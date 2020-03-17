Детсады продолжат работать после 21 марта 17.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Новые меры против распространения коронавирусной инфекции в отношении школ, введённые указом мэра Москвы 16 марта, не означают закрытие детсадов, пояснили в департаменте образования.

Возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1—4-го классов сохранится — об этом также сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Со следующей недели школы закрываются. Но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1—4-м классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Кроме того, в дошкольных группах сохранится свободное посещение — родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад», — сказала Анастасия Ракова.

Перед уроками у детей будут измерять температуру тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться, добавила заммэра.

В тексте указа мэра шла речь о приостановке с 21 марта до 12 апреля посещения обучающимися учреждений общего образования. Первой ступенью общего образования является дошкольное образование, объяснила вчера «Зеленоград.ру» директор одной из зеленоградских школ. Однако сегодня в департаменте образования приостановку работы детских садов не подтвердили. «Дошкольные группы не закрываются. У них всегда свободное посещение по решению родителей».

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Метки:
медицина, детский сад, эпидемия, коронавирус, образование и обучение, ракова анастасия
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