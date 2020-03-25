Ряд новых запретов начнёт действовать в столице с четверга, «чтобы сократить „необязательные“ контакты между людьми».
Около двух миллионов пожилых и хронически больных москвичей в период с 26 марта по 14 апреля «обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции», распорядился мэр Москвы Сергей Собянин (выделено им же).
С этой целью Собянин приостановил бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. «Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — прокомментировал мэр решение.
По данным департамента транспорта, пенсионеров старше 65 лет в городском транспорте стало меньше на 70 процентов (по сравнению с 26 февраля 2020). «Но всё равно очень много — только до 10 часов утра [25 марта] проехало 67 тысяч людей старше 65 лет, — сообщает пресс-служба ведомства и просит: — Пожалуйста, поговорите с вашими бабушками, дедушками и пожилыми родителям. Им очень важно быть осторожными в ситуации с распространением коронавируса».
Студентам колледжей и вузов также временно отменили льготный проезд. Ранее на тот же период этой льготы лишили школьников.
Мэр перечислил ещё несколько пунктов с ограничениями.
Отменяются любые культурные, развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные, просветительских, выставочные, рекламные и иные досуговые мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения как в помещениях, так и под открытым небом.
Будут временно закрыты библиотеки и учреждения культурно-досугового типа: культурные центры, клубы. Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. «Кстати, многие из них сами приняли такие решения еще несколько недель назад, за что им огромное спасибо», — пишет Собянин.
Временно приостанавливают деятельность ночные клубы, дискотеки и аналогичные им досугово-развлекательные объекты. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и т. д.
Отдельно мэр конкретизировал ограничения для торгово-развлекательных центров: ТРЦ должны закрыть детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений; аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры — проводить презентации товаров и услуг. Магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, при этом остаются открытыми.
Ограничения наложили также на работу стоматологических кабинетов. Они будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и других неотложных состояниях.
Изменен режим работы центров государственных услуг «Мои документы»: они будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Необходима предварительная запись.
"Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, чтобы сократить «необязательные» контакты между людьми", — пояснил мэр принимаемые меры.