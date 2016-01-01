С 1 июля вырастет стоимость проезда на электричке. Zelenograd.ru выяснил в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании новые цены.
Стоимость разового проезда от Крюково до Москвы вырастет со 102,5 рублей до 110 в обычных электричках, со 170 до 180 в поездах «Ласточка».
Абонементы тоже подорожают. На «Ласточках» месячный «ежедневно» будет стоить 5500 рублей (сейчас 5200), «рабочего дня» — 4625 (4370), выходного дня — 2050 (1940). «Ежедневно» на пять дней будет стоить 1440 (1360), «на даты» на один день — 340 (сейчас 320).
Все новые цены с 1 июля смотрите в таблице («Ласточки» обозначаются в таблице как 7000-е, «ВД» — это абонементы выходного дня, «РД» — рабочего дня, «КП» — на количество поездок, «ЕЖ» — ежедневно)
Стоимость проезда в пригородных поездах московских направлений рассчитывается на основании постановления правительства Москвы №354. При межсубъектном следовании (в случае с Крюково это Москва и Московская область) стоимость проезда по одной зоны составит с 1 июля 22 рубля. Станция Крюково находится в пятой тарифной зоне: 22х5 = 110.
Ранее областной Комитет по тарифам и ценам повысил тариф проезда по одной пригородной зоне с 20,5 до 22 рублей. Одновременно подорожает проезд в электричках и на всех остальных пригородных московских направлениях.
В упомянутом постановлении допускается предельный двойной коэффициент к стоимости проезда в скорых пригородных поездах — то есть, при цене одной поездки 110 рублей в обычной электричке, «Ласточка» может стоить 220 рублей. Вдвое цены не увеличатся, поскольку в этом случае часть пассажиров просто не сможет покупать билеты, пояснили в МТ ППК.
Предыдущее подорожание проезда в электричках произошло 1 января 2016 года.
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