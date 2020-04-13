Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией больницы просят людей с признаками ОРВИ не идти к врачу, а вызывать помощь на дом. Медсестра из зеленоградской поликлиники рассказала «Зеленоград.ру», почему пациентам не говорят результаты анализов, обязательно ли тестировать на коронавирус всех членов семьи, хватает ли защитных костюмов и персонала.
— Режим работы такой: с утра — объезд запланированных пациентов, первичный либо вторичный осмотр. Потом в поликлинику возвращаемся, вбиваем их данные, планируем работу на следующий день. Я занимаюсь непосредственно этим, у других другая работа. Информация о том, к кому нужно ехать, приходит от руководства. Это либо информация о контактных пациентах, которую Роспотребнадзор передает (но это я так понимаю — к кому конкретно еду мне не говорят), либо информация от наших врачей, которые ездят на вызовы и считают, что нам нужно выехать посмотреть (там ОРВИ обычно бывает, пневмония — когда обязательно надо взять мазок).
Данных о том, какие результаты анализов у человека и брались ли они вообще, у меня нет. У нас, к сожалению, отсутствует связь со «Скорой помощью»: если мазок брали они, то мы про это ничего не знаем. Можем узнать только от пациентов. Мы им предварительно звоним, говорим: мы к вам завтра приедем. А они говорят: «А вы знаете, к нам уже приезжали». И мы начинаем расспрашивать, кто приезжал, когда, зачем.
Результатов анализов люди обычно не знают. В идеале должен быть какой-то телефон, куда люди могли бы позвонить, и им сказали бы результаты. Но такой службы нет вообще. Поэтому если я приезжаю к человеку повторно и [предварительно] видела, что у него отрицательный первый результат, могу сказать об этом: первый был отрицательный, сейчас берем повторный. Иначе никак, никаких данных на электронную почту, ничего.
А человек часто хочет именно видеть результат в печатном виде, а не просто, что ему что-то сказали. И некоторые из-за этого приходят в поликлинику, и мне эта ситуация не нравится вообще. У нас режим самоизоляции, а человек просто приходит в поликлинику — не потому, что он заболел, а просто узнать результат! Это риск для всех.
Это происходит, потому что нас нет обратной связи вообще ни с кем. Бывает, что у человека брали пять мазков: «скорая» два раза приехала, а потом еще мы — и мы же не в курсе, что «скорая» приезжала. Может, и не надо было приезжать. Зачем столько раз? До недавнего времени мазок брали на 1, 3 и 10 день. Так и получается, что у человека берут по пять мазков. «Скорая» приезжает, видимо, потому что им Роспотребнадзор подает какие-то сведения, но точно я не знаю.
— У нас всё одноразовое. Когда требуешь, тогда всё дают. Когда я выезжаю, говорю: мне нужен респиратор, без респиратора я просто не поеду. Тогда дают. Как другие это делают, я не знаю. Говорили разные вещи, что дают на два дня или вообще на неделю. Наше руководство сказало: нет-нет-нет, так не может быть, мы за вас беспокоимся, у нас все есть. Как будет со следующей недели [с 13 апреля], я не знаю, не очень уверена, что мы укомплектованы.
Бригады сейчас делятся на тех, кто ездит к подтвержденным «ковидным», и на тех, кто ездит к «орвишным». Но все пациенты, к которым мы выезжаем, должны восприниматься как потенциально зараженные. Независимо от того, есть у нас данные, что он контактный или нет, есть у него температура или нет. Потому что бывает так, что ты работаешь с человеком, тебе о нем ничего не сообщали, а потом оказывается, что у него положительный результат. Поэтому мы всегда в защите, в респираторе, комбинезоне, перчатках, очках.
В самом начале так было не всегда, только когда говорили, что этот пациент контактный, и к нему надо обязательно одеться. А если просто ОРВИ, можно только маску, очки, халат хирургический, перчатки — считалось, что этого будет достаточно. Сейчас я считаю это для себя неприемлемым, для любого пациента надо быть одетым по полной программе.
Проблема еще в том, что когда в больнице человек одевается, он потом работает много часов в этом костюме. У меня получается так, что на один день один набор защиты. Потом все выкидывается. Перчатки для каждого пациента меняются. Все остальное не меняется, потому что если ты уже надел комбинезон, то где его снять, переодеть? Не меняется, если костюм не загрязнен/не инфицирован. Если же пациент чихнул или кашлянул, тогда меняем. У меня такого не было, либо кашляющий пациент был последним.
