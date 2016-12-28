Год назад проезд от Москвы до Крюково на обычных электричках подорожал с 95 рублей до 102,5, в «Ласточках» — со 160 до 170 руб., увеличилась и стоимость абонементов. В 2014-м разовая поездка в крюковской электричке стоила 87,5 рублей. В 2010 — 2013 годах билет стоил 82,5 рубля, в 2009-м — 70, в 2008-м — 58, в 2007-м — 53.



Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки утверждает правительство регионов, в данном случае Москвы и Подмосковья. Это касается только «обычных» пассажирских поездов, а стоимость проезда в скорых («Ласточках») — прерогатива перевозчика.



