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Решение о подорожании электричек отложили до апреля 28.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Обычно проезд в пригородных поездах дорожает с 1 января, вместе с наземным транспортом и метро. На этот раз Москва и Московская область договорились не менять цены на Ленинградском направлении в первом квартале 2017 года. Это касается как обычных электричек, так и «Ласточек», сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Повышение тарифов может произойти в апреле.

Год назад проезд от Москвы до Крюково на обычных электричках подорожал с 95 рублей до 102,5, в «Ласточках» — со 160 до 170 руб., увеличилась и стоимость абонементов. В 2014-м разовая поездка в крюковской электричке стоила 87,5 рублей. В 2010 — 2013 годах билет стоил 82,5 рубля, в 2009-м — 70, в 2008-м — 58, в 2007-м — 53.

Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки утверждает правительство регионов, в данном случае Москвы и Подмосковья. Это касается только «обычных» пассажирских поездов, а стоимость проезда в скорых («Ласточках») — прерогатива перевозчика.


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Обсуждение
Местные 2.0
Вчера, 15:48
Странно, но новость приятная!
Сделайте единый тариф что бы была возможность пересесть с электрички на метро или автобус (как билет 90 минут) и сделайте абонементы которые действуют на количество поездок, а не дней... Обидно когда купил проездной, и болеешь, а поездки списываются.
Олег Олег
Вчера, 16:40
Обидно когда купил проездной, и болеешь, а поездки списываются.
Отличный стимул не болеть, кстати. Зная что проездной пропадет если заболеешь стараться более внимательно относиться к своему здоровью.
Приветствую.
Roman Turaev
Вчера, 17:52
Проезд с 2007 года подорожал в два раза, но качество услуг к сожалению ухудшилось. В 2007 году среднестатистическая обычная электричка шла от Москвы до Крюково 40-45 минут. А сейчас 52-58 минут. Вагоны те же, но цена другая.
Да, а Скорые электрички по обычной цене доходили за 25-35 минут.
Жаль, что все меняется не в лучшую сторону.
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