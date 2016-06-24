С жарой понятно. А что делать, если в автобусе слишком холодно и холодный воздух дует прямо в голову?

«Слишком холодно» — понятие субъективно. В стандарте оговаривается только, что температура «в зоне головы человека» не должна отличаться от уличной больше, чем на 8 градусов. Например, если на улице +25, у головы пассажира должно быть не ниже +17.

Теория понятна, но с практикой проблемы. Во-первых, температура на табло может отличаться от температуры «в зоне головы», прямо на которую дует холодный воздух. Во-вторых, кондиционер работает в автоматическом режиме и водитель не может плавно регулировать температуру. То есть, он просто включает или выключает кондиционер.

Если салон автобуса сильно охлажден, можно попросить водителя выключить охлаждение, если другие пассажиры не будут против. Или опять-таки звонить и жаловаться, хотя понятно, что мгновенно это не поможет.