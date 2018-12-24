С 1 января 2019 года разовый проезд от Зеленограда до Ленинградского вокзала в в поездах «Ласточка-экспресс» будет стоить — 190 рублей. Также подорожают абонементы, провоз багажа, детей и животных. Также дорожает разовый проезд в обычных электричках — до 115 рублей.
Проездной «ежедневно» на месяц Крюково — Москва на обычных электричках подорожает с 3316 до 3347 рублей (+0,9%), на «Ласточках» с 5500 до 5805 (+5,5%).
Проездной «рабочего дня» на месяц — на обычных электричках с 2791 до 2895 (+3,7%), на «Ласточках» с 4625 до 4880 (+5,5%). Новые цены на все разовые и абонементные билеты опубликованы на сайте МТППК.
Также поднимут цены на перевозку ручной клади: с 50 до 60 рублей на расстояние до 100 километров, со 100 до 120 — свыше 100 км. Билет на перевозку животных — с 27,5 до 28,8 рублей. Подорожают разовые льготные и детские билеты. Так, за проезд ребенка возрастом от 5 до 7 лет на участке Крюково — Москва в «Ласточке» придется заплатить 47,5 рублей (сейчас 45).
Тарифы меняются на основании постановления правительства Москвы и распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области.
Со 2 января подорожают и тарифы на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, метро. Стоимость разовых билетов не меняется, поднимут цены на тарифы «Единый», «ТАТ», льготные билеты для учащихся.
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То есть будут давать сдачи 20 копеек, 50 копеек...(ну цена 28.80 руб, 47.50 руб) У нас же изъяли из обращения 10 и 50 копеек
В общем, с новым годом дорогие товарищи!