Отмена бесплатного проезда

Около двух миллионов пожилых и хронически больных москвичей в период с 26 марта по 14 апреля «обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции», распорядился мэр Москвы Сергей Собянин (выделено им же).

С этой целью Собянин приостановил бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. «Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — прокомментировал мэр решение.

По данным департамента транспорта, пенсионеров старше 65 лет в городском транспорте стало меньше на 70 процентов (по сравнению с 26 февраля 2020). «Но всё равно очень много — только до 10 часов утра [25 марта] проехало 67 тысяч людей старше 65 лет, — сообщает пресс-служба ведомства и просит: — Пожалуйста, поговорите с вашими бабушками, дедушками и пожилыми родителям. Им очень важно быть осторожными в ситуации с распространением коронавируса».

Студентам колледжей и вузов также временно отменили льготный проезд. Ранее на тот же период этой льготы лишили школьников.