С самого начала эпидемии в Москве заговорили о помощи тем, кому больше других угрожало заражение коронавирусом — стихийные волонтёрские движения и государственные организации добровольцев открыли набор желающих. Но основную работу по социальной помощи жителям продолжали выполнять соцработники. Как пережили «эпоху коронавируса» зеленоградские соцслужбы, как изменилась их работа, какие истории принесло это время и было ли страшно на передовой — рассказывает 25-летний сотрудник территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский» Роман Челядинов и его руководитель Олег Ларин.
Роман Челядинов: С первых недель пандемии в Москве мы помогали тем, кто сидит дома в самоизоляции, контактировали с поликлиниками, получали и доставляли лекарства, продукты… Увеличился рабочий день и нагрузка, потому что кроме работы на своём постоянном участке соцработник выполнял заявки, которые поступали от горожан на горячую линию Москвы — от жителей Зеленограда с хроническими заболеваниями, от пенсионеров старше 65 лет, от инвалидов. Одновременно продолжалась и работа с нашими обычными подопечными — пенсионерами, инвалидами, — но уменьшилась кратность их обслуживания: если раньше я ходил к кому-то, допустим, дважды в неделю, то теперь стал ходить один раз. Однако если человеку нужна была помощь, ему, конечно, сразу помогали.
Когда всё это началось, среди моих коллег были разные настроения — кто-то даже паниковал, думал пересидеть дома. Позже люди выбывали, потому что при любом подозрении на болезнь их сразу отправляли на больничный и на карантин. Еще и поэтому выросла нагрузка, ведь подопечных распределяли на оставшихся сотрудников. Сейчас стало легче, но до самой отмены ограничений для жителей 65+ от них поступали заявки.
Олег Ларин: Обычно на обслуживании у одного нашего социального работника находится примерно 15-17 человек. У нас выработан свой подход, существует привычный режим взаимодействия. Но в период пандемии соцработники также обеспечивали потребности москвичей старше 65 лет, которые обращались в кол-центр по вопросам, связанным с коронавирусом — нуждающихся в помощи стало больше, и каждый соцработник каждый день обслуживал дополнительно еще 5-6 человек. Им доставляли необходимые лекарства, продукты, товары первой необходимости.
Помимо этого, нужно было планировать работу так, чтобы оказать необходимые услуги своим постоянным клиентам: приготовить им пищу, покормить, убрать квартиру, выполнить санитарно-гигиенические процедуры. Поэтому и специалисты по работе с семьей, по реабилитационной работе в социальной сфере, психологи, работники проекта «Московское долголетие» работали рука об руку с соцработниками, выполняя заявки, поступившие на горячую линию. Успевали заниматься и своими основными обязанностями: готовить и проводить онлайн-занятия, в онлайн-режиме или по телефону оказывать психологическую поддержку и многое другое.
Олег Ларин: Обычно взаимодействие волонтерскими организациями осуществляется на основании заключенных соглашений о сотрудничестве и планирования мероприятий. В период пандемии всё иначе: мы делаем одно дело, мы вместе. У нас в Зеленограде это особенно заметно. Большую помощь пожилым и людям с хроническими заболеваниями оказывают социальные волонтеры столичного специализированного центра занятости «Моя карьера» — в Зеленограде их 28 человек. Также нам очень помогают представители других общественных организаций. К примеру, работники российского «Красного Креста» привлекаются для обслуживания клиентов с подтвержденным диагнозом.
Роман Челядинов: Распределяет все заявки штаб по коронавирусу. Бывало и такое, что люди звонили с заявкой и просили прислать именно меня — есть у меня такая семейная пара. Видно, чем-то я им понравился. Бывали случаи, когда приходилось ездить в область — некоторые зеленоградцы самоизолировались на дачах, но им нужно было получить из зеленоградской поликлиники лекарства по рецепту. Я работаю на собственном автомобиле, поэтому мне с этим проще, но многие соцработники передвигаются пешком.
С волонтёрами, которые помогают соцслужбам, мне пересекаться не приходилось. Их отдельно координирует штаб. Насколько я знаю, они занимаются в том числе выгулом собак тех жителей, кто сидит дома на самоизоляции или карантине. Покупают корм для животных, сопровождают кого-то в медучреждения Москвы — по поводу других болезней, не коронавируса. Волонтёры «Красного Креста» помогают больным коронавирусом с доставкой продуктов: соцработник может привезти эти продукты к подъезду, а в квартиру их поднимает уже «Красный Крест», как мне рассказывали.
Роман Челядинов: Как ведут себя те, кому мы помогаем? Есть такие, кто вообще не боится коронавируса — приносишь им продукты, а они приглашают: «Заходи!» Говорю, что мне нельзя, оставляю продукты, рассчитываюсь с ними удалённо через Сбербанк по чеку или наличными в файлике. Кто-то, наоборот, очень боится заразиться — однажды меня попросили оставить продукты прямо на первом этаже, и я ждал возле двери подъезда, пока человек спустится в лифте и их заберёт. Тех, кто боится, больше, и в основном это пенсионеры, им было действительно страшно. Были молодые инвалиды, им я в основном доставлял лекарства — вот они не боялись.
Олег Ларин: Конечно, практически у всех, кому мы помогаем, положительные эмоции — много слов благодарности, слез, некоторые готовы обнять и расцеловать социальных помощников, но соблюдение дистанции позволяет высказать свои чувства только жестами и словами. «Как прекрасно дарить людям радость!» — это слова одного из наших соцработников.
