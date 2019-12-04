Что подорожает с 1 февраля

Разовая поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и МЦК по карте «Тройка» (тариф «Кошелек») подорожает с 38 до 40 рублей. Оплата банковской картой — с 42 до 44 рублей.



Тариф «90 минут» — с 59 до 62 рублей. Этот тариф автоматически включается при пересадке между наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД.

Такая же цена разового проезда по тарифу «Кошелек» на МЦД-1 и МЦД-2 в центральной зоне, а в пригородной — 47 рублей вместо нынешних 45.



Билет «Единый»: на 1 поездку — с 55 до 57 рублей. На 2 поездки — со 110 до 114. На 60 поездок — с 1900 до 1970. На месяц (не более 70 поездок) — с 2770 до 2900.



ТАТ на 30 дней — с 1140 до 1180 рублей.

Льготные билеты (школьники, студенты, ординаторы, аспиранты). На метро на 1 месяц — с 395 до 405 рублей, на 3 месяца — с 1185 до 1215. На наземный транспорт на 1 месяц — с 260 до 265 рублей, на 3 месяца — с 780 до 795.