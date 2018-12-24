Со 2 января подорожают самые популярные тарифы, а также льготные билеты для учащихся, маловостребованные будут упразднены, а стоимость «Единого» на одну и две поездки останется прежней и составит 55 и 110 рублей соответственно.

«Единый» на 60 поездок будет стоить 1900 рублей вместо 1765, то есть на 135 рублей больше, тогда как в 2018-м его цена выросла на 65 рублей по сравнению с предыдущим годом. При этом срок действия билета сократится в два раза — до 45 дней, «так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее», пояснили в пресс-службе Дептранса.

Безлимитный «Единый» на один день будет стоить 230 рублей вместо 218, на три дня — 438 вместо 415, на 30 суток — 2170 вместо 2075, на 90 дней — 5430 вместо 5190, на 365 дней — 19500 вместо 18900 рублей. Безлимитный проездной для трамваев, автобусов и троллейбусов и включающий не более 70 поездок на метро будет стоить 2 770 вместо 2 648 за календарный месяц.

Проезд по карте «Тройка» с тарифом «Кошелек», то есть одна поездка в метро или наземном транспорте, обойдется в 38 рублей вместо 36, по тарифу «90 минут» — 59 рублей, что на 3 рубля больше, чем в 2018 году.

Безлимитный билет «ТАТ» на 30 дней будет стоить 1140 рублей вместо 1080. Разовый «ТАТ» при покупке у водителя — 45 рублей против 40.

Льготный билет для учащихся (школьников, студентов, ординаторов и аспирантов) на календарный месяц в наземном транспорте будет стоить 260 рублей вместо 250, в метро — 395 рублей вместо 380. На три календарных месяца в наземном — 780 против прежних 750, в метро — 1185 вместо 1140 рублей.

При использовании бесконтактной системы оплаты через PayPass, PayWay, Apple pay и т. д. одна поездка обойдется в 42 рубля вместо 40.

Непопулярные билеты «Единый» на 20 и 40 поездок и 7 суток, а также билет «ТАТ» на 60 поездок Дептранс решил упразднить в 2019 году. Их можно заменить другими: билетом «Единый» на 60 поездок, билетом «Кошелек» карты «Тройка», а также билетом «ТАТ» на 30 дней.