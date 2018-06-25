В центрах социального обслуживания (ЦСО) — это корпуса 205А, 320, 826 и 2014 — есть специальные комнаты для отдыха с кондиционерами. ЦСО работают с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00. в пятницу с 9:00 до 18:45, в субботу с 9:00 до 17:00.

В поликлиниках тоже должны работать кондиционеры, а в холлах должны стоять кулеры с водой. Этого требует программа «Московский стандарт поликлиники», принятая в 2016 году. Взрослые поликлиники находятся в корпусах 225, 2042, 911, 1460 и на Каштановой аллее (бывшая 65-я, теперь поликлиническое отделение больницы), детские — в корпусах 225А, 348А, 805, 1513. Поликлиники работают в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 16:00.

Библиотеки. Взрослые библиотеки находятся в корпусах 232, 607А, 1004, 1106, 1462, детские — 261, 401, 607А, 1004, 1462. В детских в жару обязательно поставят кулеры. Кондиционер есть только в центральной детской библиотеке в корпусе 401. Но во всех остальных библиотеках не жарко — во всяком случае точно прохладнее, чем на улице. Библиотеки работают со вторника по субботу с 10:00 до 22:00 (детские до 21:00), в воскресенье с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной.

В больших торговых центрах — «Зеленопарк», «Иридиум», «Панфиловский» — тоже работают кондиционеры. Там есть, где просто посидеть и переждать жару. Торговые центры работают с 10:00 до 22:00 каждый день.

Санитарные врачи напоминают о простых правилах, позволяющих сберечь здоровье в жару. Надо надевать легкую светлую и свободную одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки, пить побольше воды, чая, морса, компота, но не газировку и тем более алкоголь. В жаркую погоду не нужно есть много калорийной пищи, жареного и копченого, мясо лучше заменить рыбой или морепродуктами. По возможности, надо сократить время поездок в транспорте. И купаться только в тех водоемах, где дежурят спасатели. Жара плохо отражается на состоянии здоровья, в первую очередь, пожилых людей и детей. хотя плохо от перегрева может стать каждому.