— Консьержей в домах сейчас почти не осталось из-за коронавируса, меня спрашивали только, куда мы идем. Но я либо ничего не говорю, либо называю этаж, потому что они все равно увидят. Вообще это не для них информация, конечно. Мы такую информацию [номер квартиры] не разглашаем.
У скольких членов семьи брать мазок, зависит от направления, которое нам дают. Например, мне дают направление, и я из него не вижу, сколько человек с ним живет, и полномочий спрашивать у пациента, кто с ним вместе живет, у меня тоже нет. Бывает, что я приезжаю, и там вместе с мужем живет жена и кто-то еще.
С одной стороны, это вызывает вопросы. С другой стороны, если, допустим, положительный результат у мужа, то я не вижу большого смысла брать анализ еще и у жены, если они живут вместе. Например, у жены первый результат отрицательный, а второй положительный. А нам это зачем? Просто чтобы порисковать, перевести защитную одежду? Может быть, скоро что-то поменяется. Я говорила, у нас нужно было брать мазок на 1, 3, 10 день, сейчас говорят уже, что будет 1 и 10 день. Это кажется правильным, потому что смысла большого нет ездить чаще. Все равно человек на карантине сидит, он никуда не денется, никуда ходить не может, поэтому насколько нужно ему это подтверждение еще раз?
С помощью тестов частной лаборатории на платной основе взять у себя самого мазок несложно, но я не знаю, зачем людям надо сдавать этот тест просто так, потому что хочется. Если они нормально себя чувствуют, то зачем? Даже с симптомами ОРВИ насколько это нужно? Ну сидишь ты дома, у тебя температура, но если она держится не дольше трех дней и не выше 38,5, то зачем врача вызывать? Опять же: плохо себя чувствуешь — вызываешь врача на дом, он уже оценит ситуацию, и если нужно будет, у тебя приедут и возьмут тест. Может быть, было удобнее, если бы врач сразу с медсестрой приезжал, и если что, она брала бы мазок сразу. Но у нас такого нет.
Мазок берется в пробирку [из носоглотки и ротоглотки — вот инструкция депздрава Москвы], а анализ потом делают уже в лаборатории. Тестов [которые проводят в государственных больницах] хватит на всех.
Легкие случаи лечатся на дому. Например, берут у человека мазок, выявляют коронавирус. Доктор с ним связывается, спрашивает, как человек себя чувствует, и если все хорошо, то он остается дома, а мы выезжаем к нему на десятый день за повторным мазком.
— Как поменялся объем работы? Дело в том, что просто поменялась работа, я раньше занималась другим. Сейчас в основном работа крутится вокруг выездов к потенциально зараженным. Другие специалисты в поликлинике тоже бывают этим заняты, плюс в поликлинике тоже берут мазки. Нехватки персонала нет — я бы сказала, что даже переизбыток и некоторая неорганизованность. Много людей, сотрудников, которым нечем заняться. Правильнее было бы разделить нас всех на бригады, чтобы мы выходили по очереди, по сменам, и заодно меньше контактов было бы. Я сейчас работаю с 8 до 16, не сменами. Кто-то самоорганизовался и работает по сменам.
Переизбыток в том смысле, что многие кабинеты не работают, потому что диспансеризации нет, прививок нет, прием специалистов очень ограничен. Поэтому получилось много сотрудников, которые не заняты. Оплачиваемый отпуск вряд ли кому-то предлагали, и я не считаю это правильным в это время. Сейчас никуда не уехать все равно, сидишь в изоляции, зачем тебе отпуск? Просто деньги за него получить? Руководство больницы на это не пойдет. Просто нужно разделиться и выходить по очереди.
Сейчас хирурги работают, к терапевтам открыта запись, врач, который с хроническими пациентами работают, тоже принимает. Прием пациентов есть, поликлиника работает, хотя я считаю, что она должна быть закрыта. Люди спокойно заходят, никто их не выгоняет. Фильтр на входе есть — пациенты с признаками ОРВИ и повышенной температурой отправляются через отдельный вход.
До недавнего времени нас [медработников] тестировали раз в неделю. Что будет на следующей неделе, не знаю, информация постоянно меняется, продолжит наша лаборатория делать тесты или будет другая [в другом учреждении].
Доплаты [которые обещал Путин 8 апреля в размере 80 и 50 тысяч рублей] - это замечательно. Риски, конечно, есть, но если находишься в защитном костюме, то ничего страшного. Официальную бумагу, что я как группа риска буду получать доплаты, мне не давали. На словах сказали, что что-то будет.