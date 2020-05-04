Медицинские маски есть в наличии в 81 точке городского округа Солнечногорск — в аптеках и сетевых магазинах, сообщил глава округа Владимир Слепцов, отметив, что ситуацию мониторят ежедневно. Он напомнил, что ношение маски в общественных местах с 12 мая станет в Подмосковье обязательным требованием, нарушителей будут штрафовать.

Государственная аптечная сеть «Мособлмедсервис» уже заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок. В округе аптеки этой сети есть в Солнечногорске (микрорайон Рекинцо, поликлиника ЦРБ), в Поваровской и Андреевской поликлиниках. Одноразовые маски стоят от 15 до 29 рублей, а многоразовые — 87 рублей, пишет Слепцов.

В Андреевке, помимо поликлиники, маски можно приобрести в «Ашане», в двух магазинах «Дикси» и четырёх «Пятёрочках» (одна в Баранцево), на Жилинской улице в магазине «Верный» и в аптеке ИП Смыковой.

В Жилино — в «Пятёрочке» и аптеке «Гармония».

В посёлке Голубое — в супермаркете «Да!» и аптеке «Фармпрактик».

В Ржавках — в аптеке «Фармпрактик» (промзона).

В Менделеево — в аптеке «Миш Мед» (улица Куйбышева, 10).

В Брёхово — в аптеке «Планета здоровья» (мкрн.Школьный, 6) и в супермаркете «Перекрёсток».

В Елино — в супермаркете «Лента».

Более полный список — на фото.