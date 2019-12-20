Какая температура воздуха должна быть в вагонах?

Это описано в «Санитарных правилах по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» (СП 2.5.1198-03). В зимнее и переходное время — от +11 до +15 градусов при условии, что поезд находится в движении, а двери и окна закрыты. Эти нормы утвердил Минздрав, а не РЖД. Переходное время — это межсезонье.

Но в поездах «Ласточка» — экспрессах и «комфортах» — есть система климат-контроля, которая позволяет поддерживать в вагонах температуру от +18 до +22 градусов. По умолчанию автоматически поддерживается +18. В обычных электричках — серии ЭТ2М — такой системы нет.