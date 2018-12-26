Я езжу на автобусе нечасто, в среднем один раз в три дня

В месяц вы совершаете около 20 поездок. Раньше ТАТ-60 был идеальным решением — поездка обходилась в 20 рублей, но с января у вас остается единственный выбор — электронный кошелек с поездкой за 38 рублей и ростом стоимости поездки на 90 процентов.