С проблемами из-за введения цифровых пропусков в Москве и Зеленограде неожиданно столкнулись добровольцы официальной волонтёрской организации «Мосволонтёр», которые помогают пожилым людям и другим категориям горожан на самоизоляции с доставкой продуктов, лекарств и решением других проблем. Оказалось, что волонтёрам не положены постоянные рабочие пропуска на весь период до 1 мая — им придётся получать разовые пропуска для перемещения по городу на своих машинах или общественном транспорте в общем порядке. Причем такие пропуска разрешено получать только на два дня в неделю.

«Нам придётся тратить свои личные пропуска или отказаться от самой идеи помощи» , — рассказала корреспондент «Зеленоград.ру» Анна Астахова, которая уже две недели работает волонтёром и описывает свой опыт дневнике.

Вчера менеджер зеленоградских волонтёров сообщила им, что в связи с введением режима электронных пропусков на территории Москвы им необходимо оформить разовый пропуск: «Пропуск выдается на один календарный день. Получить пропуск можно не более двух раз в календарную неделю. То есть если вы два раза в неделю съездили на выполнение заявки, вы больше не сможете выехать по личным целям. Оцените свои возможности и напишите, кто завтра планирует выполнять заявки, чтобы мы могли подтвердить, что вы действительно едете для её выполнения».

При этом даже в получении разовых пропусков столичные власти не предоставили волонтёрам никаких привилегий: получать цифровой код каждый должен сам на портале nedoma.mos.ru, который ежедневно перегружен и часто не работает. Теоретически, можно попытаться получить и рабочий пропуск, указав в заявке наименование и ИНН «Мосволонтёра», но штаб официально предупредил волонтёров, что такой способ не годится — у тех, кто уже получил подобные пропуска, они будут аннулированы.

Волонтёры отреагировали на всё это с недоумением и возмущением — в схему их работы, и без того осложнённую всевозможной отчётностью, новые ограничения с пропусками совсем не укладываются.

«Чего добиваются те, кто додумался выдать такие предписания волонтёрам? Как бы ни были добры люди, готовые рисковать своим здоровьем, тратить личное время, бензин, деньги на оплату парковок (эти расходы, как я слышала, им не возмещают) — вряд ли кто-то сможет и захочет „бегать 100 кругов“, чтоб удовлетворить абсурдные требования властей. Значит, пожилым людям, которые не получат нашу помощь, придётся самим идти на улицу, в магазины, в аптеки…» , — пишет Анна Астахова в своём дневнике.

На момент публикации, по словам Анны Астаховой, в штабе уже около часа не могли найти волонтера, чтобы срочно отнести лекарства бабушке 18-м микрорайоне. «Те, кто мог бы съездить — теперь уже не могут», констатирует наш корреспондент.

Как рассказал «Зеленоград.ру» волонтёр подмосковного МЦ «Подсолнух», который работает по соседству с Зеленоградом, в Андреевке и Солнечногорском городском округе, областные волонтеры получили постоянные рабочие пропуска без каких-либо проблем еще 13-14 апреля «Те, кто живёт в Зеленограде — через тот же портал nedoma.mos.ru, а те, кто из области — на mosreg.ru. Из „Подсолнух“ прислали в волонтерский чат ИНН и дали добро на заполнение заявок» , — пояснил собеседник редакции.

Выходит, работа разных волонтёрских сообществ в московском регионе — и обеспечение помощи людям — во многом зависят от разумной организации процесса в условиях, когда формальных сложностей становится всё больше.