Люди и истории

Роман Челядинов: Как ведут себя те, кому мы помогаем? Есть такие, кто вообще не боится коронавируса — приносишь им продукты, а они приглашают: «Заходи!» Говорю, что мне нельзя, оставляю продукты, рассчитываюсь с ними удалённо через Сбербанк по чеку или наличными в файлике. Кто-то, наоборот, очень боится заразиться — однажды меня попросили оставить продукты прямо на первом этаже, и я ждал возле двери подъезда, пока человек спустится в лифте и их заберёт. Тех, кто боится, больше, и в основном это пенсионеры, им было действительно страшно. Были молодые инвалиды, им я в основном доставлял лекарства — вот они не боялись.

Олег Ларин: Конечно, практически у всех, кому мы помогаем, положительные эмоции — много слов благодарности, слез, некоторые готовы обнять и расцеловать социальных помощников, но соблюдение дистанции позволяет высказать свои чувства только жестами и словами. «Как прекрасно дарить людям радость!» — это слова одного из наших соцработников.

В дни самоизоляции, когда стало невозможным собираться с родными и друзьями, праздновать события и праздники, мы — сотрудники ТЦСО

«Зеленоградский», могли подарить человеку праздник. Например, недавно наши соцработники Елена Мусилович, Алина Космынина, Ирина Волуевич и Раиса Крыжановская поздравляли Ирину Михайловну Тарасову — жительницу Зеленограда — с днем рождения. Накануне она обратилась в Центр с просьбой купить ей продуктов. Коллеги увидели дату рождения — 7 мая, и вопрос был решен, празднику — быть! Цветы, шарики, торт… Поздравляем! Ну и что, что именинница в маске, ведь под ней улыбка.

А был еще такой случай. У соцработника Оксаны Николаевны на обслуживании 18 человек, почти все с инвалидностью, среди них — семейная пара Бантовых. Накануне золотого юбилея семейной жизни супруги решили приобрести золотые кольца, чтобы в этот знаменательный день обменяться ими, так как до этого у них были только серебряные. Какая же необыкновенная церемония получилась, когда обмен кольцами состоялся, а свидетелем этого была Оксана Николаевна!

Однажды в 8 часов вечера в ТЦСО позвонила пенсионерка. Она попросила принести лекарство для кота, которое нужно купить в ветклинике и срочно, так как кот сильно «кричит»! Сил терпеть до утра ни у хозяйки, ни, видимо, у кота уже не было. Конечно, можно было бы передать заявку утром волонтёрам, но… мы вошли в положение пожилой женщины, которая очень переживала. Несмотря на то, что день был праздничный, и дежурство закончилось, Елена Александровна Котова, заместитель заведующего филиалом «Крюково», поехала в ветклинику. В течение нескольких минут обезболивающее лекарство было приобретено и доставлено по адресу! И хозяйка, и, кажется, даже кот, с больным воспалённым глазом, очень благодарили Елену Александровну за оказанную услугу.

Вообще у нас много необычных и забавных историй. И про срочную эвакуацию пенсионерки на дачу вместе с рассадой в связи с неумолимо

приближающими майскими праздниками, и про чуть не загубленные цветы, которые пожилая зеленоградка, участница «Московского долголетия», хотела посадить на территории Центра, и другие…