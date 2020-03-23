1
Школьникам отменили льготный проезд и заблокировали транспортное приложение на социальной карте 23.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ для ограничения передвижения школьников в период закрытия школ. По новым правилам отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги — перенесены на более поздний срок.

«Школы закрыты для уменьшения контактов учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу, — говорит Собянин. — Даже для самих молодых людей это не так опасно, как для их родителей, бабушек и дедушек».

Кроме того, школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечены продуктовыми наборами. Как эта мера будет реализована, пока не сообщается.

Школы закрыты до 10 апреля. Детские сады продолжают работать.

Читайте также
Хроника коронавируса в Зеленограде
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Поддерживаете ли вы ограничение для школьников по пользованию общественного транспорта?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 100 человек
Метки:
общественный транспорт, общеобразовательная школа, коронавирус, карантин
Реклама
Реклама
Обсуждение
Nata79 Motorina
4 часа назад
Так они зайцами будут ездить!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Истории
Ограничения и поддержка для пожилых: самоизоляция, денежная компенсация, материальная помощь, работающий интернет и телефон, отмена штрафов за долги по ЖКХ Новости
Школьникам отменили льготный проезд и заблокировали транспортное приложение на социальной карте Новости
«Саботажников — в черный список». Как бюджетников заставляют регистрироваться и голосовать за поправки в Конституцию Истории
На месте развалин ЦИЭ в Крюково собираются построить жилой комплекс. Посмотрите каким он может быть Новости
Тяжёлые больные могут остаться без крови для переливания. Из-за коронавируса и ограничительных мер доноров в Москве стало меньше Истории
Фитнес-центры, бассейны и другие спортивные объекты с массовым посещением людей закрыли в Москве. Без работы рискуют остаться до 100 тысяч человек Новости
В лобовом столкновении легковушки и автобуса дорожной службы на Пятницком шоссе пострадала девочка-подросток. Фото последствий ДТП Новости
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Отсрочка платежей, компенсации предпринимателям, отмена проверок. Как государство намерено защищать бизнес во время распространения коронавируса Истории
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
Областное правительство по ошибке рекомендовало закрыть все торговые центры Новости
Субсидия на проезд по М-11 будет сначала только для льготников. Это позволит выбить деньги из городского бюджета Новости
«Мосэнергосбыт» пожаловался в полицию на мошенников из «Мосэнергосбыта». Это как? Новости
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Для профилактики коронавируса дезинфицируют подъезды, детские площадки и чаще вывозят мусор Новости
Детсады продолжат работать после 21 марта Новости
Жители Зеленограда и Солнечногорска на «антимусорных» пикетах потребовали запретить строительство мусоросжигательного завода. Фото Истории
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Видел людей в защитных костюмах на Центральном проспекте. Что они там делают? Ответы
«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности Новости
Из-за рецидива рака ребенку из Зеленограда не могут начать иммунотерапию в Испании. Теперь ему нужно платить за лечение каждую неделю по 15 тысяч евро Новости
Функциональный фитнес «Олимп» в 17 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
На Солнечной аллее водитель сбежал после ДТП Новости
На время пандемии коронавируса для Зеленограда нарисовали новый герб Жизнь
В корпусе 856 опечатали квартиры сотрудников «Жилищника». В одной из них, возможно, находился ребёнок, но власти это опровергают Новости
Директор зеленоградской компании находится на карантине после возвращения из Европы. Что он увидел, вернувшись в Россию, и как его сотрудники перешли на удаленную работу Истории
Недостроенное здание аквапарка отдадут для нужд социальной защиты Новости
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Строительство новой платформы Ховрино-2 ускорили. Её обещают открыть к концу года Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру