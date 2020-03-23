Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых мерах по профилактике коронавирусной инфекции. Они касаются москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — они относятся к группе риска. Эти меры предусматривают, как ограничения для них, так и различные виды поддержки
С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) обязаны соблюдать домашний режим. Полный перечень заболеваний, требующих самоизоляции, перечислен в указе. Посещение медицинской организации по поводу основного заболевания допускается.
Работодатели должны перевести эту группу работников в режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Исключение — руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения. Для доставки больничного на дом надо позвонить по телефону 8-495-870-45-09.
Пожилых и хронически больных людей просят не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Мэр Сергей Собянин в своем обращении говорит, что самое лучшее — поехать на дачу (если есть возможность); тем более в ближайшие дни обещают теплую погоду.
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4000 рублей. Из них 2000 рублей выплатят авансом, еще 2000 рублей — после окончания домашнего режима при условии его соблюдения. Как будут фиксировать соблюдение режима и как будет происходить выплата, пока не сообщается.
Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей. Как будут выходить из ситуации, когда телефон или интернет, которыми пользуются пожилые, регистрировали для них дети на своё имя, не сообщается.
Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Как операторы мобильной связи и компании в области ЖКХ узнают о людях моложе 65 лет с хроническими заболеваниями и как это совместимо с врачебной тайной, не сообщается.
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09.
Отдельно Собянин обращается к молодым: «Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых. По возможности поддерживайте связь с пожилыми родственниками по телефону или через интернет. Проявите особое внимание к людям старшего поколения. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми. Надеюсь, что вы с пониманием воспримите эти меры, в складывающейся ситуации они абсолютно необходимы».