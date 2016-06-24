Когда на улице жарко, поездка на автобусе может стать раем или адом — в зависимости от работы кондиционера. «Зеленоград.ру» попросил сотрудников «Мосгортранса» рассказать как должны работать кондиционеры в автобусах и что делать в случае поломки.
Четкой верхней и нижней планки температуры в салоне автобуса нет. Если на улице температура воздуха выше +15 °C, водитель должен включить вентиляцию — воздух дует, но не охлаждается. При температуре в салоне автобуса выше +21, водитель должен включить кондиционер в режим охлаждения.
Температуру воздуха на улице и внутри должны показывать на электронном табло в салоне автобуса. Добиться стабильной температуры в салоне сложно — потеря холодного воздуха происходит на остановках, когда открываются двери. Из-за особенностей конструкции в некоторых моделях автобусов в хвосте температура выше.
Увы. Системой кондиционирования оборудовано только 70% автобусов зеленоградского автокомбината, хотя это и больше, чем в целом по Москве. В Зеленограде по городу курсируют в основном автобусы ЛиАЗ-5922, а их оснащать кондиционерами стали с 2011 года.
На борту автобуса с кондиционером должна быть наклейка с изображением снежинки. Иногда такие наклейки можно увидеть только при входе в автобус. Рисунок сопровождается текстом «автобус с кондиционером». Если кондиционера нет, снежинка перечеркнута. Также в салоне может быть табличка с просьбой не открывать окна, поскольку работает кондиционер.
Если кондиционера в автобусе нет, остается только открывать окна и люки. Если кондиционер есть, но его работа не ощущается, надо подойти к водителю и сказать об этом, то есть, попросить включить кондиционер.
В некоторых автобусах ЛиАЗ сильно нагревается задняя часть, где сиденья расположены вплотную к моторному отсеку. Там невыносимо жарко даже при работающем кондиционере. Остается помянуть недобрым словом Ликинский завод и ждать, когда «Мосгортранс» откажется от этих автобусов.
Можно открывать форточки и вентиляционные люки и при работающем кондиционере, но на конечной водитель обязан их закрыть.
Ответы водителя типа: «не работает», «сломался», «мне не жарко» — повод для обращения в диспетчерскую автокомбината 8(499)735-05-96 или контакт-центр московского транспорта 8(495)539-54-54, короткий номер для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» 3210. Можно оставить обращение на портале «Московский транспорт». Туда же надо обращаться, если температура в салоне автобуса выше 21 градусов (а зимой — ниже +12).
Лучше вообще не говорить с водителем по поводу кондиционеров, отметили в «Мосготрансе», а сразу звонить в контакт-центр. Впрочем, вряд ли это поможет изменить работу кондиционера немедленно.
«Слишком холодно» — понятие субъективно. В стандарте оговаривается только, что температура «в зоне головы человека» не должна отличаться от уличной больше, чем на 8 градусов. Например, если на улице +25, у головы пассажира должно быть не ниже +17.
Теория понятна, но с практикой проблемы. Во-первых, температура на табло может отличаться от температуры «в зоне головы», прямо на которую дует холодный воздух. Во-вторых, кондиционер работает в автоматическом режиме и водитель не может плавно регулировать температуру. То есть, он просто включает или выключает кондиционер.
Если салон автобуса сильно охлажден, можно попросить водителя выключить охлаждение, если другие пассажиры не будут против. Или опять-таки звонить и жаловаться, хотя понятно, что мгновенно это не поможет.
Исправность кондиционеров проверяется на каждом автобусе перед его выходом на линию. Поломки в пути редки, но случаются, признают в «Мосгортрансе». Если это происходит, водитель обязан доехать до конечной и поехать ремонтироваться. Особый случай — ГолАЗы на 400-х маршрутах, где окна не открываются в принципе. Здесь ориентируются по месту: если кондиционер перестал работать в начале или середине пути, водитель обязан пересадить пассажиров в следующий автобус с кондиционером. Если осталась пара километров или остановок — доедет до «Речного вокзала».
