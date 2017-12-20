Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы департамента транспорта столицы Алину Бисембаеву. Также прежней останется стоимость проезда на турникете с помощью бесконтактной системы оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и цена билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (в пределах Новой Москвы). Для школьников и студентов введут проездной на три месяца. Его стоимость в автобусах, троллейбусах и трамваях — 750 рублей, в метро — 1140 руб.

Постановление о новых тарифах пока не опубликовано. По словам Бисембаевой, в среднем тарифы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Повышение цен она объяснила подорожанием электроэнергии (на 5%), дизельного топлива (9%), бензина (7%), а также основных запчастей и строительных материалов. Кроме того, расходы увечились в связи с вводом новых станций метрополитена, развитием маршрутной сети с добавлением новых остановок и маршрутов.

Поднимать тарифы на проезд в пригородных поездах московско-тверского участка с января не планируется, сообщили Zelenograd.ru в ОАО «РЖД».

Нынешнее подорожание меньше, чем предыдущее. 1 января 2017 года на 5 рублей увеличилась цена на разовую поездку, на 150 рублей — проездной ТАТ на 60 поездок, на 70 рублей — ТАТ на 30 поездок. Стоимость поездки по карте «Тройка» изменилась с 32 по 35 рублей в метро и с 31 до 35 рублей в автобусе, трамвае, троллейбусе.