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С 1 января подорожал проезд в общественном транспорте. Новые тарифы 01.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Разовая поездка в наземном транспорте, метро и МЦК будет стоить 55 рублей (сейчас 50). На 150 рублей подорожает проездной ТАТ на 60 поездок, проездных на 90 и 365 дней не будет, а за оплату банковскими картами дадут скидку.

Тарифы на общественный транспорт в 2017 году (увеличить)
Источник: Департамент транспорта Москвы

Единые безлимитные билеты с 1 января не подорожают, сообщает портал правительства Москвы. Увеличится стоимость одной поездки по карте «Тройка» — с 32 по 35 в метро и с 31 до 35 в автобусе, трамвае, троллейбусе.

Тариф «90 минут» (проезд с пересадками) подорожает с 49 до 54 рублей. Из билетного меню исключают проездные ТАТ, не пользующиеся спросом по данным департамента транспорта, — на 90 и 365 дней, на одну поездку между зонами, А и Б и пригородный. Стоимость ТАТ на 60 поездок увеличится с 1000 до 1150 рублей, на 30 дней — с 970 до 1040 рублей.

На 10 рублей — с 50 до 40 — снижается стоимость одной поездки для пассажиров, оплачивающих проезд при проходе через турникет банковскими картами с технологиями PayPass/PayWave или телефонами с поддержкой NFC-соединения и Apple Pay.

Стоимость проезда с 1 января 2017 года (постановление правительства Москвы)

«Из-за увеличения тарифов естественных монополий, роста электроэнергии, стоимости топлива, затрат на приобретение новых комплектующих, стоимости подвижного состава расходы основных городских транспортных предприятий выросли, — пояснила рост цен замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева. —. Перевозчики просили нас повысить тарифы на 15,5 процента. Правительство Москвы окажет предприятиям финансовую поддержку в 2017 году — на это в бюджете на следующий год заложены субсидии в размере 90 миллиардов рублей — и сдержит рост тарифов».

Столичные власти по-прежнему продолжают продвигать «Тройку» как лучший способ оплаты проезда в общественном транспорте. По карте совершается более 55 процентов проходов в столичном метро и более 65 процентов — в наземном городском транспорте, сообщает Дептранс.

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Обсуждение
Kill Digit
13 декабря 2016
Н=да заявленные 7,5% подорожания для любителей длинных ТАТ проездных превратятся в 24% повышение, ведь сейчас 833 руб при оплате 90 дней за 2500, а будет 1040 каждый месяц без возможности оплатить несколько месяцев сразу.
Галина Иодловская
13 декабря 2016
А ездить продолжим на тех же старых автобусах, с неработающими печками во время сильных морозов, подпрыгивающих на каждых 10 метрах из-за неработающих рессор, в вонючих из-за того, что их моют водой из каких-то сточных канав, воняющих еще и паленой резиной так, что аж в горле першить начинает и т.д. И таких автобусов в Зеленограде полным-полно.
Rescuer Kozlov
13 декабря 2016
А зарплаты бюджетникам поднимут?
А автобусы когда-нибудь будут приходить вовремя и ходить по расписанию?
Барри
13 декабря 2016
В прошлый раз цены округляли, чтобы расчёты сделать быстрее и проще. Прошёл год. Водиле сделали цену 55 рублей. Логика, бессердечная ты сука! Объёмные женщины, не спеша лезущие за кошельком только предварительно загородив весь вход в автобус, так же снова на палубе.

Отдельный разговор про оплату "безналом", как это тут называется (то бишь напрямую банковской картой/Samsung Pay/Apple Pay...) Только в нашей отшибленной на всю башку стране маразмов и маразматиков такая услуга может стоить ДОРОЖЕ. Меня дико веселило, может быть вы помните те времена, когда в магазинах за оплату банковской картой снимали проценты! Проценты за безнал, да-да! Ты им помог, ты сразу послал набор байтов напрямую на расчётный счёт юрлица, на котором сразу увеличилась циферка, юрлицу теперь не надо возиться с налом, тратиться на инкассацию, а ты ещё заплатишь за это комиссию со своей покупки! Ну красота! Так же и тут. Ты не обратился ни к одному живому человеку, ни к кассиру в будке, ни к водителю, не закидывал никакие виртуальные деньги на транспортные карты, даже не коснулся всей этой обилечивающей системы, ты просто зашёл и прислонил карту/девайс к валидатору. Самый умный что ли? - плати дороже всех, чё развыделывался, хипстор! Вышел из автобуса и зашёл нормально, как все, с бумажным билетом, произведённым доблестными конаковцами в третьем цехе Микрона и проданным пламенной менделеевкой, сидящей в будке с канцелярией. Вооот, теперь все при деле. И проезд теперь, само собой, становится дешевле.