По идее, состояние фильтров должны проверять перед каждым выходом на маршрут — этот осмотр входит в проверку исправности оборудования автобуса. Ремонтируют кондиционеры и климат-системы обычно весной, перед летним сезоном.
Мы ориентировались на официальную информацию «Мосгортранса». Понятно, что не всегда жизнь проходит по инструкции — ситуации бывают разные. Если вы знаете об этом больше нас или у вас есть еще вопросы по теме, пишите — мы дополним публикацию.
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А в 400-х другая проблема. Там не кондиционеры, а маленькие проветриватели над сиденьями иногда не работают, и это в автобусе, у которого окна не открываются! И при большом скоплении народа реально нечем дышать! Температура может быть нормальной. Мне даже зимой становилось плохо от углекислого газа. Водители 400-х, пожалуйста, не забывайте включать проветриватели, т.к. народ может задохнуться.
Уже был вечер, но на улице +26. В автобусе на полную мощность работал... не кондиционер и не вентилятор, а обогреватель. Из всех щелей дул горячий воздух, окна закрыты. Можно было умереть от удушья, но народ безропотно молчал
Отредактировано: 26-06-2016, 18:56
очень бы хотелось чтобы обдув направлялся вверх, а не прямо на пассажира, но кажется такой возможности технически не предусмотрено. в туристических автобусах гнёзда кондиционера можно отвернуть в любую сторону, найдя рано или поздно такое положение, при котором никому из пассажиров холод мешать не будет, а в городских экспрессах почему-то полное пренебрежение комфортом оплативших поездку
ПС если гнёзда слишком дорого обойдутся производителю, можно же поставить нормальные рассекатели, тоже вариант
Если кондиционера в автобусе нет, остается только открывать окна и люки. Если кондиционер есть, но его работа не ощущается, надо подойти к водителю и сказать об этом, то есть, попросить включить кондиционеры или увеличить их мощность.
Записали, будем пользоваться:
Ответы водителя типа: «не работает», «сломался», «мне не жарко» — повод для обращения в диспетчерскую автокомбината 8(499)735-05-96 или контакт-центр московского транспорта 8(495)539-54-54, короткий номер для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» 3210. Можно оставить обращение на портале «Московский транспорт». Туда же надо обращаться, если температура в салоне автобуса выше 25 градусов (а зимой — ниже +12).
А зеленоград.ру не хочет спросить у автокомбината, почему 400 автобусы перевозят людей с нарушением правил безопасности, почему автобусы еду перегруженными, или ждем первые жертвы, потом начнем тотальную проверку?
Кстати.
А могут ли пассажиры 400 пользоваться багажным отсеком?
Если серьезно, то наш разговор напоминает "территорию смыслов" я вам про проблему с ипотекой, а вы мне про шестой айфон...
15 июля - маршрут № 19, номер ВХ 895 77, борт. номер 19539, автобус со снежинкой, т.е. оборудован кондиционером.
Время 17 час, температура в салоне + 34 (см. фото).
...А зачем мы об этом здесь пишем? Кто это читает кроме нас с вами? НИКТО!
А когда обращаешься непосредственно по адресу, получаешь формальные отписки...
-У вас кондиционер не работает?
-Да.
-А почему на маршрут выехали, мосгортранс запретил эксплуатацию автобусов, водитель обязан доехать до конечной и поехать ремонтироваться.
-Руководство велело ехать. Автобусов не хватает.
-У вас кондиционер не работает?
-Да.
-А почему на маршрут выехали, мосгортранс запретил эксплуатацию автобусов, водитель обязан доехать до конечной и поехать ремонтироваться.
-Руководство велело ехать. Автобусов не хватает.
И вообще стоит забыть про прогресс, про новые технологии, "нанотехнологии" %))),инновации, зачем изобрели колесо, двигатель внутреннего сгорания, КОНДИЦИОНЕР. Придумали правила, написали законы... Почему мы тут на сайте что-то обсуждаем, а ну марш на лавочку к подъезду, на кухню...