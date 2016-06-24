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Как должны работать кондиционеры в автобусах? Справка «Зеленоград.ру» 09.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Когда на улице жарко, поездка на автобусе может стать раем или адом — в зависимости от работы кондиционера. «Зеленоград.ру» попросил сотрудников «Мосгортранса» рассказать как должны работать кондиционеры в автобусах и что делать в случае поломки.

Такая наклейка должна быть на автобусе с кондиционером
Какая температура в салоне автобуса считается допустимой?

Четкой верхней и нижней планки температуры в салоне автобуса нет. Если на улице температура воздуха выше +15 °C, водитель должен включить вентиляцию — воздух дует, но не охлаждается. При температуре в салоне автобуса выше +21, водитель должен включить кондиционер в режим охлаждения.

Температуру воздуха на улице и внутри должны показывать на электронном табло в салоне автобуса. Добиться стабильной температуры в салоне сложно — потеря холодного воздуха происходит на остановках, когда открываются двери. Из-за особенностей конструкции в некоторых моделях автобусов в хвосте температура выше.

Значит, во всех автобусах есть кондиционеры?

Увы. Системой кондиционирования оборудовано только 70% автобусов зеленоградского автокомбината, хотя это и больше, чем в целом по Москве. В Зеленограде по городу курсируют в основном автобусы ЛиАЗ-5922, а их оснащать кондиционерами стали с 2011 года.

Как понять, в каком автобусе есть кондиционер?

На борту автобуса с кондиционером должна быть наклейка с изображением снежинки. Иногда такие наклейки можно увидеть только при входе в автобус. Рисунок сопровождается текстом «автобус с кондиционером». Если кондиционера нет, снежинка перечеркнута. Также в салоне может быть табличка с просьбой не открывать окна, поскольку работает кондиционер.

Что делать, если в автобусе жарко?

Если кондиционера в автобусе нет, остается только открывать окна и люки. Если кондиционер есть, но его работа не ощущается, надо подойти к водителю и сказать об этом, то есть, попросить включить кондиционер.

В некоторых автобусах ЛиАЗ сильно нагревается задняя часть, где сиденья расположены вплотную к моторному отсеку. Там невыносимо жарко даже при работающем кондиционере. Остается помянуть недобрым словом Ликинский завод и ждать, когда «Мосгортранс» откажется от этих автобусов.

Можно открывать форточки и вентиляционные люки и при работающем кондиционере, но на конечной водитель обязан их закрыть.

Мы сказали водителю включить кондиционер, а он не хочет

Ответы водителя типа: «не работает», «сломался», «мне не жарко» — повод для обращения в диспетчерскую автокомбината 8(499)735-05-96 или контакт-центр московского транспорта 8(495)539-54-54, короткий номер для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» 3210. Можно оставить обращение на портале «Московский транспорт». Туда же надо обращаться, если температура в салоне автобуса выше 21 градусов (а зимой — ниже +12).

Лучше вообще не говорить с водителем по поводу кондиционеров, отметили в «Мосготрансе», а сразу звонить в контакт-центр. Впрочем, вряд ли это поможет изменить работу кондиционера немедленно.

С жарой понятно. А что делать, если в автобусе слишком холодно и холодный воздух дует прямо в голову?

«Слишком холодно» — понятие субъективно. В стандарте оговаривается только, что температура «в зоне головы человека» не должна отличаться от уличной больше, чем на 8 градусов. Например, если на улице +25, у головы пассажира должно быть не ниже +17.

Теория понятна, но с практикой проблемы. Во-первых, температура на табло может отличаться от температуры «в зоне головы», прямо на которую дует холодный воздух. Во-вторых, кондиционер работает в автоматическом режиме и водитель не может плавно регулировать температуру. То есть, он просто включает или выключает кондиционер.

Если салон автобуса сильно охлажден, можно попросить водителя выключить охлаждение, если другие пассажиры не будут против. Или опять-таки звонить и жаловаться, хотя понятно, что мгновенно это не поможет.

А если кондиционер сломался в пути?

Исправность кондиционеров проверяется на каждом автобусе перед его выходом на линию. Поломки в пути редки, но случаются, признают в «Мосгортрансе». Если это происходит, водитель обязан доехать до конечной и поехать ремонтироваться. Особый случай — ГолАЗы на 400-х маршрутах, где окна не открываются в принципе. Здесь ориентируются по месту: если кондиционер перестал работать в начале или середине пути, водитель обязан пересадить пассажиров в следующий автобус с кондиционером. Если осталась пара километров или остановок — доедет до «Речного вокзала».

