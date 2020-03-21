В субботу, 21 марта, Роспотребнадзор выпустил постановление о закрытии бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Эта мера касается всех объектов: государственных и частных.

Мера вводится «до особого распоряжения», то есть неизвестно, когда эти объекты вновь откроются.

Что такое «массовое посещение людей» в сообщении Роспотребнадзора не уточняется. По справочному телефону корреспонденту «Зеленоград.ру» сказали, что, возможно, речь идет про объекты с одновременным пребыванием более 50 человек.

Постановление адресовано руководителям этих объектов. О принятых мерах они должны сообщить в управление Роспотребнадзора по Москве на официальную почту uprav@77.rospotrebnadzor.ru в срок до 21 марта (то есть на это им отвели всего несколько часов). За нарушение предусмотрена административная ответственность.