Проезд в электричках подорожает с 1 февраля. Цена на абонементы уж выросла 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На пять рублей — со 115 до 120 — подорожает разовая поездка в обычной электричке от Крюково до Ленинградского вокзала c 1 февраля. Подорожание проезда в «Ласточке» пока под вопросом. Уже сейчас резко увеличили цены на проездные «Ежедневно» и «Рабочего дня» — на 1,5—8 тысяч рублей.

Тариф на проезд одной железнодорожной зоны за пределами Москвы подняли на 1 рубль (с 23 до 24) московские власти. Московская зона — это участок от Ленинградского вокзала до Ховрино, дальше идут подмосковные тарифные зоны. Зеленоград (станция Крюково — 39 километров от вокзала) находится в пятой тарифной зоне: 24х5=120. Это стоимость разового билета от станции Крюково до Ленинградского вокзала на поездах 6000-й нумерации (обычные электрички) и поездах «Ласточка-комфорт», которые ездят по рейсам и ценам обычных электричек. Власти пока только известили о повышении тарифа, но не опубликовали соответствующее постановление.

С 16 декабря выросли цены на длинные проездные на 2, 3, 4, 5, 6 месяцев и год для обычных электричек. Так, для участка Крюково — Москва абонемент «Рабочего дня» на 60 дней подорожал с 3474 до 4632 рублей, «Ежедневно» на 60 поездок — с 4136 до 5155 рублей — рост составил больше 30%. На 90 дней — с 4343 до 6080 и с 5171 до 7239 рублей соответственно, рост около 40%. Новая стоимость проездных опубликована на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Подорожали пока два вида абонементов. В МТППК «Зеленоград.ру» объяснили, что в апреле на эти абонементы сделали значительную скидку — на 40-50%, — а теперь её убрали.

Что касается стоимости проезда в «Ласточках» в 2020 году — пока вопрос обсуждается. Скорее всего, о повышении (или нет) цен будет известно уже после Нового года. Перевозчик сам может устанавливать тарифы на проезд в скорых пригородных поездах, власти лишь регулируют индекс — не больше чем вдвое дороже проезда в обычной электричке. То есть, разовый билет от Крюково до Москвы не может стоить более 240 рублей.

Предыдущее подорожание проезда в электричках Ленинградского направления произошло в январе этого года. Тогда подняли цены на проезд и в обычных пригородных поездах, и в «Ласточках».

С 1 февраля 2020 года также подорожает проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД. Не поднимают цены только на безлимитные проездные.

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