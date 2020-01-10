Далеко не все родители знают, как и надо ли вообще платить за проезд детей в пригородных поездах. Тем более правила разные для москвичей и для подмосковных детей (у которых в этом году появились привилегии). Рассказываем обо всех правилах проезда с детьми в электричках.
Ездят в любых пригородных поездах бесплатно. При этом имеют право занимать отдельное место, если в электричке не пронумерованы места (а таких электричек на Ленинградском направлении пока нет). Никаких документов на ребёнка взрослым предъявлять не нужно, оформлять в кассе бесплатный билет тоже не нужно. Через турникет дети проходят вместе со взрослыми.
Нужно брать билет по детскому тарифу (на участке Крюково — Москва разовый на обычную электричку и «Ласточку-комфорт» стоит 28,8 рубля, на «Ласточку-экспресс» — 47,5 рубля; с февраля 2020 года цены изменятся). Детские билеты оформляют только в кассе. Но в ближайшее время появится возможность сделать это и в автомате, печатающем билеты, заверили в МТППК.
Кроме разового, можно приобрести для ребенка абонемент «Выходного дня» на 30 дней — он действителен для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, в день перед праздником и в день после праздника. Стоимость абонемента — 25% от взрослого, детский оформляется только на поезда 6000-й нумерации (обычные электропоезда серии ЭТ2М).
Возраст определяется на день начала поездки. Если в день отправления поезда ребенку исполняется семь лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу.
С них уже требуют билет по взрослому тарифу или льготный школьный — за полцены взрослого. Оформляют билет тоже в пригородных кассах на станциях.
15 ноября 2019 года правительство Московской области приняло закон № 233, дающий право бесплатного проезда детям пяти-семи лет, живущим в Московской области. Правда, только в обычных электричках, на «Ласточку-экспресс» придется покупать билет. Бесплатный проезд действует в пределах участков Москва — Тверь и Москва — Конаково.
Бесплатный проезд подмосковным детям пяти-семи лет надо подтвердить свидетельством о рождении и справкой, подтверждающей право на бесплатной проезд. Ее оформляют в областных МФЦ или в управлениях и отделах соцзащиты. Для справки нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства, СНИЛС ребенка.
Некоторые пассажиры говорят, что в кассах о новшестве не знают и предлагают вместо оформления бесплатного билета купить детский. Хотя упомянутый закон вступил в силу с 21 ноября. Возможно, потому что еще не внесены соответствующие изменения в приказ Минтранса РФ № 473, утверждающий правила оплаты проезда детей в пригородных поездах.
Логично было бы сделать бесплатный проезд в электричках и для них — но почему-то московские власти не приняли такой закон. Проезд бесплатный для отдельных категорий — например, для детей-инвалидов, детей из многодетных семей или сирот.
Лучше идти через широкие багажные, они есть на каждой турникетной линии. На них размещён жёлтый стикер «Проход с багажом, детьми и колясками». Если есть какие-то проблемы (например, детей больше одного), дежурные работники возле турникетов должны помочь.
Можно заказать бесплатную помощь в Центре содействия мобильности РЖД. Например, перевозчик может предоставить инвалидную коляску или помочь пассажиру сесть и выйти из первого вагона электрички (такую услугу оказывают в Крюково и на Ленинградском вокзале, а также на станциях Подсолнечная и Тверь). Надо заранее (не позже чем за сутки до поездки) обратиться в Центр: 8-800-775-00-00 (добавочный 1) или к диспетчеру МТППК 8-967-286-37-98.
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