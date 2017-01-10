Есть какие-то нормы о температуре в автобусе зимой?

Да, температура в наземном городском транспорте регулируется государственным стандартом. При температуре на улице до -25°C система отопления должна нагреть воздух в салоне автобуса до +15°C «в зоне пояса» пассажира, то есть примерно в метре от пола. Нагреться до такой температуры воздух в автобусе должен через 15 минут после начала движения. Но если на улице холодней -25 градусов, то температура в салоне для московского климата уже никак не регулируется.

По должностной инструкции, водитель включает отопление, когда на улице +5°C или ниже.