«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах» — к такому решению пришло российское правительство по итогам последнего заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Это уже не рекомендация, а поручение правительства, которое должны выполнить органы исполнительной власти субъектов РФ.

Накануне «Зеленопарк» объявил о закрытии с понедельника, 23 марта, кинотеатра до неизвестной даты, хотя еще в пятницу не собирался этого делать. Решение приняла объединенная сеть кинотеатров, в которую входит «Синема Парк». Также с понедельника в Зеленограде закрылся «Дом лани».

Ранее Роспотребнадзор выпустил постановление о закрытии бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей.

По оперативным данным по состоянию на вечер 24 марта, в России 495 случаев забоелвания коронавирусом, 57 случаев забоелвания за предыдущие сутки, 22 выздорвевших и ни одного умершего от коронавируса.