Отменяется 50-процентная скидка на разовые билеты для проезда в пригородных поездах для учащихся 5—11 классов школ. Для учеников 1—4 классов льгота сохраняется. Эта мера будет действовать с 26 марта по 14 апреля.

Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Это позволит сократить количество передвижений школьников во время каникул и снизит риск заражения коронавирусной инфекцией. Ожидается, что оформление льготных билетов будет возобновлено 14 апреля.

В пригородном железнодорожном сообщении абонементов для школьников нет, они могут покупать только разовые билеты с 50-процентной скидкой. До 14 апреля из-за коронавируса также отменен льготный проезд школьникам 5—11 классов в московском наземном транспорте и метро, им заблокировали транспортное приложение на социальной карте. Этот срок обозначен в указе мэра №26 (пункт 5.3).

Значительное снижение количества пассажиров в общественном транспорте в последние дни отмечает столичный департамент транспорта. В электричках их число снизилось на 32%. Такие же данные по наземному московскому транспорту. В метро снизилось на 44%, на 23-26% - в такси и каршеринге, на 26% - в автобусах из области в Москву. А количество автомобилей из области в Москву, наоборот, выросло на 4%. На 27% сократилось количество ДТП.