Что значит "почему"?
Человек с Земли
14 декабря 2016
///Из-за увеличения тарифов естественных монополий,///
А чем занимается ФАС ???
Андрей М
14 декабря 2016
> Из билетного меню исключают проездные ТАТ ... на одну поездку между зонами, А и Б и пригородный.

Это если я изредка езжу на 400 в Москву, я теперь не смогу купить разовый билет что ли? А какой тогда билет я должен покупать, по мнению мосгортранса?

Я как-то прямо затрудняюсь описать эту ситуацию, не используя обсценные оценочные суждения. Надеюсь, что я просто что-то неправильно понял. Поясните, пожалуйста, кто может.


А еще забавно смотреть, как постепенно уничтожили почти все билеты ТАТ. А поездка по карте "тройка" в автобусах - сюрприз! - стала стоить столько же, сколько и в метро. Понятно, что мосгортансу это со всех сторон приятно и удобно. Так держать, мосгортранс! Или вот еще из удобного и приятного - на карту "тройка" до сих пор нельзя записать "проездной" удаленно, только через кассу метро или некоторые киоски мосгортранса. Пополнить деньгами ту же карту - можно (с некоторым геморроем, но можно), а проездной - нельзя. Поездка по карте, правда, будет стоить раза в полтора дороже, чем по проездному, но это мелочи. Зато удобно.
Антон Рrrrr
14 декабря 2016
плати дороже всех, чё развыделывался, хипстор
Справедливости ради, могу сказать, что в этом годе в Германии покупал фигню в магазе для строителей. Ну, фигня и фигня, 9 евро стоила. Кусачки такие маленькие. Захотел расплатиться картой, так продаван сказал, что зря я так хочу сделать. Потому что при покупке до 20 евро по карточке он с меня снимет комиссию порядка 3 евро. Такая вот суровая немецкая карточная реальность.
Андрей Иванов
14 декабря 2016
Не понял что так Барри возмущается, ведь оплата по безналу, делает поездку наоборот дешевле на 10 руб. Или я что то не правильно читаю?
нейман ольга
14 декабря 2016
ой, так продаван сказал, что зря я так хочу сделать. Потому что при покупке до 20 евро по карточке он с меня снимет комиссию порядка 3 евро. Такая вот суровая немецкая карточная реальность.
Развод для лохов в левых придорожных магазинчиках. И чаще такой трюк все же проворачивают не в Германии, а на трассе в Польше.
Alexey Evstifeev
14 декабря 2016
Предположение - для Микрона чипы NXP стали недоступны или условно доступны (Пускай прокоММендирует Дианов). Чипы собственные в себестоимости в 3 раза дороже (тоже пусть прокоММендирует). Также условно доступные материалы и химия. Как результат подорожание. Кстати вся эта п...здобратия из Конаково, Менделеево, Зеленограда и т.д. трудоустроена :)
Как рац предложение ставить везде метки, полагаю лоббируется в процессе :)
Барри
14 декабря 2016
оплата по безналу, делает поездку наоборот дешевле на 10 руб
Относительно чего?
Антон Рrrrr
14 декабря 2016
Развод для лохов
В этом магазинчике средний чек в районе 70000 (семидесяти тысяч) евро.
Андрей М
14 декабря 2016
> В этом магазинчике средний чек в районе 70000 (семидесяти тысяч) евро.

