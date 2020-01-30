На пять рублей — со 115 до 120 — подорожает разовая поездка в обычной электричке и «Ласточке-комфорт» от Крюково до Ленинградского вокзала. На восемь рублей — со 190 до 198 — на «Ласточке-экспресс». Также увеличивается стоимость всех абонементов всех видов и провоза животных.

Новые цены действуют с 1 февраля. Подорожают также абонементы «Рабочего дня», «Ежедневно», «На количество поездок», «На даты» — как для обычных электричек, так и для «экспрессов». Например, проездной «Рабочего дня» на 30 дней на обычной электричке — с 2895 до 3021 руб., на «Ласточке» — с 4880 до 5085 руб. Цены на все виды билетов опубликованы на сайте МТ ППК.

Тариф на проезд одной железнодорожной тарифной зоны — как внутри Москвы, так и за её пределами, — подняли на 1 рубль. Московская зона — это участок от Ленинградского вокзала до Ховрино, дальше идут подмосковные тарифные зоны. Зеленоград (станция Крюково — 39 километров от вокзала) находится в пятой тарифной зоне. Тарифы на 6000-е пригородные поезда (это обычные электрички и «Ласточки-комфорт») утверждают региональные власти, а на скорые 7000-е (это «Ласточка-экспресс») — перевозчик, в данном случае Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (власти лишь регулируют индекс — не больше чем вдвое дороже проезда в обычной электричке). В среднем, цены на проезд в пригородных поездах поднялись на 4,2%.



Дети до семи лет ездят в электричках бесплатно, если они жители Москвы или Московской области.



С 1 снижается стоимость перевозки крупного багажа (больше 180 сантиметров в сумме трёх измерений) и велосипедов в электричках Ленинградского направления. Раньше провоз багажа стоил 60 рублей на расстояние до 100 км, а больше 100 км — 120 руб. Теперь — 30 рублей на любое расстояние. Столько же стоит провоз велосипеда на любое расстояние (раньше было 30 и 60 руб. соответственно). С 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 провоз велосипедов бесплатный (в пределах Москвы и Московской области). Раньше стоило

С 1 февраля 2020 года также подорожает проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД. Не поднимают цены только на безлимитные проездные.