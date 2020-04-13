Как организована работа и почему люди не знают результатов анализов

— Режим работы такой: с утра — объезд запланированных пациентов, первичный либо вторичный осмотр. Потом в поликлинику возвращаемся, вбиваем их данные, планируем работу на следующий день. Я занимаюсь непосредственно этим, у других другая работа. Информация о том, к кому нужно ехать, приходит от руководства. Это либо информация о контактных пациентах, которую Роспотребнадзор передает (но это я так понимаю — к кому конкретно еду мне не говорят), либо информация от наших врачей, которые ездят на вызовы и считают, что нам нужно выехать посмотреть (там ОРВИ обычно бывает, пневмония — когда обязательно надо взять мазок).

Данных о том, какие результаты анализов у человека и брались ли они вообще, у меня нет. У нас, к сожалению, отсутствует связь со «Скорой помощью»: если мазок брали они, то мы про это ничего не знаем. Можем узнать только от пациентов. Мы им предварительно звоним, говорим: мы к вам завтра приедем. А они говорят: «А вы знаете, к нам уже приезжали». И мы начинаем расспрашивать, кто приезжал, когда, зачем.

Результатов анализов люди обычно не знают. В идеале должен быть какой-то телефон, куда люди могли бы позвонить, и им сказали бы результаты. Но такой службы нет вообще. Поэтому если я приезжаю к человеку повторно и [предварительно] видела, что у него отрицательный первый результат, могу сказать об этом: первый был отрицательный, сейчас берем повторный. Иначе никак, никаких данных на электронную почту, ничего.

А человек часто хочет именно видеть результат в печатном виде, а не просто, что ему что-то сказали. И некоторые из-за этого приходят в поликлинику, и мне эта ситуация не нравится вообще. У нас режим самоизоляции, а человек просто приходит в поликлинику — не потому, что он заболел, а просто узнать результат! Это риск для всех.

Это происходит, потому что нас нет обратной связи вообще ни с кем. Бывает, что у человека брали пять мазков: «скорая» два раза приехала, а потом еще мы — и мы же не в курсе, что «скорая» приезжала. Может, и не надо было приезжать. Зачем столько раз? До недавнего времени мазок брали на 1, 3 и 10 день. Так и получается, что у человека берут по пять мазков. «Скорая» приезжает, видимо, потому что им Роспотребнадзор подает какие-то сведения, но точно я не знаю.