Неплохо ты им статистику подпортил со своими 9 еврами! :))
Юрий Трошкинев
14 декабря 2016
Повышение тарифов на проезд и ЖКХ стало доброй традицией нашей жизни. Никто не задается вопросом обоснованности данной процедуры. Просто у кого то вырастают стандарты жизни и остальное население должно их обслуживать. Не прошу снижения тарифов, хотя оно актуально, но снимать последние штаны с людей, которые и без того живут в натяжку считаю недопустимым.
Барри
14 декабря 2016
Это сложный вопрос. Люди, которые живут в-натяжку, вроде как в принципе не нужны. Это балласт. Здесь цимес в том, чья это проблема, государства или людей, которые живут в-натяжку?
Max Petrov
14 декабря 2016
Ты им помог, ты сразу послал набор байтов напрямую на расчётный счёт юрлица, на котором сразу увеличилась циферка, юрлицу теперь не надо возиться с налом, тратиться на инкассацию, а ты ещё заплатишь за это комиссию со своей покупки! Ну красота!
Барри не забывай про особенности национального бизнеса - ибо твоя покупка за нал удаляется в отчетности магазина, ровно в тот момент, когда ты выходишь за двери магазина - соответственно нет прибыли и нет налогов. А безнал - его уже не удалить - он по выписке прошел. По этой же причине многие интернет-магазины работают только за нал.
Справедливости ради, могу сказать, что в этом годе в Германии
Антон, ничего личного, но какая нам до них печаль??? Это не наши проблемы. У нас расчеты по пластику в большинстве своем бесплатны (обслуживание- не в счет). Немного задолбало упоминание заграниц в контексте - смотрите как у них там - без упоминания - а смотрите сколько они получают!))))

Путь к средствам оплаты тяжел и тернист в нашей стране. Казалось бы бери чипованную пластиковую карточку и поезжай - ан нет - у РЖД своя - потом наземные турникеты считывать не готовы, потом карты же плодить надо (прибыль (прим-эффективный менеджмент)) - затем вроде соединили наземный и РЖД, затем Стрелки с Тройками (Стройки - предлагаю назвать) - которых правда в продаже не было несмотря на рекламу. В итоге надо обладать неординарным умом, чтобы допетрить, что на рынке будет востребован универсальный носитель, оптимальный для перемещения ВЕЗДЕ - упоминавшаяся банковская карта (банкам выгодно эмитировать) подойдет. Перевести магазины на универсальный учет скидок (не таскать 50 скидочных карт) - добавить - и я думаю спрос еще вырастет. Но это надо думать, маркетинг подкручивать - да и карт меньше продаваться станет - лучше тупо повысить всем стоимость на 10 прц и голову не забивать и продолжать делать многочисленный хлам - а скоро и в виде брелоков.

Прыщавый дятел, изготовивший не рабочее приложение для мобильных по оплате пригородного проезда, через телефоны с функцией начала 2000 - гори в аду!
Антон Рrrrr
14 декабря 2016
у кого то вырастают стандарты жизни и остальное
Самое смешное заключается в том, что стандарты жизни не растут ни у кого, кто как-то потребляет услуги нашего жкх, транспорта или здравоохранения. Рост всех этих тарифов не спасает доходы производителей услуг и не приводит к повышению качества их предоставления. Повышение стоимости услуги не приводит к росту объёмов предоставления этой услуги. Не создаётся новая стоимость за счёт притока новых денег. То есть, повышение тарифов приводит к банальному надуванию экономики воздухом, что по-научному называется "инфляция". То есть, продал мне производитель электричества киловатт не за 2 рубля, а за 4. Но я ему хлеб, испечённый на этом киловатте, продам не за 2 рубля, а за те же 4 - мне же надо скомпенсировать рост моих затрат на приобретение его киловатта, да? Кто из нас стал богаче?
Антон Рrrrr
14 декабря 2016
не снимали комиссию при оплатой БК. И вообще нигде.
Комиссию система берёт всегда. Просто теперь я, в отличие от тебя, знаю безопасные пределы :-)))
Антон Рrrrr
14 декабря 2016
задолбало упоминание заграниц в контексте - смотрите как у них там - без упоминания
Как справедливо учил дедушка Панайоти, для опровержения утверждения необходимо и достаточно привести контрпример, что я и сделал в случае припоминания Барри "только нашей ушибленной на голову страны".
Что касается зарплат, то не так много они на руки получают, по большей части. 1200-1500 евро считается неплохой массовой зарплатой в Бельгии, или, допустим, в Германии. Аналогичную сумму в рублях совсем недавно получали московские дворники (54000 рублей, согласно официальным заявлениям послелужковского руковводства Москвой).
Ну, и чтобы два раза не вставать, про брелки. В городе Антверпене напротив гостиницы, где я останавливался, в магазе народ шустро расплачивался с помощью штуки, которая у нас называется "таблетка для домофона". Я спросил ребят на заводе, что это за фигня, а они мне так и сказали - ключик от подъезда. И он же - идентификатор для получения еды в магазе по продуктовым талонам для локальных нищебродов. Напоминаю, город называется Антверпен. 75 (семьдесят пять) процентов мировой огранки брильянтов производится там, всего на 500 метров ближе к вокзалу. В магаз ходят всем заметные пейсатые персонажи и расплачиваются кнопкой от домофона, как получающие продуктовую помощь ввиду своего плохого материального положения :-)))
нейман ольга
14 декабря 2016
продуктовым талонам для локальных нищебродов. Напоминаю, город называется Антверпен. 75 (семьдесят пять) процентов мировой огранки брильянтов производится там, всего на 500 метров ближе к вокзалу. В магаз ходят всем заметные пейсатые персонажи и расплачиваются кнопкой от домофона, как получающие продуктовую помощь ввиду своего плохого материального положения :-)))
:-))) Что это было, Антон??
Что за чудесная сказка?

