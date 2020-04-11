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Пропуска для поездок на машинах и любом общественном транспорте вводят с 15 апреля 11.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о пропусках для передвижения на машинах и общественном транспорте.

Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, с учетом существующих ограничений.

Пропускная система в Москве носит заявительный характер, получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин является открытым, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений, которые вы сообщили, оформляя пропуск. Проверять будут через «соответст­вующие информационные системы» и с помощью контроля на дорогах и в общественном транспорте.

Введение спецпропусков в Москве необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, вернуться к нормальной жизни, сказал Собянин.

Какие поездки требуют получения пропуска?

Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Категории цифровых пропусков и цели поездок

Для выдачи всех типов пропусков нужно будет указать паспортные данные, телефон, номер «Тройки» или «Стрелки» для поездок на общественном транспорте или номер машины. Вводятся следующие категории цифровых пропусков:

Для поездок на работу: выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым. Разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено. Для выдачи дополнительно нужно указать ИНН работодателя.

Для поездок в медицинские учреждения: Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено. Для выдачи дополнительно нужно указать откуда и куда едете, а также название медицинского учреждение.

Для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т. п.): Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю. Для выдачи дополнительно нужно указать откуда и куда едете.

Как ездить между Москвой и областью или между Москвой и другими регионами

Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва — Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И наоборот, жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте.

Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

Как получить пропуск

Получить цифровой пропуск можно тремя способами:

  • На портале mos.ru: выберите услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполните необходимые данные, отправьте заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали
  • Отправить смс на короткий номер 7377
  • По телефону 8-495-777-77-77

Для консультаций по вопросам получения пропусков можно позвонить по телефону 8-495-777-77-77.

Что представляет собой цифровой пропуск?

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Кому не нужно получать цифровые пропуска?

Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца.

Детям до 14 лет цифровые пропуска не требуются.

Как пользоваться цифровым пропуском?

Находясь в пути, вы обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Видимо, достаточно просто переписать номер пропуска на любую бумажку.

Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

Будут ли защищены персональные данные?

Хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных.

По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена.

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Метки:
коронавирус, карантин
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Обсуждение
Торопов
Вчера, 19:58
Наглое, грубейшее нарушение федеральных законов и лицемерное враньё про заботу. На наличие/отсутствие электронного пропуска вирусу (если поверить, что он мол такой опасный) пофиг, что же власть людей за быдло-то такое считает.
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