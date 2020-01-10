Дети от пяти до семи лет

Нужно брать билет по детскому тарифу (на участке Крюково — Москва разовый на обычную электричку и «Ласточку-комфорт» стоит 28,8 рубля, на «Ласточку-экспресс» — 47,5 рубля; с февраля 2020 года цены изменятся). Детские билеты оформляют только в кассе. Но в ближайшее время появится возможность сделать это и в автомате, печатающем билеты, заверили в МТППК.

Кроме разового, можно приобрести для ребенка абонемент «Выходного дня» на 30 дней — он действителен для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, в день перед праздником и в день после праздника. Стоимость абонемента — 25% от взрослого, детский оформляется только на поезда 6000-й нумерации (обычные электропоезда серии ЭТ2М).

Возраст определяется на день начала поездки. Если в день отправления поезда ребенку исполняется семь лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу.