколько точек по Москве — вероятнее всего, одна из них будет в Зеленограде по причине его удалённости от мегаполиса, и ездить в Москву ради регистрации и прохождения обучения зеленоградским волонтёрам не придётся. Режим работы с волонтёрами будут обсуждать индивидуально — помогать смогут и те, кто в течение дня свободен только частично или, например, освобождается вечером после работы.

Каждый волонтёр получит индивидуальный номер, по которому заявитель сможет убедиться, что перед ним волонтёр акции — это должно обеспечить безопасность доставки помощи и исключить варианты мошенничества, за которые уже критиковали другие инициативы местной помощи (например, предложения mail.ru или «Яндекс.Района» повесить плакат в своём подъезде).

Что касается эпидемиологической безопасности, всех добровольцев обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты: масками и антисептиками.

Помогать можно и как специалист в своей профессии — например, переводчик, дизайнер или бухгалтер. Специально приглашают дипломированных психологов, которые смогут оказывать психологическую поддержку людям в изоляции по телефону или с использованием телемедицинских технологий. Нужны и юристы для телефонных консультаций граждан и малого бизнеса.

Оставить заявку с предложением помощи могут также организации, которые готовы предоставлять бесплатные услуги, оборудование и другие ресурсы. Все заявки от специалистов и организаций принимаются через сайт мывместе2020.рф, там же есть своя форма для волонтёрской помощи.