На пять рублей — со 110 до 115 — повысится стоимость разового билета на участке Крюково — Ленинградский вокзал. Новые тарифы будут действовать с 1 января 2019 года. Будут ли повышаться цены на абонементы и проезд в «Ласточке», пока неизвестно.



Стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области — 23 рубля (было 22), сообщает портал правительства Москвы. Станция Крюково находится в пятой тарифной зоне: 23х5 = 115. Это стоимость разового билета от станции Крюково до Ленинградского вокзала на поездах 6000-й нумерации (обычные электрички) и поездах «Ласточка-комфорт», которые ездят по рейсам и стоимости обычных электричек.



Цену на проезд в скорых поездах «Ласточка» определяют не власти, а сам перевозчик (МТППК), но она не может превышать тарифы на обычные электрички больше, чем в два раза. О подорожании «Ласточек» и абонементных билетов пока не сообщается. Последнее подорожание было в июле прошлого года — тогда повысились цены и на разовые билеты в обычных электричках, и на абонементы, и на «Ласточки».



Пересмотр тарифов в течение 2019 года не планируется, обещают власти.