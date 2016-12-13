Единые безлимитные билеты с 1 января не подорожают, сообщает портал правительства Москвы. Увеличится стоимость одной поездки по карте «Тройка» — с 32 по 35 в метро и с 31 до 35 в автобусе, трамвае, троллейбусе.

Тариф «90 минут» (проезд с пересадками) подорожает с 49 до 54 рублей. Из билетного меню исключают проездные ТАТ, не пользующиеся спросом по данным департамента транспорта, — на 90 и 365 дней, на одну поездку между зонами, А и Б и пригородный. Стоимость ТАТ на 60 поездок увеличится с 1000 до 1150 рублей, на 30 дней — с 970 до 1040 рублей.

На 10 рублей — с 50 до 40 — снижается стоимость одной поездки для пассажиров, оплачивающих проезд при проходе через турникет банковскими картами с технологиями PayPass/PayWave или телефонами с поддержкой NFC-соединения и Apple Pay.



Стоимость проезда с 1 января 2017 года (постановление правительства Москвы)

«Из-за увеличения тарифов естественных монополий, роста электроэнергии, стоимости топлива, затрат на приобретение новых комплектующих, стоимости подвижного состава расходы основных городских транспортных предприятий выросли, — пояснила рост цен замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева. —. Перевозчики просили нас повысить тарифы на 15,5 процента. Правительство Москвы окажет предприятиям финансовую поддержку в 2017 году — на это в бюджете на следующий год заложены субсидии в размере 90 миллиардов рублей — и сдержит рост тарифов».



Столичные власти по-прежнему продолжают продвигать «Тройку» как лучший способ оплаты проезда в общественном транспорте. По карте совершается более 55 процентов проходов в столичном метро и более 65 процентов — в наземном городском транспорте, сообщает Дептранс.