Как часто чистят кондиционеры?

По идее, состояние фильтров должны проверять перед каждым выходом на маршрут — этот осмотр входит в проверку исправности оборудования автобуса. Ремонтируют кондиционеры и климат-системы обычно весной, перед летним сезоном.

Спасибо за информацию, но у вас здесь неточности

Мы ориентировались на официальную информацию «Мосгортранса». Понятно, что не всегда жизнь проходит по инструкции — ситуации бывают разные. Если вы знаете об этом больше нас или у вас есть еще вопросы по теме, пишите — мы дополним публикацию.

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Обсуждение
Андрей Л*****
24 июня 2016
Как бы во всех современных автобусах двигатель сзади стоит и жарко и в ЛиАЗ, и в МАЗах. Причем тут конкретный завод - понять не могу.
Kill Digit
24 июня 2016
Причем тут конкретный завод - понять не могу.
Не установил теплоизоляцию и не предусмотрел прослойку воздуха между двигателем и салоном...
Торопов
24 июня 2016
Жарко сзади в ЛИАЗах? Они в львовском автобусе ЛАЗ-695 не ездили, где даже в 35-градусные морозы стёкла не замерзали)))
Андрей Л*****
24 июня 2016
Не установил теплоизоляцию и не предусмотрел прослойку воздуха между двигателем и салоном...
Если бы там не было теплоизоляции и двигатель был вплотную к перегородке, то пассажиры превращались в шашлык всего за пару остановок )
Елена Копылова
25 июня 2016
В 15-х и 5-х маршрутах почти никогда не работают. В 10 и 12-х чаще работают. Что за дискриминация жителей нового города? :) Притом, значок кондиционера есть, окна закрыты, а сам кондиционер не работает. Такая душегубка! С ностальгией вспоминаешь старые круглые "скотовозки", у которых всегда были открыты окна.
А в 400-х другая проблема. Там не кондиционеры, а маленькие проветриватели над сиденьями иногда не работают, и это в автобусе, у которого окна не открываются! И при большом скоплении народа реально нечем дышать! Температура может быть нормальной. Мне даже зимой становилось плохо от углекислого газа. Водители 400-х, пожалуйста, не забывайте включать проветриватели, т.к. народ может задохнуться.

Как бы во всех современных автобусах двигатель сзади стоит и жарко и в ЛиАЗ, и в МАЗах. Причем тут конкретный завод - понять не могу.
Зато там зимой уютно на задних сидениях.:)
Ирина Orsa
25 июня 2016
В пятницу мы с ребенком ехали в автобусе № 19 (номер ВХ 894 77, борт номер 19537).
Уже был вечер, но на улице +26. В автобусе на полную мощность работал... не кондиционер и не вентилятор, а обогреватель. Из всех щелей дул горячий воздух, окна закрыты. Можно было умереть от удушья, но народ безропотно молчал


Отредактировано: 26-06-2016, 18:56
Tol Ana
27 июня 2016
Такое впечатление что порядка в 90% автобусов оборудованных кондиционерами (со звездочками) эти самые кондиционеры не работают. То есть на маршрут выпускают неисправную технику! Это вопрос к автокомбинату. Почему? Вчера возвращался домой в аналогичной душегубке с бортовым номером 19536!!!
maria
27 июня 2016
а почему не рассмотрен вопрос со слишком сильно работающими кондиционерами? в том же 400 например дует всю дорогу прямо в голову, пока доедешь, простынешь.

очень бы хотелось чтобы обдув направлялся вверх, а не прямо на пассажира, но кажется такой возможности технически не предусмотрено. в туристических автобусах гнёзда кондиционера можно отвернуть в любую сторону, найдя рано или поздно такое положение, при котором никому из пассажиров холод мешать не будет, а в городских экспрессах почему-то полное пренебрежение комфортом оплативших поездку

ПС если гнёзда слишком дорого обойдутся производителю, можно же поставить нормальные рассекатели, тоже вариант
kh Craft
27 июня 2016
Что делать, если в автобусе жарко?
Если кондиционера в автобусе нет, остается только открывать окна и люки. Если кондиционер есть, но его работа не ощущается, надо подойти к водителю и сказать об этом, то есть, попросить включить кондиционеры или увеличить их мощность.

