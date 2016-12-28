Обычно проезд в пригородных поездах дорожает с 1 января, вместе с наземным транспортом и метро. На этот раз Москва и Московская область договорились не менять цены на Ленинградском направлении в первом квартале 2017 года. Это касается как обычных электричек, так и «Ласточек», сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Повышение тарифов может произойти в апреле.
Год назад проезд от Москвы до Крюково на обычных электричках подорожал с 95 рублей до 102,5, в «Ласточках» — со 160 до 170 руб., увеличилась и стоимость абонементов. В 2014-м разовая поездка в крюковской электричке стоила 87,5 рублей. В 2010 — 2013 годах билет стоил 82,5 рубля, в 2009-м — 70, в 2008-м — 58, в 2007-м — 53.
Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки утверждает правительство регионов, в данном случае Москвы и Подмосковья. Это касается только «обычных» пассажирских поездов, а стоимость проезда в скорых («Ласточках») — прерогатива перевозчика.
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Сделайте единый тариф что бы была возможность пересесть с электрички на метро или автобус (как билет 90 минут) и сделайте абонементы которые действуют на количество поездок, а не дней... Обидно когда купил проездной, и болеешь, а поездки списываются.
Приветствую.
Да, а Скорые электрички по обычной цене доходили за 25-35 минут.
Жаль, что все меняется не в лучшую сторону.