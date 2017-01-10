10 комментариев
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В автобусе очень холодно. Это вообще нормально? Справка Zelenograd.ru 10.01.2017 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» изучил стандарты и попросил сотрудников «Мосгортранса» рассказать как должно работать отопление в автобусах и что делать, если вам холодно или жарко.

Есть какие-то нормы о температуре в автобусе зимой?

Да, температура в наземном городском транспорте регулируется государственным стандартом. При температуре на улице до -25°C система отопления должна нагреть воздух в салоне автобуса до +15°C «в зоне пояса» пассажира, то есть примерно в метре от пола. Нагреться до такой температуры воздух в автобусе должен через 15 минут после начала движения. Но если на улице холодней -25 градусов, то температура в салоне для московского климата уже никак не регулируется.

По должностной инструкции, водитель включает отопление, когда на улице +5°C или ниже.

Нормы это хорошо, но в автобусе очень холодно. Что делать?

Колебания температуры в салоне неизбежны, считают в «Мосгортрансе» — на остановках двери открываются, впуская холодный воздух. Кроме того, ощущение некомфортной температуры субъективно — проще говоря, одному холодно, другому жарко, один одет слишком тепло, другой слишком легко.

Если пассажир недоволен, он может обратиться к водителю автобуса или в единый контакт-центр «Московский транспорт»: 8(495)539-54-54 или 32-10 (МТС, Билайн, Мегафон). При обращении необходимо описать ситуацию, указать время, месторасположение, маршрут и желательно (но не обязательно) бортовой номер автобуса.

По Зеленограду еще можно потерпеть, а вот ехать до Москвы на 400-м порой невыносимо

В ГолАЗах, курсирующих на 400-х маршрутах, стоит автоматический климат-контроль, и на холод в этих автобусах не жалуются — разве что на жару. Но на эти маршруты (400П, 400Т и 400К) выпускают и ЛиАЗы, а там явно холоднее. И ехать час и больше. В ответ на жалобу о холоде в 400-м «поостановочном» префектура сообщила, что причина в том, что пока автобус ждет выхода на маршрут, он остывает и салон прогревается до комфортной температуры через 30-40 минут от начала движения. То есть где-то к Химкам пассажир согреется…

А ведь «печки» еще и ломаются…

Расположение отопительного оборудования в салоне зависит от конструкции автобуса. Например, в стандартной модели ЛиАЗ большой вместимости размещены шесть обогревательных приборов — под сиденьями, по бортам и в полу, Да, поломки бывают, признали в транспортном предприятии, но на вопрос о причинах не ответили. «Весь подвижной состав перед выходом на маршрут проходит технический осмотр, в том числе в обязательном порядке проверяется работа отопительного оборудования. При выявлении неисправности подвижной состав снимается с линии», отметили в «Мосгортрансе». А один водитель из зеленоградского автокомбината кратко прокомментировал: «В мороз печки с работой не справляются».

Спасибо за информацию, но у вас здесь неточности

Мы ориентировались на стандарты и официальную информацию «Мосгортранса». Понятно, что не всегда жизнь проходит по инструкции — ситуации бывают разные. Если вы знаете об этом больше нас или у вас есть еще вопросы по теме, пишите — мы дополним публикацию.

Эта публикация была полезной?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 171 человек
 Реклама
Все школы Зеленограда закрыли до 30 декабря из-за эпидемии ОРВИ
С 1 января подорожает проезд на общественном транспорте. Новые тарифы
Новогодняя интерактивная ёлка в Happy Club
Новогодние предложения от партнеров Zelenograd.ru — для детей и взрослых
Впервые в Зеленограде детская одежда Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Элитный четырехэтажный дом построят в 16 микрорайоне
Как перестать себя жалеть и начать жить Зеленоградка Мария Лифшиц о борьбе с неизлечимой болезнью
Серая шейка — 2. История спасения одной зеленоградской уточки
Новогодний праздник в Центральном автомотоклубе ДОСААФ: картинг, квадроцикл, спортзал
Обсуждение
~~К Б~~
Вчера, 13:24

