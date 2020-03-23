Они обязаны соблюдать домашний режим

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) обязаны соблюдать домашний режим. Полный перечень заболеваний, требующих самоизоляции, перечислен в указе. Посещение медицинской организации по поводу основного заболевания допускается.

Работодатели должны перевести эту группу работников в режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Исключение — руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения. Для доставки больничного на дом надо позвонить по телефону 8-495-870-45-09.

Пожилых и хронически больных людей просят не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Мэр Сергей Собянин в своем обращении говорит, что самое лучшее — поехать на дачу (если есть возможность); тем более в ближайшие дни обещают теплую погоду.