Очень часто наблюдаю картину, когда водитель по просьбе одних включает кондей на полную мощность, люди мерзнут. По просьбе других выключает полностью, станоится жарко. Водители не умеют пользоваться кондиционером? Везде пишут, что менять надо плавно.

Записали, будем пользоваться:
Ответы водителя типа: «не работает», «сломался», «мне не жарко» — повод для обращения в диспетчерскую автокомбината 8(499)735-05-96 или контакт-центр московского транспорта 8(495)539-54-54, короткий номер для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» 3210. Можно оставить обращение на портале «Московский транспорт». Туда же надо обращаться, если температура в салоне автобуса выше 25 градусов (а зимой — ниже +12).




А зеленоград.ру не хочет спросить у автокомбината, почему 400 автобусы перевозят людей с нарушением правил безопасности, почему автобусы еду перегруженными, или ждем первые жертвы, потом начнем тотальную проверку?
Светлана Кузнецова
27 июня 2016
Часто в автобусах работает кондиционер только в задней части автобуса. Однажды попросила водителя включить кондиционер, а он сказал: кондиционер работает, он включается автоматически. А люди потеют и, к сожалению, молчат - это вижу почти каждый день. Наверное, выключенный кондиционер помогает сэкономить топливо, а за экономию кто-то получает доп.
Андрей Л*****
27 июня 2016
А зеленоград.ру не хочет спросить у автокомбината, почему 400 автобусы перевозят людей с нарушением правил безопасности, почему автобусы еду перегруженными, или ждем первые жертвы, потом начнем тотальную проверку?
Перегруженный автобус это вообще как? Что за идиотизм? Объясняю для гуманитариев, перегрузить автобус невозможно в принципе, он рассчитан под вместимость пассажиров, больше чем на табличке на кабине водителя можно набить только если вповалку штабелями складывать, по десять тел в штабеле. Я, конечно, нечасто в 400 езжу, но такого точно не видел. Полные ходят, но это их штатная вместимость. Я понимаю самосвал перегрузить как нефиг делать, большой китайский кузов на 18 кубов, песочек с горочкой и есть 40 тонн в кузове. Но автобус-то как?
kh Craft
28 июня 2016
Перегруженный автобус это вообще как? Что за идиотизм? Объясняю для гуманитариев, перегрузить автобус невозможно в принципе, он рассчитан под вместимость пассажиров, больше чем на табличке на кабине водителя можно набить только если вповалку штабелями складывать, по десять тел в штабеле.
Это когда вместо положенных 14 человек, едет еще 25-30. Для математиков объясню: 45 мест, это примерно 11 рядов по 4 кресла, в проходе встают по 2-е, *опа к *опе, не забываем место для коляски еще 5-7, двери выхода 2-4, ну кто-нибудь 1 на голове у друг друга.

Андрей Л*****
28 июня 2016
Это когда вместо положенных 14 человек, едет еще 25-30. Для математиков объясню: 45 мест, это примерно 11 рядов по 4 кресла, в проходе встают по 2-е, *опа к *опе, не забываем место для коляски еще 5-7, двери выхода 2-4, ну кто-нибудь 1 на голове у друг друга.
Говорю ж, не разу не перегруз, автобус междугородний, под салоном еще багажные отсеки, и дополнительные люди как раз компенсируют пустые багажные. Автобус физически невозможно перегрузить (места не хватит), если людей штабелями не класть.
kh Craft
28 июня 2016
Говорю ж, не разу не перегруз, автобус междугородний, под салоном еще багажные отсеки, и дополнительные люди как раз компенсируют пустые багажные. Автобус физически невозможно перегрузить (места не хватит), если людей штабелями не класть.
Прошу прощения, я тогда поправлюсь, автобусы едут с перегруженным салоном, по нормам 14, а по факту 30. И если автобус очень резко остановится, то полетят по салонну не 1 тонна, а 2 тонны.

Кстати.
А могут ли пассажиры 400 пользоваться багажным отсеком?
Бесаме Мучо
28 июня 2016
дует всю дорогу прямо в голову
Как же достали эти. В каждом автобусе в тридцатиградусную жару найдётся, которой "холодно", в "голову дует". Вот голову надо и лечить.

