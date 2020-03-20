Отсрочка платежей, компенсации предпринимателям, отмена проверок. Как государство намерено защищать бизнес во время распространения коронавируса 20.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Чтобы поддержать экономику во время борьбы с коронавирусом, правительство России подготовило антикризисный план. Он предусматривает послабления в сферах уплаты налогов и страховых взносов, приостановку плановых проверок малого и среднего бизнеса и компенсацию индивидуальным предпринимателям и самозанятым, которые не могут работать из-за самоизоляции.

Что предлагают бизнесу

В плане правительства, который сейчас еще в стадии утверждения, предусмотрено свыше десятка мер государственной поддержки, например:

  • до 1 мая прекратятся плановые выездные проверки бизнеса, внеплановые будут только в исключительных случаях;
  • компенсация доходов индивидуальным предпринимателям и самозанятым, находящимся на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. По какому механизму будут идти выплаты, в плане не прописано: возможно, речь идет о компенсациях исходя из усредненного размера по декларациям о доходах за предыдущий год;
  • введение налоговых каникул, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок;
  • квартальная отсрочка по уплате налогов для малого и среднего бизнеса (на три месяца начиная с марта);
  • формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей (как он будет расходоваться, пока неизвестно);
  • отмена ограничений на передвижение фур в городах для доставки товаров в магазины;
  • упрощенный порядок ввоза через границу товаров первой необходимости;
  • срыв поставок из-за коронавируса будет рассматриваться как форс-мажор, что позволит избежать штрафных санкций;
  • вводится льготное кредитование для компаний, вынужденных приостановить или сократить производство на период карантина
  • торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости;
  • временная отсрочка на уплату арендных платежей — но только для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.

Что в Москве

Депутат Мосгордумы Андрей Титов в интервью «Зеленоград.ру» сказал, что поддерживает меру поддержки бизнеса в виде отсрочки уплаты налогов. «Я не только депутат, я продолжаю быть в чате Общественного совета предпринимателей Зеленограда. Там был ряд предложений, которые сегодня поступили уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой. Она уже обратилась к депутатам Мосгордумы с просьбой включить ее в рабочую группу», — рассказал он.

Среди предложений предпринимательского сообщества, например, устроить налоговые каникулы, снизить арендные платежи, налог на имущество для предпринимателей. По его словам, после указа мэра Москвы с признанием коронавируса обстоятельством непреодолимой силы арендаторы будут просить арендодателей освободить их от платежей. В этом случае важно, чтобы убытки не несли и сами арендодателям — их нагрузку надо снизить или заморозить.

«На время действия форс-мажорных обстоятельств изменяются время действия всех платежей. Форс-мажор — не только платежи, это в первую очередь снижение покупательской способности, уменьшение оборота предприятия, невозможность заплатить зарплату сотрудникам», — пояснил Титов.

Адвокат Калой Ахильгов, специализирующийся на уголовных делах по экономических преступлениях, рассказал в своем телеграм-канале, что к его знакомому управляющему ТЦ в Москве уже поступают письма от арендаторов с просьбой снизить ставки по аренде из-за отсутствия покупателей.

«Если признать эти обстоятельства (коронавирус) форс-мажором, то стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств. Но если не доказать наличие таких факторов, действия арендатора расценят как злоупотребление правом. Для этого можно сослаться на объявление ВОЗ о пандемии коронавируса и указ мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности. Также можно сослаться на ст. 451 ГК («Изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств»)», — объяснил он.

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Что делают в мире

«Русская служба BBC» писала, что властям всех стран мира придется потратить сотни миллиардов долларов средств налогоплательщиков, чтобы устранить как причину кризиса, так и последствия — поддержать пострадавших людей и бизнес. Например, странам ЕС придется потратить за год около 350 млрд долларов — на поддержку здравоохранения (справиться с эпидемией), людей (поддержать спрос в экономике и социальную стабильность) и бизнеса (возродить предложение товаров и услуг).

Объем бюджетной помощи в США пока варьируется от 10 до 50 млрд долларов, сейчас в стране начинают действовать так называемые «коронавирусные» кредиты, выданные по низким ставкам — 3,75% для малого бизнеса и 2,75% для НКО. Срок погашения кредита составит до 30 лет.

ЕС пообещал выделить на помощь малому бизнесу около 40 млрд евро, Италия — до 25 млрд евро, ее власти заявили о готовности предоставить налоговый кредит для любой компании, выручка которой сократилась более чем на 25% из-за эпидемии коронавируса.

Швейцария и Южная Корея планируют выделить по 10 млрд долларов, Египет — 6 млрд. Франция, Австралия, Новая Зеландия и Япония пообещали сделать «все возможное», а Китай запустил программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.

Великобритания объявили о программе поддержки экономики в общем объеме 37 млрд долларов. Среди мер — снижение налогов для розничной торговли, ресторанов и гостиниц, поддержка малого бизнеса, а также налоговые каникулы сроком на 1 год для представителей микробизнеса в индустрии досуга. Дополнительно малому бизнесу обещаны гранты в размере не менее 3 тысяч фунтов стерлингов.

Германия заявила о помощи на 610 млрд евро, речь в первую очередь идет о госгарантиях по кредитам.

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Метки:
бизнес, Титов Андрей Михайлович, коронавирус, минеева татьяна
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