В дни самоизоляции, когда стало невозможным собираться с родными и друзьями, праздновать события и праздники, мы — сотрудники ТЦСО
«Зеленоградский», могли подарить человеку праздник. Например, недавно наши соцработники Елена Мусилович, Алина Космынина, Ирина Волуевич и Раиса Крыжановская поздравляли Ирину Михайловну Тарасову — жительницу Зеленограда — с днем рождения. Накануне она обратилась в Центр с просьбой купить ей продуктов. Коллеги увидели дату рождения — 7 мая, и вопрос был решен, празднику — быть! Цветы, шарики, торт… Поздравляем! Ну и что, что именинница в маске, ведь под ней улыбка.
А был еще такой случай. У соцработника Оксаны Николаевны на обслуживании 18 человек, почти все с инвалидностью, среди них — семейная пара Бантовых. Накануне золотого юбилея семейной жизни супруги решили приобрести золотые кольца, чтобы в этот знаменательный день обменяться ими, так как до этого у них были только серебряные. Какая же необыкновенная церемония получилась, когда обмен кольцами состоялся, а свидетелем этого была Оксана Николаевна!
Однажды в 8 часов вечера в ТЦСО позвонила пенсионерка. Она попросила принести лекарство для кота, которое нужно купить в ветклинике и срочно, так как кот сильно «кричит»! Сил терпеть до утра ни у хозяйки, ни, видимо, у кота уже не было. Конечно, можно было бы передать заявку утром волонтёрам, но… мы вошли в положение пожилой женщины, которая очень переживала. Несмотря на то, что день был праздничный, и дежурство закончилось, Елена Александровна Котова, заместитель заведующего филиалом «Крюково», поехала в ветклинику. В течение нескольких минут обезболивающее лекарство было приобретено и доставлено по адресу! И хозяйка, и, кажется, даже кот, с больным воспалённым глазом, очень благодарили Елену Александровну за оказанную услугу.
Вообще у нас много необычных и забавных историй. И про срочную эвакуацию пенсионерки на дачу вместе с рассадой в связи с неумолимо
приближающими майскими праздниками, и про чуть не загубленные цветы, которые пожилая зеленоградка, участница «Московского долголетия», хотела посадить на территории Центра, и другие…
Роман Челядинов: Ну, особого страха по поводу второй волны эпидемии у меня нет, жизнь продолжается, работа продолжается. Надеюсь, всё будет хорошо. Да, за это время приходилось и в очередях сидеть в поликлиниках — там, конечно, временами было много народу: кто-то кашлянет — у всех паника. Я первые недели тоже осторожничал, ходил в поликлинику не в медицинской маске, а в респираторе. А потом привык, носил маску. Нам их выдают постоянно — маски, перчатки, дезинфекторы. Я неоднократно уже сдавал тест на коронавирус. У нас это обязательно, мы же с людьми работаем, да и с малейшем кашлем или чиханием сразу отправляют на тест. Медики приезжали прямо к нам в ТЦСО. Все тесты были отрицательными, и в нашем центре никто из моих коллег не заболел.
Олег Ларин: Сегодня риски весьма и весьма велики. Есть беспокойство о себе, своих близких, о тех, кого мы обслуживаем и с кем общаемся. Зато это помогает ценить и беречь тех, кого мы любим. Можно и нужно помогать тем, кому хуже, чем тебе, и от этого становится теплее и светлее в этом мире. О дальнейших планах могу сказать только одно: будем работать дальше. У нас в учреждении трудятся 25 сотрудников, стаж работы которых в профессии более 25 лет.
Олег Ларин: Многие наши сотрудники, мои коллеги, работают в социальной сфере достаточно давно. Эта работа либо не идет сразу, либо остается с тобой надолго: прорастает в твои мысли, планы, дела. «Кто, если не мы?», «Будьте здоровы! Берегите себя!», «Надо — значит надо!» — таков девиз работников социальной службы не только сегодня.
Работать к нам идут в том числе и совсем молодые люди — и юноши, и девушки. Много в Зеленограде уже опытных соцработников, которые с радостью передают им свой опыт. Например, Алиса Шакурова работает в отделе социальных коммуникаций проекта «Московское долголетие», а начинала она в 2016 году в отделении социальной помощи семье и детям. Алиса очень творческий, инициативный сотрудник, в 2019 году она стала победителем первого юмористического фестиваля в формате стэндап «К профессии с юмором». Непростая, но увлекательная задача — выйти на сцену и с юмором рассказать о своей работе.
Роман Челядинов несколько лет назад стал победителем конкурса соцработников. А вот Галина Олеговна Майорова в социальной сфере работает уже 17 лет. Со всеми своими подопечными у нее очень добрые отношения и полное взаимопонимание. В 2006 году к нам пришла дочь Галины Олеговны, Вероника Анатольевна, теперь она тоже соцработник. У нее высшее педагогическое образование, и это очень помогает в сложных ситуациях, возникающих в работе. Вероника всегда стремится найти индивидуальный подход к каждому человеку.
Роман Челядинов: Я в соцзащите уже четвертый год. Здесь работали мои бабушки, мама тоже почти 20 лет работает в зеленоградской соцзащите. Когда я пришёл после армии, поработал год на заводе, а потом решил попробовать себя в этой сфере. У меня самого была старенькая бабушка, и ухаживать за пожилыми людьми было не привыкать.
Среди соцработников в Зеленограде я, кажется, единственный мужчина. На самом деле, не думаю, что в 21-м веке есть разделение на «мужскую» и «женскую» работу. Работа и есть работа. Бывают моменты, когда в ней нужна мужская сила — например, приходишь домой к инвалиду, и его бывает нужно поднять, повернуть, помыть, женщине это порой тяжело. Бывает, тяжелые сумки с продуктами приходится носить. Просто изначально как-то повелось, что в соцзащите работают одни женщины. Мне нравится моя работа, связанная с уходом за подопечными. Если будет возможность как-то развиваться, подумаю об этом.