И главное, наукообразно, правдоподобно, со ссылками на проценты и погонные метры ;)
Да будет Вам известно, никогда Бельгия не производила 75 (семьдесят пять) процентов огранки бриллиантов. Такое могли сболтнуть для красного словца гиды на ювелирной фабрике, куда водят толпы туристов из России и Украины. Так-то весь мир не сомневается, что 75 или даже 90% ограненных алмазов идут из Индии. Это классика.
И, собственно, за каким лешим местным жителям отовариваться в проходном магазе, где толкутся автобусные туристы?

Наверное, Вы видели вокзальных мошенников, нацепивших пейсы, и шуллерски манипулирующих с домофонной таблеткой :)
Все видел
15 декабря 2016
И вот опять по просьбам народа поднимаем цены на проезд, ЖКХ. Наверно стали все хорошо жить, увеличилась зарплата у народа, студенты стали богаче, безработицы нет совсем, полно работы в Зеленограде и области. Да сколько можно терпеть эксперименты над собой? Ликсутова пора на кол!!! Как самого богатого чиновника мэрии. Сначала всех на общественный транспорт пересадил, потом залез в кошельки народа по самое нехочу... Пора призвать чинуш к ответу. Сытый голодного никогда не разумел!
Антон Рrrrr
15 декабря 2016
где толкутся автобусные туристы?
Бггг... С 1999 года я весьма плотно работаю на бельгийскую компанию AGFA Gevaert NV, а в город Антверпен приезжаю по служебной необходимости :-))) Так что гиды мне там без надобности :-))) Ошиваюсь я там, в основном, на химзаводе в Мортселе, это такое предместье Антверпа, типа Химок при Москве, и болтаю с тамошним народом за жисть. И, да, в еврейском квартале - самые дешевые гостиницы, которые АГФА для меня, как раз, и бронирует. А дешевые они, как раз, потому, что далеки от туристических троп :-)))
Торопов
15 декабря 2016
Про электрички что-то ни слова... 35 Москва и 23.5 зона?...
Anton Tonic
20 декабря 2016
"На 10 рублей — с 50 до 40 — снижается стоимость одной поездки для пассажиров, оплачивающих проезд при проходе через турникет банковскими картами с технологиями PayPass/PayWave или телефонами с поддержкой NFC-соединения и Apple Pay."
Ну как можно было по этой фразе сделать такой вывод: "Только в нашей отшибленной на всю башку стране маразмов и маразматиков такая услуга может стоить ДОРОЖЕ"?
Max Petrov
20 декабря 2016
Ну как можно было по этой фразе сделать такой вывод:
Поздравляю - Вы целевая аудитория рекламы Мосгортранса!)))) Где написано что выводы по этой фразе??)))) Тройка 35 али пей 40 - повышайте финансовую грамотность!)))
Торопов
20 декабря 2016
"На 10 рублей — с 50 до 40 — снижается стоимость одной поездки для пассажиров, оплачивающих проезд при проходе через турникет банковскими картами с технологиями PayPass/PayWave или телефонами с поддержкой NFC-соединения и Apple Pay."
Да могли бы и не снижать, поскольку многим нравится технический прогресс просто как таковой. Типа в ногу со временем, а то вдруг как на лоха посмотрят. А удобно ли это реально - вопрос третьестепенный, главное же "выделиться из толпы", ну и рассказывать всем, про то как пользовался, как оно глючит, как общался со службой поддержки, сколько время на это потратил...
Dmitri2A ...
20 декабря 2016
Смотрите. Вам повышают проезд, потому что нужно покупать новые автобусы, строить новые станции метро, прокладывать новую железную дорогу.

