Льготный проезд для школьников в электричках отменили почти на три недели 25.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Отменяется 50-процентная скидка на разовые билеты для проезда в пригородных поездах для учащихся 5—11 классов школ. Для учеников 1—4 классов льгота сохраняется. Эта мера будет действовать с 26 марта по 14 апреля.

Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Это позволит сократить количество передвижений школьников во время каникул и снизит риск заражения коронавирусной инфекцией. Ожидается, что оформление льготных билетов будет возобновлено 14 апреля.

В пригородном железнодорожном сообщении абонементов для школьников нет, они могут покупать только разовые билеты с 50-процентной скидкой. До 14 апреля из-за коронавируса также отменен льготный проезд школьникам 5—11 классов в московском наземном транспорте и метро, им заблокировали транспортное приложение на социальной карте. Этот срок обозначен в указе мэра №26 (пункт 5.3).

Значительное снижение количества пассажиров в общественном транспорте в последние дни отмечает столичный департамент транспорта. В электричках их число снизилось на 32%. Такие же данные по наземному московскому транспорту. В метро снизилось на 44%, на 23-26% - в такси и каршеринге, на 26% - в автобусах из области в Москву. А количество автомобилей из области в Москву, наоборот, выросло на 4%. На 27% сократилось количество ДТП.

Читайте также
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости

Дети до семи лет — жители Москвы и Московской области — могут ездить в электричках бесплатно. Дети-москвичи — в любых пригородных поездах, включая «Ласточки-экспрессы». Подмосковные дети — во всех, кроме «Ласточек-экспрессов».

Читайте также
Нужен ли ребенку билет на электричку? А со скольких лет? Всё о проезде с детьми: подробности и новшества
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Поддерживаете ли вы отмену льготного проезда на электричках для школьников
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 2 человека
Метки:
электричка, общественный транспорт, коронавирус, льготы, карантин
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос Ответы
В Московской области объявили о снижении скорости до 50 км/ч, а потом передумали. ГИБДД оказалась против Новости
Выпил, вышел из магазина, упал, переехала машина, сбежал от медиков. Тяжелый вечер одного зеленоградца Новости
После достройки моста в Савёлкинском проезде уберут «зебру». Это предусмотрено скорректированным проектом моста Новости
Как один дом под Зеленоградом оказался описан в тысячах школьных сочинений. Что видят дети и что было на самом деле Истории
Публичные слушания в Москве перевели в электронный формат. Кажется, в Зеленограде об этом пока не знают Новости
Ограничения и поддержка для пожилых: самоизоляция, денежная компенсация, материальная помощь, работающий интернет и телефон, отмена штрафов за долги по ЖКХ Новости
Фитнес-центры, бассейны и другие спортивные объекты с массовым посещением людей закрыли в Москве. Без работы рискуют остаться до 100 тысяч человек Новости
«Саботажников — в черный список». Как бюджетников заставляют регистрироваться и голосовать за поправки в Конституцию Истории
На месте развалин ЦИЭ в Крюково собираются построить жилой комплекс. Посмотрите каким он может быть Новости
Тяжёлые больные могут остаться без крови для переливания. Из-за коронавируса и ограничительных мер доноров в Москве стало меньше Истории
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
В лобовом столкновении легковушки и автобуса дорожной службы на Пятницком шоссе пострадала девочка-подросток. Фото последствий ДТП Новости
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Отсрочка платежей, компенсации предпринимателям, отмена проверок. Как государство намерено защищать бизнес во время распространения коронавируса Истории
«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности Новости
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
На Солнечной аллее водитель сбежал после ДТП Новости
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Субсидия на проезд по М-11 будет сначала только для льготников. Это позволит выбить деньги из городского бюджета Новости
Для профилактики коронавируса дезинфицируют подъезды, детские площадки и чаще вывозят мусор Новости
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Строительство новой платформы Ховрино-2 ускорили. Её обещают открыть к концу года Новости
Детсады продолжат работать после 21 марта Новости
Видел людей в защитных костюмах на Центральном проспекте. Что они там делают? Ответы
Недостроенное здание аквапарка отдадут для нужд социальной защиты Новости
«Мосэнергосбыт» пожаловался в полицию на мошенников из «Мосэнергосбыта». Это как? Новости
Директор зеленоградской компании находится на карантине после возвращения из Европы. Что он увидел, вернувшись в Россию, и как его сотрудники перешли на удаленную работу Истории
Функциональный фитнес «Олимп» в 17 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
© 1997–2020 Зеленоград.ру