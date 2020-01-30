Пригородную станцию Ленинградского направления связал с метро надземный пешеходный мост. Вход и выход на платформы НАТИ — через турникеты. Билетные кассы переместили в зал с турникетами.
Построен новый северный вестибюль, остекленный мост, выход из которого на обе платформы станции НАТИ. Спускаться можно по эскалатору.
Визуально переход был готов ещё в декабре, но стоял закрытым. Рядом с ним занимались благоустройством — ставили фонари и дорожные знаки, внутри перехода доделывали какие-то мелкие работы. 30 января пешеходный мост официально открыли.
«Без церемоний, конечно, не смогли — ТВ, фотографы, куча полици. Ещё и рамки по периметру в переходе выставили, — сообщил наш читатель с места событий. — О новом переходе сообщает человек через громкоговоритель».
С открытием станции МЦК «Лихоборы» в 2016 году все обычные электрички, а затем и «Ласточки-комфорт» Ленинградского направления стали останавливаться в НАТИ. Но от пригородной платформы к метро надо было довольно долго идти по улице и подземному переходу. По расчетам властей, с открытием надземного перехода время пересадки должно уменьшиться на три минуты.
Между платформой НАТИ, МЦК, Дмитровским шоссе и Ильменским проездом запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Верхние Лихоборы». Проект ТПУ подразумевает, в числе прочего, строительство возле НАТИ конечной станции и отстойно-разворотной площадки для наземного общественного транспорта, пересадочного терминала, парковки на 58 машин. Для этого потребуется снести ряд гаражей и других построек возле платформы. ТПУ будут строить возле метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии. На прошедших публичных слушаниях жители Западного Дегунино массово просили связать метро с платформой НАТИ.