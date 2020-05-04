Защитные маски есть в наличии в аптеках и магазинах рядом с Зеленоградом. Слепцов дал список адресов 04.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Медицинские маски есть в наличии в 81 точке городского округа Солнечногорск — в аптеках и сетевых магазинах, сообщил глава округа Владимир Слепцов, отметив, что ситуацию мониторят ежедневно. Он напомнил, что ношение маски в общественных местах с 12 мая станет в Подмосковье обязательным требованием, нарушителей будут штрафовать.

Государственная аптечная сеть «Мособлмедсервис» уже заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок. В округе аптеки этой сети есть в Солнечногорске (микрорайон Рекинцо, поликлиника ЦРБ), в Поваровской и Андреевской поликлиниках. Одноразовые маски стоят от 15 до 29 рублей, а многоразовые — 87 рублей, пишет Слепцов.

В Андреевке, помимо поликлиники, маски можно приобрести в «Ашане», в двух магазинах «Дикси» и четырёх «Пятёрочках» (одна в Баранцево), на Жилинской улице в магазине «Верный» и в аптеке ИП Смыковой.
В Жилино — в «Пятёрочке» и аптеке «Гармония».
В посёлке Голубое — в супермаркете «Да!» и аптеке «Фармпрактик».
В Ржавках — в аптеке «Фармпрактик» (промзона).
В Менделеево — в аптеке «Миш Мед» (улица Куйбышева, 10).
В Брёхово — в аптеке «Планета здоровья» (мкрн.Школьный, 6) и в супермаркете «Перекрёсток».
В Елино — в супермаркете «Лента».

Более полный список — на фото.

Почти 90% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, считают, что власти должны компенсировать стоимость масок, если обязали людей их носить.

«Надеюсь, будете бесплатно маски выдавать, раз указ издали? Масок толком нигде нет», — поинтересовались во «ВКонтакте» у губернатора Андрея Воробьева, обязавшего всех жителей региона носить медицинские маски в общественных местах с 12 мая. Вместо губернатора ответил представитель Министерства здравоохранения Московской области. Он написал, что министерство не регулирует торговые сети, и дал телефон горячей линии Росздравнадзора, который принимает все обращения по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях по телефону: 8-800-550-99-03.

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Метки:
солнечногорский район, коронавирус, карантин, эпидемия, слепцов владимир
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