Постановление с рекомендацией закрыть торгово-развлекательные комплексы появилось на сайте правительства Московской области 19 марта. Однако утром следующего дня его поправили, оставив только кинотеатры внутри этих центров. Рассказываем, как отреагировали на это в самих ТЦ и какие ограничения они вводят.
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — процитировали документ несколько информационных агентств.
Ночью постановление исчезло с правительственного сайта без объяснений. Оказалось, в постановление закралась «техническая ошибка», объяснили РБК в пресс-службе регионального правительства — мол, в документе пропущено слово «кинотеатры». В правильной редакции звучит так: «приостановить работу кинотеатров в указанных объектах». Исправленное постановление опубликовали в 7:44 утра 20 марта.
Новый пункт о приостановке работы кинотеатров носит не обязательный, а рекомендательный характер. Кроме того, период повышенной готовности объявлен не для граждан, а для органов власти.
Торгово-развлекательные комплексы получили новое постановление с рекомендацией закрыть кинотеатры около 10 часов утра 20 марта, но пока не планируют следовать этой рекомендации. По крайней мере, в пятницу они по-прежнему работают, хотя и в ограниченном режиме. Об этом сообщили «Зеленоград.ру» торговые комплексы «Отрада» и «Зеленопарк».
Ранее столичное и подмосковное правительства запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек. В связи с этим в кинотеатрах, в том числе в торговых центрах, ограничили продажу билетов до 50 на один сеанс.
В остальном комплексы работают в прежнем режиме, включая детские площадки, продуктовые магазины, фудкорты.
Все магазины «Зеленопарка» открыты, все товары и продукты в наличии, сообщили «Зеленоград.ру» в торгово-развлекательном комплексе. Также в ТРК опровергли информацию о том, что приостановил работу детский парк развлечений «Замания». Он, «Панда-парк», батутный центр и другие детские развлекательные площадки работают в штатном режиме.
Однако временно приостановил работу детский клуб, ради которого многие едут в «Зеленопарк». Детские представления по выходным дням отменяются до 10 апреля включительно.
Крупнейший в окрестностях Зеленограда торгово-развлекательный комплекс рассказал о профилактических мерах, которые он проводит для создания безопасных условий нахождения в «Зеленопарке» посетителей.
- На ежедневной основе в ТРЦ работает медицинский пункт с постоянным присутствием медработника.
- Каждый час в торговом центре дезинфицируют все поверхности, с которыми могут соприкасаться посетители: дверные ручки, кнопки, мебель фудкорта, кассовые терминалы, элементы салонов внутри автобусов ТРЦ.
- Для дезинфекции рук в галереях и на фудкорте в «Зеленопарке» установили санитайзеры с антисептиками.
- В торговом центре постоянно циркулирует свежий воздух, что позволяет не допускать распространения инфекций.
- Сотрудникам и арендаторам каждый день измеряют температуру тела. При повышенной температуре их не допускают на рабочее место.
- В развлекательных центрах для детей (Lego Education, Kids Island, «Индиго Терра», «Кидбург», батутный центр «Атмосфера») усилены меры профилактики, включая дезинфекцию каждый час всех поверхностей столов, поручней, игрового оборудования, санузлов и прочего. На входах установлены антисептики для дезинфекции рук.
- В кинотеатре «Синема Парк» также каждый час дезинфицируют все поверхности, в санузлах установлены антисептики для личной гигиены посетителей.
Об изменениях в режиме работы торговых центров будем сообщать дополнительно.