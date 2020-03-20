«Техническая ошибка»

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — процитировали документ несколько информационных агентств.

Ночью постановление исчезло с правительственного сайта без объяснений. Оказалось, в постановление закралась «техническая ошибка», объяснили РБК в пресс-службе регионального правительства — мол, в документе пропущено слово «кинотеатры». В правильной редакции звучит так: «приостановить работу кинотеатров в указанных объектах». Исправленное постановление опубликовали в 7:44 утра 20 марта.

Новый пункт о приостановке работы кинотеатров носит не обязательный, а рекомендательный характер. Кроме того, период повышенной готовности объявлен не для граждан, а для органов власти.

Торгово-развлекательные комплексы получили новое постановление с рекомендацией закрыть кинотеатры около 10 часов утра 20 марта, но пока не планируют следовать этой рекомендации. По крайней мере, в пятницу они по-прежнему работают, хотя и в ограниченном режиме. Об этом сообщили «Зеленоград.ру» торговые комплексы «Отрада» и «Зеленопарк».