Андрей Л*****
28 июня 2016
И если автобус очень резко остановится, то полетят по салонну не 1 тонна, а 2 тонны.
Я свой вес удерживаю, а больше 1g автобус при торможении не разовьет. 2 тонны дистрофиков слабосильных вряд ли в автобусе наберется. Самое больше видел как полтора центнера по салону пролетели. Ибо нефиг столько жрать, тем более женщине, а если такой вес нажрала, то хотя бы держись за что нибудь, дура. Благо успел деликатно посторониться, а то бы эти полтора центнера в меня влетели.
kh Craft
10 июля 2016
Андрей, мне кажется, вы запутались. Жрать много законом не запрещено, а возить пассажиров запрещено!
Андрей Л*****
12 июля 2016
Жрать много законом не запрещено, а возить пассажиров запрещено!
Да, некоторым полезно пешочком до Москвы и обратно пройтись, глядишь намек на фигуру появится, а то бывают не люди, а колобки.
kh Craft
12 июля 2016
Андрей, некоторые люди склонны к полноте, болезнь такая, или вы намекаете на то, что тех кто нарушает правила перевозки,, надо пешком отправить в мск и обратно, раз 10.

Если серьезно, то наш разговор напоминает "территорию смыслов" я вам про проблему с ипотекой, а вы мне про шестой айфон...
Юлия Юлия
16 июля 2016
Часто приходиться ездить на автобусах в нашем городе. Заметила, кондиционеры во многих автобусах не работают, то есть он шумит, но толку от этого мало. Можно хоть иногда, если он номинально работает, выключать его и открывать просто люки и окна в автобусе от этого хоть какая-то прохлада. Сегодня ехала с детьми в 28 автобусе, чуть не задохнулись , в прямом смысле. Набралась смелости и открыла форточку , так водитель в микрофон закричал: " Закройте форточку!!!!!" Я закрыла, другая женщина - открыла, так водитель на следующей остановке зашёл в салон автобуса и закрыл форточку, вот что с этим делать? Ну почему мы должны задыхаться? Мы же платим за проезд! А в хвостовой части автобуса, вообще, градусов 35-40 было !!!! Я не понимаю, как пожилые люди ездят, если проблемы со здоровьем. Удивление. Приглашаю совершить такую поездку руководящий состав нашей автоколонны, может тогда что-то измениться!!!
Барри
16 июля 2016
В нормальной Москве в автобусах морозильник. Прям как в Сингапуре! Сегодня прям очень здорово.
Андрей Л*****
16 июля 2016
Андрей, некоторые люди склонны к полноте, болезнь такая, или вы намекаете на то, что тех кто нарушает правила перевозки,, надо пешком отправить в мск и обратно, раз 10.
Угу, знаю я эти сказки, только в Освенциме каким то чудом среди заключенных склонных к полноте не было. Да, может быть разная скорость метаболизма, но так и есть надо соответственно.
Ирина Orsa
17 июля 2016
И снова жара, и снова в автобусах проблемы с кондиционерами, и мы, страдающие пассажиры, продолжаем статистику нарушений...
15 июля - маршрут № 19, номер ВХ 895 77, борт. номер 19539, автобус со снежинкой, т.е. оборудован кондиционером.
Время 17 час, температура в салоне + 34 (см. фото).
...А зачем мы об этом здесь пишем? Кто это читает кроме нас с вами? НИКТО!
А когда обращаешься непосредственно по адресу, получаешь формальные отписки...

Барри
17 июля 2016
температура в салоне + 34 (см. фото)
А шо люк открыть забралом вперёд религия не позволила? Или в автобусе ехали одни женщины?
Ирина Orsa
17 июля 2016
А шо люк открыть забралом вперёд религия не позволила? Или в автобусе ехали одни женщины?
Барри, неужели все такие уж дураки... кроме вас, конечно?! И при чем здесь религия? Все, естессно, было открыто - и форточки, и люки. И даже кондиционер работал... на обогрев. Да и на улице +30
Андрей Л*****
17 июля 2016
Барри, неужели все такие уж дураки... кроме вас, конечно?! И при чем здесь религия? Все, естессно, было открыто - и форточки, и люки. И даже кондиционер работал... на обогрев. Да и на улице +30
А на фото ясно видно, что люк закрыт. Вывод напрашивается сам собой. Барри умный, а вы - не очень )
Ирина Orsa
17 июля 2016
А на фото ясно видно, что люк закрыт. Вывод напрашивается сам собой. Барри умный, а вы - не очень )
Куда уж нам, дуракам... Может, один люк и закрыт, как и одна форточка. Но какой от него эффект, если на улице +30, палящее солнце, а автобус едет по городу с черепашьей скоростью?
BGS ...
18 июля 2016
14 июля пришлось проехать на 400-экспрессе. Кондиционер не работал, духота ужасная. Стало плохо, чуть дуба не дала там.
Ирина Orsa
18 июля 2016
Звучит крайне по-русски
... а у русских все по-русски, и это грустно. Лучше бы как надо, грамотно и по-человечески - тогда и мы бы не испытывали дискомфорт и страдали меньше, и жалоб было бы меньше
kh Craft
19 июля 2016
В 400Э, кондей не работал, подошел к водителю и спросил:

