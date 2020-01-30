Пригородную станцию Ленинградского направления связал с метро надземный пешеходный мост. Вход и выход на платформы НАТИ — через турникеты. Билетные кассы переместили в зал с турникетами.

Построен новый северный вестибюль, остекленный мост, выход из которого на обе платформы станции НАТИ. Спускаться можно по эскалатору.

Визуально переход был готов ещё в декабре, но стоял закрытым. Рядом с ним занимались благоустройством — ставили фонари и дорожные знаки, внутри перехода доделывали какие-то мелкие работы. 30 января пешеходный мост официально открыли.

«Без церемоний, конечно, не смогли — ТВ, фотографы, куча полици. Ещё и рамки по периметру в переходе выставили, — сообщил наш читатель с места событий. — О новом переходе сообщает человек через громкоговоритель».