Вы за это платите, как .. инвесторы.

Но где-же та ваша доля акций или паев в новой, построенной на ваши деньги инфраструктуре?

Покупка билета по повышенным тарифам целевым образом на развитие транспортной инфраструктуры.. называется билет бизнес-класса. И каждый ваш рубль по-сути именной.

Если вы инвесторы строительства метро. Вам потом либо долю в прибыли должны дать, либо безплатный проезд вообще, по истечении времени.

Если вы на-дурика стерпите повышение тарифов, на ваши деньги построят метро, и вам же поднимут налоги, так как кадастровая стоимость квартир у метро станет вдруг выше.

Вы себе оплачиваете новые налоги с вас же.
"Если вы платите, система будет повышать платежи"

Вы должны наоборот - взять деньги из системы, и тогда система не будет вам повышать платежи.

Ну не знаю, может сумбурно обьяснил.
- Когда нам будет платить Мосгортранс, который купил автобусы за наши деньги?
- Когда нам будет платить электричка Ласточка, которую мы оплатили билетами?
Антон Рrrrr
21 декабря 2016
Вам повышают проезд, потому что нужно покупать новые автобусы
Нет.
Стоимость проезда повышается без каких-либо обязательств. Прикрывается повышение словами про уровень инфляции и другим подобным бредом. Деньги на строительство дорог берутся из других статей. Деньги на новые автобусы точно так же берутся из других статей. В предельном случае и стоимость проезда можно финансировать из бюджета простой печатью денег, ведь при оказании услуги перевозки создается новая стоимость. Почему под акционирование Роснефти напечатали бабло, а под проезд на ОТ - нет? Для экономики это вещи одного порядка.
Dmitri2A ...
21 декабря 2016
Почему под акционирование Роснефти напечатали бабло, а под проезд на ОТ - нет?
Ложный вопрос, заводящий в тупик.

Ваш рубль на покупку билета не улетает в космос, а некая часть его капитализируется, превращается в активы.

Это и ваши активы, и все.

А вы можете, задавая ложные вопросы, прийти к тому, что платите регулярно за пассивы.
Все эти уже построенные дороги, мосты, автобусы вас же и разорят, потом. То есть вы были бы богаче, если бы не строили ни дороги, ни мосты и пр. условно.

