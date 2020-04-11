Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о пропусках для передвижения на машинах и общественном транспорте.

Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, с учетом существующих ограничений.

Пропускная система в Москве носит заявительный характер, получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин является открытым, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений, которые вы сообщили, оформляя пропуск. Проверять будут через «соответст­вующие информационные системы» и с помощью контроля на дорогах и в общественном транспорте.

Введение спецпропусков в Москве необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, вернуться к нормальной жизни, сказал Собянин.