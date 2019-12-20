Еду в электричке — здесь слишком жарко (или слишком холодно). Это можно исправить? 20.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Бывает, что на улице около нуля градусов, а в обычных электричках ЭТ2М топят, как при минус 20. Люди раздеваются до футболок, печки нагревают сиденья так, что можно поджариться, в вагонах душно. А бывает, наоборот — пассажиры замерзают. Выяснили, почему так происходит, и что надо делать.

Какая температура воздуха должна быть в вагонах?

Это описано в «Санитарных правилах по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» (СП 2.5.1198-03). В зимнее и переходное время — от +11 до +15 градусов при условии, что поезд находится в движении, а двери и окна закрыты. Эти нормы утвердил Минздрав, а не РЖД. Переходное время — это межсезонье.

Но в поездах «Ласточка» — экспрессах и «комфортах» — есть система климат-контроля, которая позволяет поддерживать в вагонах температуру от +18 до +22 градусов. По умолчанию автоматически поддерживается +18. В обычных электричках — серии ЭТ2М — такой системы нет.

А как включают отопление в обычных электричках?

Это делает машинист, в ручном режиме. Может включить или выключить не вовремя — в основном отсюда и холод или жара.

Внизу находятся калориферы. На потолке вагона — датчики, которые запускают при необходимости дополнительное отопление сверху. Если датчики показывают +20…+24 градуса, они отключают обогрев, а когда температура снизится — включают. Если работают. Машинисты говорят, что и датчики есть не везде, и работают они не всегда.

Кто должен следить за температурой воздуха в поездах?

Зимой это обязанность помощника машиниста. В пути следования пригородного поезда помощник машиниста проходит по составу для проверки его санитарно-технического состояния. После возвращения в кабину помощник машиниста докладывает машинисту о результатах проверки и состоянии поезда, а зимой — дополнительно о температуре в вагонах.

Проверять таким образом вагоны он должен каждый рейс. Проходы делают на перегонах Химки—Сходня, Решетниково—Конаковский Мох, Редкино—Тверь. При выезде из депо: на перегоне Крюково—Сходня в сторону Москвы и Крюково—Поварово в сторону области.

Кому и как жаловаться?

Сообщить машинисту по связи «Пассажир—машинист» — это кнопка на переговорном устройстве, она есть в каждом вагоне. В обычных электричках после этого должны включить или выключить отопительные установки. В «Ласточках» машинист может отрегулировать температуру в пределах плюс-минус два градуса. Но там, как правило, нормально — работают кондиционеры. Чаще на духоту или холод жалуются пассажиры обычных электричек. Их заменяют «Ласточками» — и в 2020 году планируют заменить все.

Пожаловались, но ничего не изменилось, что делать?

Нужно учитывать, что температура воздуха в вагоне меняется постепенно — обычно в течение 15-20 минут. За это время, конечно, можно уже доехать до своей станции. Если после сообщения машинисту по-прежнему слишком холодно или жарко, напишите на почту corp@mtppk.ru. Обязательно укажите в письме номер поезда и вагона — их можно увидеть в торцах вагонов или снаружи вагонов. Например, ЭТ2М-100 01 или ЭС2Г-103 02, вагон 2 или 5. Или напишите точное время и станцию отправления поезда.

Вам жарко? А мне холодно!

Восприятие температуры воздуха субъективно, говорят в МТППК. Машинистам за одну поездку могут приходить противоречивые и даже противоположные обращения по этому поводу. Один сидит в пуховике, ему жарко. Другой разделся до футболки, ему холодно. В одном вагоне состава может быть холодно, а в другом тепло — из-за того, что в конкретном вагоне неисправно, например, реле или датчик температуры.

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