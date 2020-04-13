Наблюдая за тем, как распространяется коронавирусная инфекция в России, как у нас ведётся борьба с COVID-19, можно запастись долей оптимизма. Ведь наша страна имеет (ещё пока имеет) некоторый запас времени по сравнению с другими странами, где болезнь уже бушует вовсю или даже пошла на спад. Это позволяет руководителям страны и организаторам здравоохранения, используя опыт и ошибки Китая, Италии, Испании, США, провести наш «корабль» между вирусными Сциллой и Харибдой с минимальными потерями.

Я не буду сейчас разбирать, правильно или нет мы используем этот опыт (в чём-то правильно, в чём-то нет, как мне кажется). Здесь о другом. О том, чего нельзя приобрести чужим опытом- о той части здравоохранения, которая в России почти не такая, как в большинстве европейских стран и многих других стран.

О поликлиниках.

Сейчас вся борьба с коронавирусом сконцентрирована в стационарах. Больницы — это фронт и передовая. А поликлиники, это как бы тыл. И наш тыл организован очень особенно. Почти нет стран: где тыл был бы так отделён от передовой, где он был бы так широк и привлекал бы так много людей по разным, зачастую немедицинским причинам. В России как нигде много людей вынуждены пользоваться этой частью системы здравоохранения, и именно в поликлиниках сейчас, как кажется, происходит наиболее частое пересечение человека и коронавируса.

Именно поэтому мне кажется, что сейчас в борьбе с коронавирусом не только в Москве, Московской области и Петербурге, поликлиники являются самым слабым звеном, самым плохо подготовленным. Кажется, что сейчас именно поликлиники являются важным источником распространения инфекции. Во всяком случае, мало способствуют борьбе с COVID-19, и не являются той китайской стеной, которая должна защищать нас от болезни.

Как бы мне не хотелось, совсем закрыть поликлиники в Москве, ясно, что сейчас это невозможно. Несмотря на распоряжения департамента здравоохранения (ДЗМ), организовать помощь на дому, люди продолжают активно посещать поликлиники. При этом во многих поликлиниках по-прежнему не организовано разделение потоков пациентов, обращающихся по поводу симптомов ОРВИ и по иным причинам. Врачи зачастую продолжают рутинный приём и как и в «мирное время» нередко просят пациентов приходить продлевать рецепты.

Организация диагностики COVID-19 также представляет желать лучшего. Обычная практика, когда люди с высокой температурой, не дозвонившиеся до поликлиники, приходят туда сами. Им делают тест на коронавирус и отправляют домой ждать результат. Своим ходом. Просто в автобусе. Не давая предписание об изоляции. Ну а дальше остаётся только молиться, будет тест положительным, или не будет, и даже не думая, сколько людей вокруг будет заражено.

И это при том, что дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в поликлиниках такой же тяжёлый, как и в других учреждениях страны.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова объявила о том, что 40 московских поликлиник, где есть томографы, будут «перепрофилированы» в амбулаторные центры диагностики COVID-19. Теперь только туда будут направляться пациенты с подозрением на коронавирус.

Мне кажется, что это решение глубоко ошибочно! По многим причинам: 1) описанная на сайте ДЗМ система попадания пациентов в ковид-поликлинику очень сложна: на «скорой» (то есть «скорая» будет везти людей не в больницу, а в поликлинику, где их будут обследовать?) или по направлению врача (а с направлением надо будет своим ходом добираться?); 2) создание специализированных амбулаторных центров как бы выводит «из под огня» другие поликлиники — по мнению руководителей ДЗМ, потому что там не будет ковид-подозрительных пациентов. Но на самом деле всё равно будут.

Сейчас вся организация защиты от коронавируса в городе должна опираться на одну концепцию: инфекция всё равно будет везде, в каждой поликлинике, в каждом стационаре. И идея разделения медицинских учреждений, которые будут лечить ковид-пациентов и не будут их лечить, идея двухнедельной давности, сейчас должна остаться в прошлом.

Мы должны создать жёсткий контроль в каждом (а не только в специализированном) учреждении:

жесточайшее разделение потоков в поликлиниках; разделение этажей для приёма пациентов с любыми симптомами ОРВИ или ковид-подозрительных и пациентов с другими болезнями; выделение в каждой поликлинике определённой ограниченной группы сотрудников, которые будут работать с только ковид-подозрительными пациентами (так уменьшится распространение вируса среди медиков); расширение автомобильного парка поликлиник и использование личного транспорта сотрудников (максимум выездов к пациенту на дом по любой причине — рецепт, перевязка и прочее); максимальное тестирование на коронавирус всех контактных, всех с любым ОРВИ, всех сотрудников; максимальные СИЗ для сотрудников!

Похожие меры должны быть и в больницах: необходимо прекратить разделять больницы на «коронавирусные», «пневмонические» и остальные. Сейчас все больницы в городе должны стать «коронавирусными», так как это всё равно рано или поздно случится. Пусть уж случится сейчас по нашей воле, чем через 6-10 дней по воле вируса. В каждой больнице необходимо создать условия для разобщения ковид-подозрительных пациентов и пациентов с пневмонией от других. Также должны быть отдельные сотрудники для ковид-подозрительных подразделений, также должна быть максимально быстрая КТ-диагностика («на входе»), должны быть СИЗ в бездефицитном режиме.

Я очень понимаю желание руководителей города и ДЗМ уменьшить нагрузку на стационары, создавая амбулаторные ковид-центры. Но это на сегодняшний день, увы, не выход. Это даже не паллиатив. Это, увы, попытка плестись в хвосте эпидемии, а не опережать её. А надо опережать. Каждое медицинское учреждение города, каждая поликлиника, каждая больница должны стать ковид-специфичными.

И ещё… Нам, всем простым врачам, маленьким и большим руководителям надо перестать врать о состоянии дел с ковид-инфекцией. Нам надо не закрывать глаза ни на одного пациента с симптомами ОРВИ и на тех, кто с ним контактировал, не скрывать температурящих пациентов, не посылать сотрудников без защиты для работы с ними!

И надо сделать все поликлиники самыми главными центрами по борьбе с коронавирусом. Для чего-то они же должны быть нужны. Хоть сейчас…