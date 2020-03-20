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Депутат Мосгордумы Андрей Титов в интервью «Зеленоград.ру» сказал, что поддерживает меру поддержки бизнеса в виде отсрочки уплаты налогов. «Я не только депутат, я продолжаю быть в чате Общественного совета предпринимателей Зеленограда. Там был ряд предложений, которые сегодня поступили уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой. Она уже обратилась к депутатам Мосгордумы с просьбой включить ее в рабочую группу», — рассказал он.

Среди предложений предпринимательского сообщества, например, устроить налоговые каникулы, снизить арендные платежи, налог на имущество для предпринимателей. По его словам, после указа мэра Москвы с признанием коронавируса обстоятельством непреодолимой силы арендаторы будут просить арендодателей освободить их от платежей. В этом случае важно, чтобы убытки не несли и сами арендодателям — их нагрузку надо снизить или заморозить.

«На время действия форс-мажорных обстоятельств изменяются время действия всех платежей. Форс-мажор — не только платежи, это в первую очередь снижение покупательской способности, уменьшение оборота предприятия, невозможность заплатить зарплату сотрудникам», — пояснил Титов.

Адвокат Калой Ахильгов, специализирующийся на уголовных делах по экономических преступлениях, рассказал в своем телеграм-канале, что к его знакомому управляющему ТЦ в Москве уже поступают письма от арендаторов с просьбой снизить ставки по аренде из-за отсутствия покупателей.

«Если признать эти обстоятельства (коронавирус) форс-мажором, то стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств. Но если не доказать наличие таких факторов, действия арендатора расценят как злоупотребление правом. Для этого можно сослаться на объявление ВОЗ о пандемии коронавируса и указ мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности. Также можно сослаться на ст. 451 ГК («Изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств»)», — объяснил он.