~~К Б~~
Вчера, 13:26
Я ехала 6 января с детьми в 400 ом поостановочный. Это был тихий ужас. Мы все промерзли до костей.
Барри
Вчера, 13:59
На зиму надо мигрировать. И на лето. И осенью грязи по колено. И весной говна собачьего по колено. И вообще Москва дурацкий город. Бесхозный.
голоса голосов
Вчера, 14:27
как все быстро забыли старые убитые жизнью Лиазы из 80-х, вот вам бы их вернуть на одну зиму и стали бы вы одеваться по погоде, не модничать, а именно одеваться !
Rescuer Kozlov
Вчера, 14:46
как все быстро забыли старые убитые жизнью Лиазы из 80-х, вот вам бы их вернуть на одну зиму и стали бы вы одеваться по погоде, не модничать, а именно одеваться !
Да вот щаз. Беря у меня денежку за проезд и впуская меня в автомус, Мосгортранс автоматически заключает со мной договор-оферту, в котором, помимо прочего, прописаны условия провоза моей тушки. Я, со своей стороны, условия договора соблюдаю, и требую того же от перевозчика.
нейман ольга
Вчера, 15:23
На мой непритязательный взгляд, дело автобуса - ехать до пункта назначения.
Не в леднике, однозначно. Но, думаю, барышни многое передергивают. Температуру сауны и нежного лета никто не обязан поддерживать. И, позвольте, если за окном минус 30, и вы вошли в салон в цегейковой шубе и штанах на вате, то очень странно будет создавать парилку даже в плюс 15 градусов. Половина утепленных для улицы застонет от удушья и начнет срывать одежды. Согласитесь, не всегда вид наскоро оголенных соотечественников приятен.

Поэтому пусть едут в тулупах в температуре чуть теплее, чем есть за окном. С учетом прошедших морозов температура в салоне + 5 градусов вполне себе нормальная.
Олег Олег
Вчера, 15:58
Ехал вечером 5-го на 400Т из Тушино. На улице 12-13 Москва, Зеленоград было под 18.
В салоне +2. Это норм?
Андрей Л*****
Вчера, 18:28
как все быстро забыли старые убитые жизнью Лиазы из 80-х, вот вам бы их вернуть на одну зиму и стали бы вы одеваться по погоде, не модничать, а именно одеваться !
ЛАЗы еще круче было в плане холода, плюс газенваген был еще тот, походу, в спешке в 1945 не разобрались и мобильную газовую камеру приняли за автобус, который со временем и воплотили в металле. Но так как делалось в СССР, то и газовая камера получилась неработоспособной.
Беря у меня денежку за проезд и впуская меня в автомус, Мосгортранс автоматически заключает со мной договор-оферту, в котором, помимо прочего, прописаны условия провоза моей тушки.
Я не буду говорить сколько миллионов стоила моя машина (а то опять подумают, что хвастаюсь), но и она сразу после запуска ни черта не греет, разве что спину, еще заодно и помассирует). Ощутимое тепло идет где-то минут через двадцать. Есть физические законы, которые не обманешь, если автобус, да еще и дизельный, выходит из парка, то прогреваться будет очень долго. Вариант - печки-автономки, но мы ж, блин, в тропиках живем, поэтому у нас из элементов уюта только кондиционеры, толку от которых зимой немного.
Rescuer Kozlov
Вчера, 21:50
Есть физические законы, которые не обманешь, если автобус, да еще и дизельный, выходит из парка, то прогреваться будет очень долго. Вариант - печки-автономки
Еще вариант - теплый гараж. Еще вариант - Заводить и прогревать автобус заранее, а не экономить соляру. Парочка судебных исков в нормальноей стране быстро решила бы вопрос.
Андрей Л*****
3 часа назад
Еще вариант - теплый гараж.
А у нас появился крытый автобусный парк? Или свой гараж предоставите?
Еще вариант - Заводить и прогревать автобус заранее, а не экономить соляру.
Встречное предложение - приходите на работу заранее, поделаете там чего-нибудь, ну что вам стоит на часок пораньше на работу приехать?
Парочка судебных исков в нормальноей стране быстро решила бы вопрос.
В нормальной стране сутяжник бы оплатил юридические расходы, при температуре ниже минус 25 все температурные стандарты отменяются, как следует из текста статьи.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама