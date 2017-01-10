«Зеленоград.ру» изучил стандарты и попросил сотрудников «Мосгортранса» рассказать как должно работать отопление в автобусах и что делать, если вам холодно или жарко.
Да, температура в наземном городском транспорте регулируется государственным стандартом. При температуре на улице до -25°C система отопления должна нагреть воздух в салоне автобуса до +15°C «в зоне пояса» пассажира, то есть примерно в метре от пола. Нагреться до такой температуры воздух в автобусе должен через 15 минут после начала движения. Но если на улице холодней -25 градусов, то температура в салоне для московского климата уже никак не регулируется.
По должностной инструкции, водитель включает отопление, когда на улице +5°C или ниже.
Колебания температуры в салоне неизбежны, считают в «Мосгортрансе» — на остановках двери открываются, впуская холодный воздух. Кроме того, ощущение некомфортной температуры субъективно — проще говоря, одному холодно, другому жарко, один одет слишком тепло, другой слишком легко.
Если пассажир недоволен, он может обратиться к водителю автобуса или в единый контакт-центр «Московский транспорт»: 8(495)539-54-54 или 32-10 (МТС, Билайн, Мегафон). При обращении необходимо описать ситуацию, указать время, месторасположение, маршрут и желательно (но не обязательно) бортовой номер автобуса.
В ГолАЗах, курсирующих на 400-х маршрутах, стоит автоматический климат-контроль, и на холод в этих автобусах не жалуются — разве что на жару. Но на эти маршруты (400П, 400Т и 400К) выпускают и ЛиАЗы, а там явно холоднее. И ехать час и больше. В ответ на жалобу о холоде в 400-м «поостановочном» префектура сообщила, что причина в том, что пока автобус ждет выхода на маршрут, он остывает и салон прогревается до комфортной температуры через 30-40 минут от начала движения. То есть где-то к Химкам пассажир согреется…
Расположение отопительного оборудования в салоне зависит от конструкции автобуса. Например, в стандартной модели ЛиАЗ большой вместимости размещены шесть обогревательных приборов — под сиденьями, по бортам и в полу, Да, поломки бывают, признали в транспортном предприятии, но на вопрос о причинах не ответили. «Весь подвижной состав перед выходом на маршрут проходит технический осмотр, в том числе в обязательном порядке проверяется работа отопительного оборудования. При выявлении неисправности подвижной состав снимается с линии», отметили в «Мосгортрансе». А один водитель из зеленоградского автокомбината кратко прокомментировал: «В мороз печки с работой не справляются».
Мы ориентировались на стандарты и официальную информацию «Мосгортранса». Понятно, что не всегда жизнь проходит по инструкции — ситуации бывают разные. Если вы знаете об этом больше нас или у вас есть еще вопросы по теме, пишите — мы дополним публикацию.
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Не в леднике, однозначно. Но, думаю, барышни многое передергивают. Температуру сауны и нежного лета никто не обязан поддерживать. И, позвольте, если за окном минус 30, и вы вошли в салон в цегейковой шубе и штанах на вате, то очень странно будет создавать парилку даже в плюс 15 градусов. Половина утепленных для улицы застонет от удушья и начнет срывать одежды. Согласитесь, не всегда вид наскоро оголенных соотечественников приятен.
Поэтому пусть едут в тулупах в температуре чуть теплее, чем есть за окном. С учетом прошедших морозов температура в салоне + 5 градусов вполне себе нормальная.
В салоне +2. Это норм?