-У вас кондиционер не работает?
-Да.
-А почему на маршрут выехали, мосгортранс запретил эксплуатацию автобусов, водитель обязан доехать до конечной и поехать ремонтироваться.
-Руководство велело ехать. Автобусов не хватает.



Андрей Л*****
19 июля 2016
В 400Э, кондей не работал, подошел к водителю и спросил:

-У вас кондиционер не работает?
-Да.
-А почему на маршрут выехали, мосгортранс запретил эксплуатацию автобусов, водитель обязан доехать до конечной и поехать ремонтироваться.
-Руководство велело ехать. Автобусов не хватает.
Ох уж правдоискатели. На улице в жару в длинной очереди разумеется приятнее стоять, чем ехать в автобусе без кондиционера. Тепличные растения, как же раньше на ЛАЗах ездили? Там в жару был филиал ада. Но я бы на месте автокомбината действительно снял с линии все автобусы с отсутствующими/неработающими кондиционерами, чтобы народ в многометровой очереди смог спокойно писать комментарии.
kh Craft
19 июля 2016
Ох уж правдоискатели. На улице в жару в длинной очереди разумеется приятнее стоять, чем ехать в автобусе без кондиционера. Тепличные растения, как же раньше на ЛАЗах ездили? Там в жару был филиал ада.
Действительно, надо быть терпилой, начать пешком ходить до Москвы, не стоять же в очереди, вес сбросишь и жарко не так будет.

И вообще стоит забыть про прогресс, про новые технологии, "нанотехнологии" %))),инновации, зачем изобрели колесо, двигатель внутреннего сгорания, КОНДИЦИОНЕР. Придумали правила, написали законы... Почему мы тут на сайте что-то обсуждаем, а ну марш на лавочку к подъезду, на кухню...
Андрей Л*****
20 июля 2016
Действительно, надо быть терпилой, начать пешком ходить до Москвы, не стоять же в очереди, вес сбросишь и жарко не так будет.
Ну кому как, я предпочитаю плохо ехать, чем хорошо стоять. Но рад, что у нас столько бездельников, которым никуда не надо торопиться, главное чтобы автобус был с кондиционером. Ибо на машину с кондиционером они не накопили.
И вообще стоит забыть про прогресс, про новые технологии, "нанотехнологии" %))),инновации, зачем изобрели колесо, двигатель внутреннего сгорания, КОНДИЦИОНЕР.
Это не средство первой необходимости, у меня мыслей поставить его в квартиру не было. В машине да, выручает, машины у меня черные, в отличие от городских автобусов, и греются на солнце до 55-60 градусов.
kh Craft
20 июля 2016
У людей есть машины, но им создают все условия, чтобы они не могли ездить. Кто то стоит на улице 40 минут, потом 35 едет на автобусе, а другой 1:30 стоит в пробке. Одним хочется кондиционер домой, другим в машину, но если в автобусе положен кондиционер, то он должен работать, а если его не хотят чинить, то за это должны наказывать, это халатное отношение, где гарантия, что они за другим техническим состоянием следят иначе. Тут проблема в том, что регулярно нарушаю правила эксплуатации, перевозят больше людей, не работает кондиционер, не пускаю дополнительные автобусы.
Андрей Л*****
20 июля 2016
Одним хочется кондиционер домой, другим в машину, но если в автобусе положен кондиционер, то он должен работать
Если кондиционер отечественный, то он совершенно не обязательно должен работать. Скорее это исключение, если он каким то чудом, пройдя через руки отечественных левшей (угу, с одной левой рукой, растущей из задницы), все-таки работает. Автобусы, кстати, тоже отечественные. Так не требуйте много, хорошо, что едет, хоть как-то.
Илья Родин
10 января
ЛиАЗ-5922? Может быть, ЛиАЗ-5292?
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