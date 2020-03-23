Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ для ограничения передвижения школьников в период закрытия школ. По новым правилам отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги — перенесены на более поздний срок.

«Школы закрыты для уменьшения контактов учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу, — говорит Собянин. — Даже для самих молодых людей это не так опасно, как для их родителей, бабушек и дедушек».

Кроме того, школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечены продуктовыми наборами. Как эта мера будет реализована, пока не сообщается.

Школы закрыты до 10 апреля. Детские сады продолжают работать.