«Мы не можем выгнать их из поликлиник или не ответить на вопрос». Пенсионеры продолжают массово ходить по врачам и перегружают кол-центры звонками не по делу 27.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В Москве и Зеленограде начался период самоизоляции, объявленный мэром столицы для горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Собянин призвал пенсионеров оставаться дома, приостановив их право бесплатного проезда по городу. Но пока мало что изменилось. «Только что была в поликлинике — полно тех, кому за 65», поделилась впечатлениями наша читательница. Рассказываем, что происходит в поликлиниках, как выросло число звонков и вызовов на дом и что делают с пенсионерами, не желающими соблюдать карантин.

Зеленоградская городская больница имени Кончаловского (ГКБ), к которой теперь относятся все взрослые поликлиники Зеленограда опубликовала обращение ко всем горожанам: «Просим вас без острой необходимости не посещать наши поликлиники и женские консультации, отложить все плановые диагностические и лечебно-профилактические мероприятия на более поздний период». Особенно это касается людей из группы риска.

Источник «Зеленоград.ру» в одной из поликлиник рассказал, что врачи уже перегружены надомными визитами — всем пенсионерам при необходимости оказывают медицинскую помощь дома, чтобы не создавать для них угрозу заражения. «Но выгонять из поликлиник мы их не можем. Эти пациенты очень требовательны и ранимы. Решаем мягко, но настойчиво, по ситуации. Объявления об обязательной самоизоляции уже разместили, где только можно», — поделился собеседник. И высказал надежду, что постепенно пожилые люди осознают ситуацию и будут оставаться дома.

«Находясь в режиме самоизоляции, необходимо в течение 14 дней (инкубационный период новой коронавирусной инфекции) находиться в своей квартире или другом жилом помещении (например, на даче). Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске», — говорится в обращении горбольницы.

Несколько дней назад министерство здравоохранения России уже предписало дистанционно (в электронной форме) и на максимальный срок выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты. «Таким образом граждане, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут значительно реже посещать поликлинику для получения рецепта, — пояснили в минздраве. — Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму — врачи будут их регулярно обзванивать». Гражданам с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам минздрав рекомендовал вызывать врачей на дом.

На практике вызвать врача на дом в Зеленограде сейчас не просто, рассказывают наши читатели. «Три часа дозванивались, чтобы вызвать врача маме, — поделилась Юлия. — Сначала надо было просто прорваться — было занято. Потом оказались двадцать какими-то в листе ожидания. Через час связь прервалась (где-то на восьмом месте в очереди). Потом всё снова и снова обрыв связи. В результате вызвать врача удалось только через телефон главврача поликлиники».

При этом поликлиники сами обзванивают пожилых людей, которые записаны на приём. «Пытаются отговорить от посещения и отказаться от записи, — рассказал Павел. — Моей маме так звонили».

«Свыше 400 вызовов в день сейчас обслуживают наши сотрудники, — сообщила заместителя главного врача ГКБ по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Яроцкая. — Раньше в самые пиковые по заболеваемости периоды максимальное количество вызовов на дом не выходило за показатель 150-180. С сожалением отмечаем, что возросло время ожидания ответа операторов нашего колл-центра. Причем, очень много звонков поступает по вопросам, совершенно не касающимся оказания медицинской помощи на дому. Не ответить на них мы не можем».

По словам Яроцкой, это усложняет главную задачу колл-центра поликлиник — оперативно принимать и отрабатывать вызовы. В ближайшее время планируется увеличить количество линий колл-центра в два раза, и в дальнейшем по мере необходимости усиливать этот «фронт». Это не так просто, работать операторами не смогут волонтёры «с улицы», надо обучать медперсонал, и эта работа сейчас идёт.

«И всё же будем признательны, если зеленоградцы постараются использовать канал для вызова врача на дом по назначению» , — заключила замглавврача.

Есть еще одна группа пожилых людей, которая оказалась в необычном положении в связи с введёнными ограничениями — это работающие пенсионеры-медики. Они могут выбирать, уйти ли им в режим самоизоляции и на больничный, как пенсионерам, или остаться на рабочем месте, как медикам, в том числе в нерабочую неделю, объявленную указом президента с 28 марта по 5 апреля (она остаётся рабочей для всех сотрудников медицинских организаций). Бесплатный проезд пенсионерам заблокировали, поэтому пенсионеры-медики, чтобы доехать до работы, должны взять справку по месту работы и предъявлять их контролерам общественного транспорта.

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Метки:
медицина, поликлиника, пенсионер, коронавирус, карантин, Яроцкая Ирина Анатольевна
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