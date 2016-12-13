Разовая поездка в наземном транспорте, метро и МЦК будет стоить 55 рублей (сейчас 50). На 150 рублей подорожает проездной ТАТ на 60 поездок, проездных на 90 и 365 дней не будет, а за оплату банковскими картами дадут скидку.
Единые безлимитные билеты с 1 января не подорожают, сообщает портал правительства Москвы. Увеличится стоимость одной поездки по карте «Тройка» — с 32 по 35 в метро и с 31 до 35 в автобусе, трамвае, троллейбусе.
Тариф «90 минут» (проезд с пересадками) подорожает с 49 до 54 рублей. Из билетного меню исключают проездные ТАТ, не пользующиеся спросом по данным департамента транспорта, — на 90 и 365 дней, на одну поездку между зонами, А и Б и пригородный. Стоимость ТАТ на 60 поездок увеличится с 1000 до 1150 рублей, на 30 дней — с 970 до 1040 рублей.
На 10 рублей — с 50 до 40 — снижается стоимость одной поездки для пассажиров, оплачивающих проезд при проходе через турникет банковскими картами с технологиями PayPass/PayWave или телефонами с поддержкой NFC-соединения и Apple Pay.
Стоимость проезда с 1 января 2017 года (постановление правительства Москвы)
«Из-за увеличения тарифов естественных монополий, роста электроэнергии, стоимости топлива, затрат на приобретение новых комплектующих, стоимости подвижного состава расходы основных городских транспортных предприятий выросли, — пояснила рост цен замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева. —. Перевозчики просили нас повысить тарифы на 15,5 процента. Правительство Москвы окажет предприятиям финансовую поддержку в 2017 году — на это в бюджете на следующий год заложены субсидии в размере 90 миллиардов рублей — и сдержит рост тарифов».
Столичные власти по-прежнему продолжают продвигать «Тройку» как лучший способ оплаты проезда в общественном транспорте. По карте совершается более 55 процентов проходов в столичном метро и более 65 процентов — в наземном городском транспорте, сообщает Дептранс.
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А автобусы когда-нибудь будут приходить вовремя и ходить по расписанию?
Отдельный разговор про оплату "безналом", как это тут называется (то бишь напрямую банковской картой/Samsung Pay/Apple Pay...) Только в нашей отшибленной на всю башку стране маразмов и маразматиков такая услуга может стоить ДОРОЖЕ. Меня дико веселило, может быть вы помните те времена, когда в магазинах за оплату банковской картой снимали проценты! Проценты за безнал, да-да! Ты им помог, ты сразу послал набор байтов напрямую на расчётный счёт юрлица, на котором сразу увеличилась циферка, юрлицу теперь не надо возиться с налом, тратиться на инкассацию, а ты ещё заплатишь за это комиссию со своей покупки! Ну красота! Так же и тут. Ты не обратился ни к одному живому человеку, ни к кассиру в будке, ни к водителю, не закидывал никакие виртуальные деньги на транспортные карты, даже не коснулся всей этой обилечивающей системы, ты просто зашёл и прислонил карту/девайс к валидатору. Самый умный что ли? - плати дороже всех, чё развыделывался, хипстор! Вышел из автобуса и зашёл нормально, как все, с бумажным билетом, произведённым доблестными конаковцами в третьем цехе Микрона и проданным пламенной менделеевкой, сидящей в будке с канцелярией. Вооот, теперь все при деле. И проезд теперь, само собой, становится дешевле.
Что значит "почему"?
А чем занимается ФАС ???
Это если я изредка езжу на 400 в Москву, я теперь не смогу купить разовый билет что ли? А какой тогда билет я должен покупать, по мнению мосгортранса?
Я как-то прямо затрудняюсь описать эту ситуацию, не используя обсценные оценочные суждения. Надеюсь, что я просто что-то неправильно понял. Поясните, пожалуйста, кто может.
А еще забавно смотреть, как постепенно уничтожили почти все билеты ТАТ. А поездка по карте "тройка" в автобусах - сюрприз! - стала стоить столько же, сколько и в метро. Понятно, что мосгортансу это со всех сторон приятно и удобно. Так держать, мосгортранс! Или вот еще из удобного и приятного - на карту "тройка" до сих пор нельзя записать "проездной" удаленно, только через кассу метро или некоторые киоски мосгортранса. Пополнить деньгами ту же карту - можно (с некоторым геморроем, но можно), а проездной - нельзя. Поездка по карте, правда, будет стоить раза в полтора дороже, чем по проездному, но это мелочи. Зато удобно.
Как рац предложение ставить везде метки, полагаю лоббируется в процессе :)
Неплохо ты им статистику подпортил со своими 9 еврами! :))
Путь к средствам оплаты тяжел и тернист в нашей стране. Казалось бы бери чипованную пластиковую карточку и поезжай - ан нет - у РЖД своя - потом наземные турникеты считывать не готовы, потом карты же плодить надо (прибыль (прим-эффективный менеджмент)) - затем вроде соединили наземный и РЖД, затем Стрелки с Тройками (Стройки - предлагаю назвать) - которых правда в продаже не было несмотря на рекламу. В итоге надо обладать неординарным умом, чтобы допетрить, что на рынке будет востребован универсальный носитель, оптимальный для перемещения ВЕЗДЕ - упоминавшаяся банковская карта (банкам выгодно эмитировать) подойдет. Перевести магазины на универсальный учет скидок (не таскать 50 скидочных карт) - добавить - и я думаю спрос еще вырастет. Но это надо думать, маркетинг подкручивать - да и карт меньше продаваться станет - лучше тупо повысить всем стоимость на 10 прц и голову не забивать и продолжать делать многочисленный хлам - а скоро и в виде брелоков.
