Увеличивается стоимость разовых и абонементных проездных с лимитом поездок. Разовые билеты подорожают на 2 рубля, а больше всего вырастет цена на месячный «Единый» — на 130 рублей — и «Единый» на 60 поездок — на 70 рублей. Цена безлимитных проездных не меняется.
Разовая поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и МЦК по карте «Тройка» (тариф «Кошелек») подорожает с 38 до 40 рублей. Оплата банковской картой — с 42 до 44 рублей.
Тариф «90 минут» — с 59 до 62 рублей. Этот тариф автоматически включается при пересадке между наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД.
Такая же цена разового проезда по тарифу «Кошелек» на МЦД-1 и МЦД-2 в центральной зоне, а в пригородной — 47 рублей вместо нынешних 45.
Билет «Единый»: на 1 поездку — с 55 до 57 рублей. На 2 поездки — со 110 до 114. На 60 поездок — с 1900 до 1970. На месяц (не более 70 поездок) — с 2770 до 2900.
ТАТ на 30 дней — с 1140 до 1180 рублей.
Льготные билеты (школьники, студенты, ординаторы, аспиранты). На метро на 1 месяц — с 395 до 405 рублей, на 3 месяца — с 1185 до 1215. На наземный транспорт на 1 месяц — с 260 до 265 рублей, на 3 месяца — с 780 до 795.
Стоимость безлимитных проездных на 1, 3, 30, 60, 90, 365 дней, а также провоза багажа с 1 февраля не изменится. В департаменте транспорта подчеркнули, что сохранение стоимости безлимитных проездных призвано «поддержать постоянных пассажиров, которые выбирают московский транспорт и которых большинство». Безлимитные билеты действуют на наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД.
«Перевозчики просили у властей столицы повысить тариф по причине роста трат на электроэнергию, топливо и запчасти», — объяснили в департаменте транспорта и назвали запланированное повышение тарифов минимальным. В среднем по году повышение составит три процента. Это ниже прогнозируемого уровня инфляции (3,7%), утверждают в мэрии.
По сравнению с 2010 годом в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы снизилась почти на 30 процентов, говорят в мэрии и утверждают, что в основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход. Благодаря этому для постоянных пассажиров стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении.
Предыдущее подорожание проезда в общественном транспорте произошло в январе этого года. Тогда московские власти упразднили удобный для жителей Зеленограда проездной ТАТ на 60 поездок. 88% участников опроса «Зеленоград.ру» (свыше 1700 человек) проголосовали за то, что нужно сделать специальный билет типа ТАТ 60, работающий только в Зеленограде.
http://transport.mos.ru/common/upload/docs/1575379536_1_Tarifys01.02.2020.pdf