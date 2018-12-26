Со 2 января упраздняют проездной ТАТ (трамвай, троллейбус, автобус) на 60 поездок. Вместо него предлагают купить «Единый», включающий поездки на метро. Но в Зеленограде нет метро и такой билет многим не нужен. Власти заявляют, что тарифы изменятся в пределах пяти процентов, но для тысяч зеленоградцев, которые не ездят работать в Москву, рост цен значительно превысит официальные данные. Посчитали, на сколько подорожает проезд на самом деле.
В месяц вы совершаете примерно 41 поездку. Сейчас по проездному ТАТ-60 поездка обходится в 20 рублей, но с января самый выгодный вариант — ТАТ на 30 дней, который будет стоить 1140 рублей, а значит цена поездки составит 28 рублей — рост на 40 процентов.
В месяц вы совершаете около 30 поездок. Сейчас по проездному ТАТ-60 поездка обходится в 20 рублей, но с января при таком графике самые выгодные варианты — просто положить деньги на электронный кошелек или купить проездной ТАТ на 30 дней. В обоих случаях при соблюдении графика 2/2 поездка обойдется в 38 рублей. ТАТ выгодней, если поездок по каким-то причинам может оказаться больше, а кошелек — если поездок может оказаться меньше. В любом случае, цена поездки вырастет примерно на 90 процентов.
В месяц вы совершаете около 20 поездок. Раньше ТАТ-60 был идеальным решением — поездка обходилась в 20 рублей, но с января у вас остается единственный выбор — электронный кошелек с поездкой за 38 рублей и ростом стоимости поездки на 90 процентов.
Получается, что новое билетное меню рассчитано на пассажиров, которые интенсивно ездят на наземном транспорте и метро. Для зеленоградцев оно не подходит.
«Только благодаря ТАТ на 60 поездок я отказался от использования личного авто по городу в пользу общественного транспорта, — пишет наш читатель. — Очень удобный был билет. Наконец, думаю, все наладили: и приложение сделали, и автобусы новые. Теперь стоимость поездки для меня возрастет почти в два раза. Если политика департамента транспорта направлена на уменьшение числа личных автомобилей в городе, то не понятна ситуация с билетами. Вместо того, чтобы выпустить разнообразные билеты, покрывающие все группы населения, они их сокращают. Вернусь за руль».
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