Прыщавый дятел, изготовивший не рабочее приложение для мобильных по оплате пригородного проезда, через телефоны с функцией начала 2000 - гори в аду!
Что касается зарплат, то не так много они на руки получают, по большей части. 1200-1500 евро считается неплохой массовой зарплатой в Бельгии, или, допустим, в Германии. Аналогичную сумму в рублях совсем недавно получали московские дворники (54000 рублей, согласно официальным заявлениям послелужковского руковводства Москвой).
Ну, и чтобы два раза не вставать, про брелки. В городе Антверпене напротив гостиницы, где я останавливался, в магазе народ шустро расплачивался с помощью штуки, которая у нас называется "таблетка для домофона". Я спросил ребят на заводе, что это за фигня, а они мне так и сказали - ключик от подъезда. И он же - идентификатор для получения еды в магазе по продуктовым талонам для локальных нищебродов. Напоминаю, город называется Антверпен. 75 (семьдесят пять) процентов мировой огранки брильянтов производится там, всего на 500 метров ближе к вокзалу. В магаз ходят всем заметные пейсатые персонажи и расплачиваются кнопкой от домофона, как получающие продуктовую помощь ввиду своего плохого материального положения :-)))
Что за чудесная сказка?
И главное, наукообразно, правдоподобно, со ссылками на проценты и погонные метры ;)
Да будет Вам известно, никогда Бельгия не производила 75 (семьдесят пять) процентов огранки бриллиантов. Такое могли сболтнуть для красного словца гиды на ювелирной фабрике, куда водят толпы туристов из России и Украины. Так-то весь мир не сомневается, что 75 или даже 90% ограненных алмазов идут из Индии. Это классика.
И, собственно, за каким лешим местным жителям отовариваться в проходном магазе, где толкутся автобусные туристы?
Наверное, Вы видели вокзальных мошенников, нацепивших пейсы, и шуллерски манипулирующих с домофонной таблеткой :)
Ну как можно было по этой фразе сделать такой вывод: "Только в нашей отшибленной на всю башку стране маразмов и маразматиков такая услуга может стоить ДОРОЖЕ"?
Вы за это платите, как .. инвесторы.
Но где-же та ваша доля акций или паев в новой, построенной на ваши деньги инфраструктуре?
Покупка билета по повышенным тарифам целевым образом на развитие транспортной инфраструктуры.. называется билет бизнес-класса. И каждый ваш рубль по-сути именной.
Если вы инвесторы строительства метро. Вам потом либо долю в прибыли должны дать, либо безплатный проезд вообще, по истечении времени.
Если вы на-дурика стерпите повышение тарифов, на ваши деньги построят метро, и вам же поднимут налоги, так как кадастровая стоимость квартир у метро станет вдруг выше.
Вы себе оплачиваете новые налоги с вас же.
"Если вы платите, система будет повышать платежи"
Вы должны наоборот - взять деньги из системы, и тогда система не будет вам повышать платежи.
Ну не знаю, может сумбурно обьяснил.
- Когда нам будет платить Мосгортранс, который купил автобусы за наши деньги?
- Когда нам будет платить электричка Ласточка, которую мы оплатили билетами?
Стоимость проезда повышается без каких-либо обязательств. Прикрывается повышение словами про уровень инфляции и другим подобным бредом. Деньги на строительство дорог берутся из других статей. Деньги на новые автобусы точно так же берутся из других статей. В предельном случае и стоимость проезда можно финансировать из бюджета простой печатью денег, ведь при оказании услуги перевозки создается новая стоимость. Почему под акционирование Роснефти напечатали бабло, а под проезд на ОТ - нет? Для экономики это вещи одного порядка.
Ваш рубль на покупку билета не улетает в космос, а некая часть его капитализируется, превращается в активы.
Это и ваши активы, и все.
А вы можете, задавая ложные вопросы, прийти к тому, что платите регулярно за пассивы.
Все эти уже построенные дороги, мосты, автобусы вас же и разорят, потом. То есть вы были бы богаче, если бы не строили ни дороги, ни мосты и пр. условно.
С вас возьмут деньги на строительство метро поближе к вам, а потом повысят вам и билеты, и налоги за хорошее место близкое к метро, вместо того чтобы дать вам безплатный проезд в метро, как инвестору строительства метро, и освобождение от налога на имущество, так как именно вы и увеличили стоимость города.
Фирмы разные, балансы разные. То, что мы отдаем за проезд, растаскивают сидящие в кормушке управлятели общественным транспортом по своим офшорным карманам. По этой простой причине на расширенное воспроизводство сферы ОТ сама эта сфера не зарабатывает. В результате - тащит бабло, полученное от распродажи минеральных ресурсов. Нашими налогами тут и не пахнет.
Лично я бы с удовольствием ездил по билетам бизнес-класса любой стоимости. Наездил в Мосгортрансе или метрополитене 15000 и все - дальше все поездки безплатные. А за дивиденты может туда и поболее залил средств. Видели как сейчас акции растут? Всякие ДоуДжонсы и пр.
Требую именных билетов, как в СССР, чтобы накапливалась моя сумма дивидентов.