С вас возьмут деньги на строительство метро поближе к вам, а потом повысят вам и билеты, и налоги за хорошее место близкое к метро, вместо того чтобы дать вам безплатный проезд в метро, как инвестору строительства метро, и освобождение от налога на имущество, так как именно вы и увеличили стоимость города.
Max Petrov
21 декабря 2016
Вы за это платите, как .. инвесторы.
Сходил в парикмахерскую - стал инвестором цирюльни???)) Всего навсего оплата услуги. Не нравится - досвидос.
Если вы на-дурика стерпите повышение тарифов, на ваши деньги построят метро, и вам же поднимут налоги, так как кадастровая стоимость квартир у метро станет вдруг выше.
Какие есть предложения не стерпеть? Как это реализовать? Отказаться от услуг? Сменить работу? Стать свободным фрилансером???) Выйти с протестами? Как??? Шантаж, постель и подкуп? (с) Если бы это была обычная коммерческая фирма- ее по законам рынка немедленно подвинула другая фирма- но тут монополия - а кто монополию подвинет?
Вы должны наоборот - взять деньги из системы, и тогда система не будет вам повышать платежи.
Для этого надо, чтобы Вашего (моего) кореша выбрали в презики, и мы с Вами утратили всякую совесть в погоне за наживой! А я на это пойтить не могу потому что: У всех кто своих братьев грабит у всех рога на башке вырастут! (с) Свой среди чужих
Ну не знаю, может сумбурно обьяснил.
вот тут забавно пишут - не смотрите на год http://poezd.drezna.ru/info/2011/sebestoimost-proezda-v-elektrichke/
Деньги на строительство дорог берутся из других статей. Деньги на новые автобусы точно так же берутся из других статей.
Фирма одна, баланс один - есть доходы, есть расходы - у всех них есть статьи - но все это относится к одной фирме. Нельзя сказать что нет денег на поезда (автобусы) при огромной прибыли от продажи билетов - а именно так это подается нам и государству! Просто в нашей стране принято получать с государства и регионов дотации на пенсионеров,на развитие железных дорог, и вообще со всех и на все что только дадут - поэтому начинают клянчить, потом отменяют электрички, потом получают по мозгам - ну ничего страшного - не прокатило и ладно - в другом месте доберем. Все это под абсолютно непонятной схемотехнике и непрозрачности всей РЖД, Мосгортранса и всех многоликих МТППК. Процесс идет под непрерывный храп антимонопольной службы, которую будят лишь с целью изменить законодательно верхнюю границу цен. Никто не считает себестоимось, не учитывает инфляцию (это сказки - инфляция 6 прц - а повышают Тройка на все 12,9) и не может внятно объяснить ценообразование!!! Потом мы Видим шубохранилища и гигантскую прибыль нашей МТППК при том, что она бесстыже списывает колоссальные расходы по аутсорсингу всевозможных контролеров, уборщиков и людей-турникетов. При этом едем мы в тех же поездах, что и 20 лет назад, только теснее и ехать дольше!))) И как это все побороть - я не знаю!))
Антон Рrrrr
21 декабря 2016
Ваш рубль на покупку билета не улетает в космос, а некая часть его капитализируется,
Чувак, чувствуется, что ты умеешь читать, но еще не понимаешь смысла написанного. Поэтому не надо в моем присутствии употреблять термины в их неправильном значении. Ты сам понимаешь, что ложные вопросы приводят в тупик. Теперь попробуй понять, что в тупике находишься ты сам.
Антон Рrrrr
21 декабря 2016
Фирма одна, баланс один
Нет.
Фирмы разные, балансы разные. То, что мы отдаем за проезд, растаскивают сидящие в кормушке управлятели общественным транспортом по своим офшорным карманам. По этой простой причине на расширенное воспроизводство сферы ОТ сама эта сфера не зарабатывает. В результате - тащит бабло, полученное от распродажи минеральных ресурсов. Нашими налогами тут и не пахнет.
Max Petrov
21 декабря 2016
Фирмы разные, балансы разные.
Это если брать РЖД и МТППК - да это специально разделенная мать и дочка, причем дочь использует инфраструктуру и составы матери отстегивая ей непонятно кем внутри этих фирм посчитанное бабло (расходы дочери). Если же брать МТППК - то это единая организация, которой мы платим за проезд (доходы дочери) - деньги поступают ей на доходы. В результате у МТППК организуется прибыль - с которой она платит налоги. Думаю регулируют они эту прибыль как раз дочко-материнскими расчетами. В итоге у МТППК прибыль, а у РЖД старый парк составов - деньги на который можно заклянчивать у государства.
То, что мы отдаем за проезд, растаскивают сидящие в кормушке управлятели общественным транспортом по своим офшорным карманам.
Спереть бабло и довести его до офшоров не так просто как хотелось бы. Его просто так с баланса не забрать. Я думаю они пилят через откаты всем этим наемным организациям и естественно через закупки.
Dmitri2A ...
21 декабря 2016
Ой, можете возмущаться до посинения - на 10% подняли стоимость билета, на 20%, на 5 руб, на 105 руб и пр., про оффшоры свистите, про чиновников, про недра, про кормушки и пр. - мне только непонятно вы от этого разбогатеете что-ли? вообще, детство++, лимпопо.
Лично я бы с удовольствием ездил по билетам бизнес-класса любой стоимости. Наездил в Мосгортрансе или метрополитене 15000 и все - дальше все поездки безплатные. А за дивиденты может туда и поболее залил средств. Видели как сейчас акции растут? Всякие ДоуДжонсы и пр.

Требую именных билетов, как в СССР, чтобы накапливалась моя сумма дивидентов.
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