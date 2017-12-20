Подорожает «Единый» на 60 поездок — с 1700 до 1765 рублей, безлимитный проездной на месяц — с 2000 до 2075 рублей, проезд по карте «Тройка» — с 35 до 36 рублей. Стоимость «Единого» на 1 и 2 поездки, льготных проездных для школьников и студентов не меняется.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы департамента транспорта столицы Алину Бисембаеву. Также прежней останется стоимость проезда на турникете с помощью бесконтактной системы оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и цена билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (в пределах Новой Москвы). Для школьников и студентов введут проездной на три месяца. Его стоимость в автобусах, троллейбусах и трамваях — 750 рублей, в метро — 1140 руб.
Постановление о новых тарифах пока не опубликовано. По словам Бисембаевой, в среднем тарифы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Повышение цен она объяснила подорожанием электроэнергии (на 5%), дизельного топлива (9%), бензина (7%), а также основных запчастей и строительных материалов. Кроме того, расходы увечились в связи с вводом новых станций метрополитена, развитием маршрутной сети с добавлением новых остановок и маршрутов.
Поднимать тарифы на проезд в пригородных поездах московско-тверского участка с января не планируется, сообщили Zelenograd.ru в ОАО «РЖД».
Нынешнее подорожание меньше, чем предыдущее. 1 января 2017 года на 5 рублей увеличилась цена на разовую поездку, на 150 рублей — проездной ТАТ на 60 поездок, на 70 рублей — ТАТ на 30 поездок. Стоимость поездки по карте «Тройка» изменилась с 32 по 35 рублей в метро и с 31 до 35 рублей в автобусе, трамвае, троллейбусе.
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Например, платил 2350 за 3 месяца (менее 800 руб за месяц), а в 2017 стало 3120 (1040 за месяц).
Если и в этом году будет этот низкое повышение, то есть подозрение что исчезнут остатки ТАТов на 30 дней и 60 поездок с формулировкой "не популярные" и предложат на замену единые. Тогда при малом повышении, в случае отмены ТАТ, придётся платить вместо 1040 (30 дней) и 1150 (60 поездок) рублей за единые 2075 (30 дней) и 1765 (60 поездок).
Пока отменяют только 90 минутные. В режиме 90 минут остаётся только тройка без записанных билетов при использовании более 1 поездки в течении 90 минут.
Отредактировано: 20-12-2017, 15:05