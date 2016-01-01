Стоимость разового проезда от Крюково до Москвы вырастет со 102,5 рублей до 110 в обычных электричках, со 170 до 180 в поездах «Ласточка».

Абонементы тоже подорожают. На «Ласточках» месячный «ежедневно» будет стоить 5500 рублей (сейчас 5200), «рабочего дня» — 4625 (4370), выходного дня — 2050 (1940). «Ежедневно» на пять дней будет стоить 1440 (1360), «на даты» на один день — 340 (сейчас 320).

Все новые цены с 1 июля смотрите в таблице («Ласточки» обозначаются в таблице как 7000-е, «ВД» — это абонементы выходного дня, «РД» — рабочего дня, «КП» — на количество поездок, «ЕЖ» — ежедневно)